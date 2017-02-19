Травы и пряности содержат мощные фенолы и терпены, которые работают в двух направлениях. Во-первых, они предотвращают повреждение клеток, особенно клеточной ДНК. Во-вторых, эти соединения действуют как сильные противовоспалительные агенты, умеряя реакции организма на повреждение клеток, которые в противном случае могли бы внести свой вклад в развитие рака и сердечнососудистых заболеваний. Такими свойствами точно обладают фенольные соединения в орегано, укропе, лавровом листе, розмарине и куркуме. Также не стоит забывать о «согревающем» эффекте некоторых специй, который может пригодиться при простуде или сильном переохлаждении.

Так вот, все эти соединения можно получать посредством употребления пряностей и трав в пищу. Но какое количество необходимо для поддержания здоровья? Это очень сложный вопрос, за ответ на который я точно не возьмусь (итак полез туда, где разбираюсь постольку-поскольку). Есть лишь теория, которой я склонен верить, что все эти соединения, с их лекарственными свойствами, отлично растворяются в спирте (что в нём только не растворяется) и транспортировать их в свой организм становится не только проще, но и приятней. В этой сфере логистики наш сайт, вроде как, поднаторел…

Легендарный Apple Pie Moonshine

1,9 л яблочного сидра

1,9 л яблочного сока

4 палочки корицы

1 бутон гвоздики

1/8 ч. л. мускатного ореха, молотого

¼ ч. л. сухого корня имбиря, молотого

¼-½ стручка ванили

250 г тростникового сахара

200 г белого сахара

500-750 мл спирта 95%

300-500 мл водки (лучше самогона из кукурузы)

Напиток, описывающий целую эпоху в США. Apple Pie Moonshine (благозвучно перевести на русский не получилось, но есть альтернативное название – яблочно-коричный самогон) был самым популярным бутлегерским напитком за всю историю существования запрета на алкоголь в Северной Америке. Не мудрено, ведь только корица и яблочный сок могли превратить то, что гнали самогонщики в лесах во времена Сухого закона, в достойный и питкий алкоголь.

В кастрюлю подходящего объема налить сидр и яблочный сок, добавить все специи и сахар. Довести до кипения и проварить на медленном огне 40 минут. Снять пряную смесь с огня, остудить. После охлаждения процедить через сито, добавить водку (наиболее подходящим для этого напитка будет именно кукурузный самогон) и спирт. Количество крепкого спиртного определяйте по вкусу – крепость обеспечит спирт, пикантность – самогон. Разлить в литровые банки или бутылки, дополнительно в каждую банку положить по вываренной палочке корицы (не обязательно). Пить ликер можно сразу, но лучше выдержать 1-2 недели в прохладном месте. Перед подачей обязательно взбалтывать.

Увидев традиционный способ приготовления «яблочного пирога» я был в недоумении – зачем варить сидр, что за кощунство? (читайте комментарии) Благо, не все американцы живут в спешке. Метод «без кипячения» подразумевает классическое настаивание, когда сахара растворяются в холодном сидре и соке, затем смешиваются с крепким спиртным по вкусу с добавлением корицы и других специй, после чего настаиваются до тех пор, пока вкус напитка не приблизится к идеалу. Разумный и рациональный подход.

Настойка «Прованская»

750 мл водки или самогона 45-50%

60 г семян фенхеля, измельченного

3 ст. л. сушеных цветков лаванды

3 ст. л. веточек розмарина, измельченных

цедра 1-го апельсина

100 мл мягкого цветочного мёда

50-100 мл простого сиропа

Засушливые центральные холмы Прованса не назовешь плодородными, но они утопают в ароматных травах. Огромное количество лаванды, тимьяна, шалфея, чабреца, и пчёлы, которые питаются пыльцой этих растений, производя душистый мёд. Эта ароматная светло-зеленая настойка является деликатным балансом лаванды, апельсина, розмарина, фенхеля и цветочного мёда. Её приятно потягивать из бокала в конце рабочего дня, а также использовать вместо вермута в коктейлях, таких как Мартини и Манхэттен.

Поместить семена фенхеля, цветы лаванды и розмарин в банку подходящего объема, добавить цедру апельсина и мёд, залить водкой, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и отправить в тёмное прохладное место настаиваться в течение 3-5 дней, пока жидкость не приобретет сильный вкус и аромат апельсина с розмарином. Процедить настойку через сито и перелить в чистую литровую банку. Добавить простой сироп по вкусу, сваренный из равных частей воды и сахара, дать напитку отдохнуть неделю-две и можно разливать в бутылки. Употребить настойку нужно в течение года.

