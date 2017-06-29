Приготовить настойку из малины на водке в домашних условиях простейшим способом может каждый – берешь малину, засыпаешь в банку, заливаешь бухлишком, ждешь пару недель – профит! Ну, приготовишь такой напиток раз, ну два-три – и непременно захочется чего-то более изысканного и экзотического! А ведь малина – ягода уникальная! Она сочетается буквально со всем – с любым алкоголем, от самогона до элитных бренди, с огромным количеством разных специй, пряностей, травок, лимонами и другими цитрусовыми – простор для фантазии просто грандиозный! В общем, берем малину (кстати, в большинстве сегодняшних настоек можно использовать сушеную в весовом эквиваленте 1:5), выбираем рецепт поинтереснее и приступаем к магии!

Настойка на водке из малины с листьями

малина – 1 кг;

сушеные малиновые листья – 10 граммов;

алкогольная основа – 1 литр;

сахар – опционально.

Сушеные малиновые листья хороши не только в чае – это отменный ингредиент для настойки, который оттенит вкус самой ягоды, сделает аромат напитка более интересным, а также – придаст ему некоторые лечебные свойства. Это – довольно простая, но вкусная настойка, сделать которую можно на 50%-ном спирте, водке или очень хорошем – без посторонних примесей во вкусе и аромате – самогоне.

Готовить этот напиток крайне просто – малину аккуратно моем (если она не примятая и не пустила сок), мнем до состояния кашицы, перекладываем в подходящую банку, добавляем листья и заливаем спиртным. Настаивать сию массу надобно в укромном темном месте на протяжении 4-6 недель – не больше, иначе косточка даст непотребную горечь. После этого настой аккуратно сливаем, фильтруем от остатков жмыха. Сахар в напиток можно вовсе не класть, но если ягода попалась совсем не сладкая – лучше все же немного добавить, всего 1-2 чайных ложки, чисто для смягчения вкуса. Перед употреблением настойке нужно дать хорошо отдохнуть – не менее пары месяцев, лучше – полгода.

Классический рецепт – малиновый джин

малина – 1 кг;

джин – порядка 1.5 литра;

цедра двух лаймов.

Сочетание джина и малины является одним из классических, базовых как, например, рябина на коньяке или вишня на роме. Кстати, для этой настойки можно использовать и самостоятельно приготовленный джин , можно поэкспериментировать и с можжевеловой настойкой – только не очень насыщенной. По рецепту напиток не подслащивается вовсе – он используется как крепкий ингредиент для различных коктейлей и самостоятельно готовится многими барменами.

Малина аккуратно укладывается в банку так, чтобы заполнить ее на ¾ объема, туда же отправляется натертая без белой корочки лаймовая цедра, после чего ёмкость под самое горлышко заливается джином. Банку нужно закрыть и отставить в затемненное место. Через пару дней при надобности опять долить джин доверху. Ежедневно встряхивая, выдержать от полутора до трех недель. После этого настойку слить, не отжимая ягоды – из них, кстати, можно сделать отличный слабоалкогольный сироп, просто засыпав в ту же банку сахар и дав ей постоять на солнышке несколько дней. А засахаренные ягоды можно использовать в выпечке – короче, безотходное производство!

Пить малиновый джин лучше всего в составе коктейлей – например, яичных, с лаймовым соком, миндальным сиропом и другими ингредиентами. Также можно употреблять охлажденным в качестве аперитива или как диджестив – в этом случае напиток можно подсластить малиновым сиропом, полученным из жмыха от настойки.

Ром на малине. Не напиток – космос!

малина – 1 кг;

светлый ром (или смесь рома со спиртом) 48-50 градусов – 0.5 литра;

вода – 250 мл;

сок одного лимона;

сахар – 1 столовая ложка.

Почему космос? А ведь ученые доказали, что в открытом космосе присутствуют сложные эфиры, из-за которых безвоздушное пространство по идее должно пахнуть именно малиной и ромом! Так что сочетание в прямом смысле улётное. Поехали!

Готовится напиток довольно интересно – ягоды сначала подвергаются термической обработке, после из них извлекается сок, который затем соединяется с ромом. По сути это – вариация спотыкача из малины на роме.

Для приготовления ягоды нужно залить водой, добавить к ним сахар и лимонный сок и кипятить все это на слабом огне, постоянно помешивая, минут 15, чтобы ягоды как следует полопались и из них вышел весь сок. Когда смесь остынет – ее нужно тщательно отжать через марлю или любым другим удобным способом, после чего – грубо профильтровать и снова вскипятить. Теперь прямо в горячий сироп вливаем ром, хорошо перемешиваем и тщательно накрываем крышкой, можно даже дополнительно укутать емкость полотенцем. Отставить смесь на месяц в темное место, при надобности перед употреблением можно снова отфильтровать.

Настойка на спирту из малины и мяты

протертая малина – 0.5 литра;

мята свежая – 5-6 листиков;

спирт или хороший самогон 60% – 600 мл;

сахар – чуть-чуть, по вкусу.

Необычное сочетание сладкой малины и освежающей мяты – то, что надо жарким летним вечером! Это довольно крепкий и – в отличие от вязких, тягучих малиновых ликеров – не сладкий, но насыщенный и ароматный напиток, который понравится и мужчинам, и женщинам!

