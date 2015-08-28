Недавно, перечитывая старые статьи на «Ромовом Дневнике», наткнулся на досадную оплошность: так много уже настоек-бальзамов-ликеров у нас есть, а вот настойка можжевельника – одна из самых популярных и часто готовящихся в домашних условиях – как-то была обделена вниманием авторов. Что ж, исправляемся – представляем рецепты можжевеловой настойки домашнего приготовления, как водится – сразу несколько, попроще и позаковыристей.

Помнится, еще лет в 14 я впервые попробовал этот чудный напиток – это была первая мною продегустированная настойка. И настолько она меня тогда удивила – не описать! Это что ж получается – берешь обычную водку, пакетик ягодок в аптеке, все соединяешь, ждешь – и на выходе получаешь отличный, ни на что не похожий и весьма легко пьющийся продукт! Наверно, именно с этих пор пошла моя любовь к домашним настойкам и вообще – к домашнему приготовлению алкоголя. Повзрослев, я убедился, что с можжевеловкой не все так просто, как мне казалось… Но обо всем по порядку.

Немного о сырье для настойки можжевельника

В первую очередь нужно сказать, что настойку можжевельника на водке ни в коем случае нельзя считать джином. Джин – не настойка, а продукт перегонки, как, например, абсент . Подробнее о джине можно почитать в этой статье

Основная составляющая настойки на можжевеловых ягодах… дайте-ка угадать… можжевеловые ягоды! Чаще все она же – единственная составляющая. Но можжевельник бывает разным. Ягодки могут быть синими, фиолетовыми, красными… Какие же нужны для настойки?

Прежде всего, предостерегаю от использования можжевельника казацкого – он содержит смертельно опасное сабиновое масло , вызывающее выкидыши, почечную недостаточность, обмороки и прочую дрянь. Внешне его ягодки похожи на шишкоплоды нужного нам можжевельника обыкновенного – такие же синие или сине-бурые, с легким налетом.

Отличить эту разновидность можно по нескольким признакам:

Косточка. У отравной ягоды их 2, у нормальной – 3;

Запах. Шишкоплоды, а особенно побеги, листья, ветки Juniperus sabina сильно разят скипидаром, если их растереть.

Веточки. Если сами собираете сырье – обратите внимание на куст можжевельника. Листья казацкого можжевельника похожи на чешуйки, а обычного – на иголки.

Еще раз повторюсь – ни в коем случае не используйте сырье, в котором вы не уверены ! Всегда же есть возможность проверить ягодки хотя бы на запах и количество косточек. Кстати сказать, можжевельник сибирский тоже ядовит – идентифицировать его можно так же, как и казацкий.

Помимо вышеуказанных сортов, для приготовления настойки можжевельника может использоваться Можжевельник колючий, Juniperus oxycedrus. Его легко опознать по ярким красно-бурым ягодам. Именно этот сорт чаще всего продается в аптеках. Но эксперты говорят, что настойка получается ярче именно из синих шишкоплодов, красные могут дать неприятный аптечный запах.

Итак, теория уяснена, теперь – практика.

Можжевеловые настойки на водке, с добавками и без

Простейшая можжевеловая настойка

Столовая ложка – штучек 10 – ягод можжевельника.

0.5 литра водки.

Сахарный сироп – по необходимости.

Для можжевеловых настоек используется либо обычная водка, либо спирт, либо хорошо очищенный двойной самогон. Единственный нюанс – этот напиток должен делаться сразу той крепости, которая вам нужна, иначе потом при разбавлении он может помутнеть из-за высокой маслянистости ягод.Все, что нужно, это:

Ягодки нужно раздавить в ступке или скалкой, залить водкой и отправить настаиваться 2 недели в темном месте. После этого – процедить. Теперь настойку можжевельника на водке можно употреблять. Единственный нюанс – напиток может получиться жестковатым, особенно если вы использовали не водку, а спирт или самогон. В таком случае в него нужно добавить немного сахарного сиропа или фруктозы – по желанию. После этого можжевеловку нужно отстоять еще 2-3 дня.

Из-за того, что ягоды разных сортов могут значительно отличаться по силе вкуса и аромата, многие опытные бутлегеры советуют готовить не сразу готовый напиток, а сделать сначала концентрат. Для него понадобится 50-граммовый пакетик можжевельника и литр водки, всё настаивается дней 10. После этого концентрат нужно добавлять в напиток буквально по ложечке, пока он не станет достаточно «ёлочным» на вкус и запах. Этот принцип используется в следующем рецепте.

Имитация джина: настойка можжевельника с цедрой

Можжевельник – 50 граммов;

Цедра с 4-х целых апельсинов;

Спирт 50°(самогон) – 2 литра.

Этот напиток немного сложнее в приготовлении, в нем сначала готовится концентрат, а уж затем – сам напиток. Для концентрата нужно:

Для настойки:

Спирт 45°;

Фруктоза – чайная ложка.

Для начала готовим 2 концентрата: для одного раздавливаем можжевеловые ягоды, для другого – трем цедру. И то, и другое отдельно заливаем спиртом и настаиваем неделю.

Теперь берем по 100 граммов каждой настойки и добавляем к ним литр 45-градусного спирта или водки, а также – чайную ложку фруктозы или полторы ч.л. сахара. Все хорошенько перемешиваем и пробуем. Если вкус недостаточно насыщенный – можно добавить один из концентратов. После этого напиток обязательно настаивается еще дней 10.

Можжевеловая настойка с пряностями

10 ягодок можжевельника;

Кориандр (зернышки) – 1/3 чайной ложки;

Тмин – ½ чайной ложки;

Водка – 0.5 литра.

Можжевельник толчем, забрасываем в банку, добавляем специи, заливаем алкоголем и даем настояться в темном месте около 10 дней. После этого – отфильтровываем. Отдельно готовим сахарный сироп из столовой ложки сахара и 100 мл. кипятка. Добавляем сироп в напиток и настаиваем еще 2-3 дня. Готово!

Настойка с можжевельником «Новогодняя»

Спирт или самогон 50-60° – 2 литра;

Ягоды можжевельника – 2 столовых ложки;

2 больших мандарина;

2 средних апельсина;

Ядрышки с 2-3 грецких орехов;

Сахар – по необходимости.

Раздавливаем ягоды, толчем ядрышки орехов, срезаем цедру с фруктов и отправляем все это в банку. Туда же добавляем сок, выжатый из цитрусовых и заливаем спиртом. Настаиваем все это 2-3 недели, после чего – хорошенько процеживаем.

Отдельно готовим карамельный сироп. Для него нужно насыпать в сковородку или кастрюльку 100 граммов сахара, добавить 0.5 ч.л. лимонного сока (или лимонной кислоты – на кончике ножа). Сахар растапливается до густой массы, к нему добавляется 100 мл. воды. Смесь снова ставится на огонь и варится при постоянном помешивании до однородности.

Теперь берем нашу настойку и понемногу вводим в нее сироп. Она должна быть сладковатой, но не приторной. Все хорошенько перемешиваем и отстаиваем еще 3-4 дня. Настойка можжевельника «новогодняя» совмещает все символы праздника – мандарины, ёлку и конфеты. Если закусывать «оливье» – то Новый Год для себя можно создать в любой момент!

Еще раз напомню, что любым из вышеуказанных способов можно получить именно можжевеловку – можжевеловую настойку. А тем, кто хочет приготовить трушный джин с перегонкой – рекомендую читать данную статью, тут дано два подробных рецепта!