Настойка «Черная ночь», Nuit Noir

750 мл водки или самогона 45-50%

60 г корня солодки

2 ч. л. черного перца горошком

1 ч. л. сычуаньского перца горошком

¼-½ стручка ванили мадагаскарской

большая щепотка морской соли

50-200 мл простого сиропа

Корень солодки, перец горошком и бобы ванили между собой имеют мало чего общего, за исключением того, что все они чёрные. Но трио это прекрасно: солодка излучает аромат, ваниль вносит пряную сладость, а перцы щекочут вкусовые рецепторы. Это самодостаточная настойка, которую приятно потягивать после плотного ужина в чистом виде или с небольшим количеством газированной воды.

Смешать все ингредиенты кроме сиропа в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и настаивать в тёмном прохладном месте от 1 до 2 дней, пока у жидкости не появится сильный запах и вкус солодки. Процедить напиток через сито в чистую литровую банку. Сварить простой сироп из равного количества сахара и воды, добавить к настою 200-250 мл. Через 1-2 недели готовую настойку можно разлить в бутылки и подавать к столу. Использовать её нужно в течение года.

Настойка «Перечный удар»

750 мл водки или самогона 45-50%

1 ст. л. сычуаньского перца, измельченного

1/2 ст. л. черного перца, измельченного

1/2 ст. л. белого перца, измельченного

цедра 2-х апельсинов

¼-½ стручка ванили мадагаскарской

50-200 мл простого сиропа

Сычуаньский перец, также известный как китайский кориандр, может похвастать острым ароматным вкусом и лёгким привкусом гвоздики. Он не такой жгучий, как другие виды перца, но, как описал один кулинарный гений, он приводит к своего рода полному неврологическому замешательству (имеется в виду покалывание на языке, как от слабого электрического тока). Китайский кориандр очень популярен в восточной кулинарии. Заменить его можно другими ароматными перцами, среди которых наиболее подходящий, но менее распространенный, тасманский (им лучше заменить сычуаньский и белый перец, черный оставить).

Смешать все ингредиенты кроме сиропа в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и настаивать в тёмном прохладном месте от 2 до 3 дней, пока у жидкости не появится сильный запах и вкус сычуньского перца. Процедить настойку через сито в чистую литровую банку. Сварить простой сироп из равного количества сахара и воды, добавить к настою 50-250 мл по вкусу. Через 1-2 недели готовую настойку можно разлить в бутылки и подавать к столу. Использовать её нужно в течение года. Отлично смакует с грейпфрутовым соком как альтернативная версия коктейля Greyhound («Борзая»).

Пряный ром от Пола Кларка

750 мл светлого или выдержанного рома

¼-½ стручка ванили

3 бутона гвоздики

1 палочка корицы, разломать

5 горошин душистого перца

5 горошин чёрного перца

½ звёздочки бадьяна

1/8 ч. л. тёртого мускатного ореха

½ ч. л. корня имбиря, молотого (или свежего 2,5 см)

2 7-сантиметровых полоски апельсиновой цедры

Создать пряный ром довольно просто, но добиться идеального баланса специй намного сложнее. Пол Кларк, знаменитый западный коктейльный хроник и энтузиаст, на этом собаку съел. За основу он взял рецепт Мартина Кейта, владельца знаменитого бара Smuggler’s Cove («Бухта контрабандистов», в 2016 признан лучшим коктейльным баром Америки). Очень важно использовать хороший ром с ярким вкусом, дабы он не потерялся в ароматной смеси пряностей. Автор рецепта предпочитает использовать ямайские Smith & Cross и Appleton Estate 12-Year, но для начала можно обойтись бюджетным Mount Gay Eclipse или более дорогим Bacardi 8.

Объединить все ингредиенты в литровой банке, которую следует плотно закрыть. Хранить в тёмном прохладном месте в течение нескольких дней (обычно не больше четырех). Каждый день банку нужно встряхивать. Через 48 часов содержимое можно начинать дегустировать и корректировать по вкусу (обычно очень многое зависит от рома, к примеру, сильный выдержанный ром может заглушить корицу и ваниль, поэтому их количество следует увеличить вдвое). Когда напиток станет по вашему мнению идеальным (что обычно и случается через 4 дня), его нужно процедить и разлить в бутылки. Основа для тики-вечеринки готова!