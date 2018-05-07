Да, с это земляникой путаница та ещё, сам чёрт ногу сломит. Вроде как есть такой род, земляника, видов которой, по оценкам разных учёных, от 80 до 200, а может быть уже и больше, то бишь, не счесть. Есть земляника, которую вполне корректно называть клубникой (потому что предки наши называли «шарик» клубом): шарообразные ягоды земляники зелёной (лат. Fragária víridis, она же клубника настоящая, клубника степная, полуница, земляника холмистая и т.д.) или ягоды земляники мускусной (лат. Fragária moscháta, она же клубника/земляника высокая, шпанка и т.д.). Есть земляника, которую ошибочно называют клубникой, к примеру, выращиваемая исключительно на грядках земляника ананасовая (лат. Fragária ananássa, она же земляника садовая). Есть ещё земклуника, гибрид земляники ананасовой и клубники садовой (та самая мускусная земляника), но в эти дебри мы лезть не будем.

И вот, наконец, есть земляника, которая и станет объектом изучения в этом материале. Это та самая «дикая» земляника (к примеру, Fragária vésca, она же земляника лесная, обыкновенная и т.д.), растущая на лесных полянах и лугах. Её мелкие и зачастую неприглядные ягоды имеют такой вкус и аромат, что клубнике с грядок может только сниться. В напитках она раскрывается тонко, порой незаметно с первого глотка, но всегда с долгим и узнаваемым послевкусием. И начать знакомство с такими напитками, безусловно, следует с настоек на землянике, основой которых может быть казённая водка, качественный самогон, не менее качественный разбавленный спирт, коньяк, нейтральный белый ром или даже джин. Но обо всё по порядку…

Логично предположить, что земляника и клубника взаимозаменяемы в этих и других подобных рецептах. Следовательно, вы можете смело пробовать готовить земляничные настойки по рецептам настоек клубничных , но это, разумеется, будут совсем разные напитки.

Простейшая настойка водки на землянике

земляника (лесная, зелёная, земклуника и т.д.)

водка/бренди или разбавленный до 40-50% самогон/спирт

Лесная или любая дикая земляника достаточно мелкая, поэтому разрезать или мять её не нужно – водка без проблем проникнет внутрь, экстрагируя все вкусо-ароматические вещества. Если вы готовили напитки из клубники, то не понаслышке знаете, как мучительно долго может проходить их фильтрация. С земляникой таких проблем нет. Даже на мятой землянике напитки фильтруются гораздо легче. Действительно, проще некуда!

Землянику тщательно перебрать, избавившись от порченых ягод, убрать плодоножки. Если это мелкая зелёная земляника с лесной поляны, то мять или разрезать её не нужно, крупную земклунику (она здесь фигурирует потому, что имеет очень яркий, выразительный, не водянистый аромат, сопоставимый с ароматом дикорастущей земляники) и прочие «культивированные земляники» следует разрезать пополам или на четверти. Поместить ягоды в банку, заполняя её не более чем на ¾ от объема. Добавить водку, спирт или самогон так, чтобы алкоголь покрыл землянику полностью. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте или на солнечном подоконнике, если хотите получить более светлый напиток с легка копченым вкусом.

Через 1-2 недели настойку можно процеживать и фильтровать через ватные диски или кофейные фильтры. Настойку из клубники следует хранить в плотно закупоренных чистых бутылках в тёмном прохладном месте. Выдержка в течение 2-6 месяцев приветствуется. Употребить напиток следует в течение 1 года!

Земляника на водке с огурцом и базиликом

0,5 л банка мелкой земляники (лесная, зелёная и т.д.)

1 стакан очищенного и нарезанного огурца

½ стакана грубо нарезанного базилика

750 мл водки или спирта/самогона 40-50%

Эта необычная настойка станет хорошим заделом на грядущий год с его жаркими вечерами. Свежеть она берёт от огурца, который практически не влияет на вкус, но привносит в напиток ощущение лёгкости. Земляника и базилик являются практически идеальным сочетанием в напитках, что было продемонстрировано в одном из рецептов клубничных настоек, упомянутых выше. По той же причине водку или любое другое нейтральное сырьё можно заменить джином, который чудо как хорош и с базиликом, и с огурцом. Пить это творение можно с тоником, лимонадом или использовать в любом коктейле вместо обычной водки.

Землянику перебрать, убрать плодоножки. Ягоды поместить в банку подходящего объема, добавить нарезанный небольшими кубиками огурец и залить всё водкой/спиртом/самогоном. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте на 1 неделю. Каждый день содержимое нужно встряхивать. На 8-й день добавить базилик, банку снова плотно закрыть и встряхнуть. Земляничную настойку с огурцом и базиликом нужно настаивать в тёмном прохладном месте ещё 3-5 дней, периодически перемешивая. По истечении положенного времени настойку процедить, профильтровать и перелить в чистую тару. Хранить напиток следует в тёмном прохладном месте, лучше в холодильнике. Выдержка в течение 2-3 недель приветствуется. Употребить сие творение желательно за 1 год!

Оригинальная земляничная настойка «Карибская»

Да, из земляники делают сок и даже заготавливают его на зиму. Можете сами найти способы его извлечения, но проще всего, как по мне, добыть его из нагретой ягоды. Для этого землянику нужно перебрать, избавившись от плодоножек, промыть под проточной водой и нагреть в кастрюле до 75-80С. После этого сок очень легко можно отжать любым подходящим для этого способом (перетереть через сито, марлю и т.д.), профильтровать и использовать в разных целях, к примеру, смешать с ромом. Для получения 0,5 л сока потребуется в среднем около 0,8-1 кг спелых ягод.

Что касается рома, то его фруктовая сущность отлично дополнит выразительный летний вкус земляники. Тандем этот не заезжен и вполне может стать вашим любимым напитком в будущем. Вместо не дешевого нынче рома можно использовать одну из его удачных имитаций, главное, чтобы в ней не выпирал сильно один из вкусов, который может приглушить достаточно деликатный земляничный вкус.

0,5 л земляничного сока

0,5 л светлого рома

Для настойки обязательно следует использовать свежевыжатый земляничный сок. Приготовить напиток проще простого: смешать в литровой банке сок и ром, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок около 2-х месяцев. По истечении этого времени профильтровать напиток через вату или кофейные фильтры и перелить в чистые бутылки. Пить настойку земляники на роме можно сразу, в выдержке она не нуждается, но употребить её нужно в течение 1 года – вкус быстро теряет насыщенность и фруктовые оттенки.

Тепла и солнечного лета вам!