Готовить очень просто – перетертую или толченую малину вместе со слегка помятыми листочками мяты заливаем спиртным, плотно закрываем и отстаиваем на пару недель в темное место. После этого настой сливаем и тщательно фильтруем. Пробуем – если напиток уж слишком крепок, слегка разбавляем водой, если вкус жестковат – немного подслащиваем. Перед употреблением эту спиртовую настойку из малины лучше выдержать по крайней мере месяц.

Малина на коньяке с пряностями

малина – 600 граммов;

коньяк – 500 миллилитров;

кора корицы – пару сантиметров;

гвоздика – 2-3 штучки;

2-3-сантиметровый кусочек ванили или эквивалент в ванильном сахаре, а лучше – экстракте.

сахар – по вкусу, не более пары чайных ложек.

Для этого рецепта подойдет коньяк, который не стрёмно пить в чистом виде, а также – любые выдержанные бренди или фруктовый самогон. Очень интересный напиток можно получить, если настоять ягоды малины на самогоне, из малины же и приготовленном если вам, конечно, не жаль переводить столь элитный продукт. Хотя чего не сделаешь ради эксперимента…

Как сделать домашний малиновый коньяк? Да проще простого! Все ингредиенты, не измельчая, помещаем в банку, заливаем алкоголем, накрываем крышкой и ставим в темное место. Через 2-3 недели открываем и сливаем, аккуратно отжимая остатки ягод и попутно наслаждаясь дивным ароматом этого напитка! Подслащиваем настойку по вкусу и даем ей постоять еще хотя бы месяц, после чего сие коньячное чудо можно смело распивать!

«Малиновка» с имбирем и чили – разрыв шаблонов!

малина – 0.5 кг;

спирт 70% – 700 мл;

вода – 550 мл;

фруктоза – 50-70 граммов;

имбирь свежий – 20 граммов;

перец чили – половинка маленького стручка.

Казалось бы – ну как, как можно смешивать сладкую малинку с имбирем, да еще и перцем? А вот так – подобный напиток делают, пьют, да еще и смеют при этом радоваться! Экстрим, конечно, но ощущение, когда после яркого аромата малины по рту и горлу разливается жгучесть чили и имбиря – это истинное удовольствие для любителя чего-нибудь эдакого!

Делается эта настойка из малины на спирту, чтобы получше «вытащить» все вкусоароматические вещества из ингредиентов, а уж затем разбавляется водой для мягкости. На выходе у нас получится не чрезмерно крепкий сладковатый напиток примерно 30-35 градусов.

Сначала малина – свежая или мороженая – заливается спиртом и настаивается 10 дней в темном месте. После этого в банку нужно добавить тертый имбирь и надрезанный перчик. Через три дня настойку нужно попробовать – если уже явно чувствуется острота, ее необходимо слить, если жгучести хочется побольше – ждем еще сутки и повторяем процесс. Напиток должен быть довольно острым, ведь после отстаивания мы его еще разбавим. Слив и отфильтровав настойку, добавляем в нее всю положенную по рецепту воду и подслащиваем по вкусу. Перед употреблением нашу малиновую «перцовку» нужно выстоять в темном месте как минимум две недели.

Двойная экстранасыщенная малиновая настойка

малина – порядка 2 кг;

самогон или спирт 50% – 1 литр.

Интересный не столько по ингредиентам, сколько по методу изготовления рецепт самогона на малине. Насколько я помню, в рецептах «Ромового Дневника» еще не встречался метод двукратной мацерации. Напиток должен получиться невероятно насыщенный вкусом и ароматом малины, не очень крепким, с естественной сладостью, без добавок сахара или фруктозы.

Берем половину малины, укладываем в банку так, чтобы ягода заняла ¾ ее объема, и доверху заливаем алкоголем. Настаиваем в темном месте неделю-полторы, после чего жидкость аккуратно сливаем. Старую малину выбрасываем, берем новую, свежую, укладываем ее в банку и заливаем получившейся настойкой. Снова отставляем ёмкость в темное место – на этот раз на пару недель. По прошествии этого срока сливаем густой, невероятно ароматный нектар и фильтруем его через ватный или бумажный фильтр. Пить можно уже через пару недель выдержки!

Настойка «Малиновый пиджак»

малина – 1.2 кг;

самогон или спирт 70% – 2 литра;

сливовые ядрышки (или абрикосовые, или вишневые) – 2-3 г;

гвоздика – 3-4 штучки.

Интересная малиновая настойка на самогоне или спирту с добавлением ядрышек сливовых косточек, которые дадут напитку яркий миндальный аромат и благородный горьковатый привкус – как у популярного в лихие 90-е ликера Амаретто

Ядрышки и гвоздику потолочь в ступке, засыпать в банку. Сверху уложить малину и заполнить объем алкоголем доверху, оставить в темное теплое место, ежедневно встряхивать емкость. Через 2-3 недели настойку нужно аккуратно слить, профильтровать любым удобным способом и попробовать. Если она осталась чересчур крепкой – добавить пол литра воды, подсластить по вкусу. Пить можно уже через 3-4 недели – при дегустации обязательно вспоминать Ельцина с ложками, рейвы, братков в пиджаках, Санта Барбару по телеку и радоваться, что всего этого больше нет.

Как мы видим, все рецепты настоек из малины на водке в домашних условиях более чем реализуемы – обязателен лишь сабж (то бишь, сама малина), хоть какой-нибудь алкоголь да немного терпения! Кстати, помимо уже упомянутых в статье ликеров и самогона, из малины можно приготовить сладкие и простые наливки, а также – изумительное малиновое вино, безумно любимое автором статьи!