То ли американцам показалось, что они недостаточно поглумились над шотландско-ирландским напитком (это я так виски обозвал если что), то ли им просто скучно со своей «американ дрим». Не знаю. Но их алкогольные потуги порой просто вводят в ступор. Вы уже смотрели рецепты из прошлого хмельного эксперимента? Да-да, это всё буржуины придумали запихивать морковку в бутылку с водкой. Теперь вон вообще бекон. А настойки то получаются достойными, в аккурат для гастропабов новомодных. В общем, хмельной эксперимент №2 будет про бекон!

Многие путают бекон с обычным салом с мясной прослойкой. На самом деле это мясо, которое получают в результате особого откорма свиней (беконное свиноводство). Бекон отличается нежирным сочным мясом с равномерными прослойками сала. Есть бекон солёный, а есть копчёный. Для алкогольных экспериментов подходят оба вида, но для «облагораживания» бурбона больше подходя копчености, желательно на яблочной древесине.

Универсальная «Беконовка»

◦ 700-750 водки или бурбона ◦ бекон по потребности

Будем считать этот напиток отправной точкой нашего исследования. Настойку, которую я решил назвать «Беконовкой» за неимением благозвучного перевода Bacon Bourbon и Bacon Infused Vodka, в чистом виде сами американцы не пьют, а используют для приготовления многочисленных коктейлей.

На сковородке поджарить примерно 5-6 полосок бекона (после прожарки бекон можно съесть). Оставшийся в сковородке жир пойдет на настойку. Для 700-750 мл водки или бурбона нужно взять примерно 80 мл жира. Алгоритм следующий: берем горячий жир, переливаем его в банку подходящего объема и добавляем алкоголь. Хорошо перемешиваем, банку плотно закрываем и оставляем на 6 часов при комнатной температуре. Ставим настойку в морозилку на 24 часа – за это время жир соберется на поверхности и замерзнет. Аккуратно сливаем алкоголь, фильтруем его через несколько слоёв марли или кофейные фильтры, оставшийся жир используем для готовки. Настойку храним в холодильнике. Готово!

Через день-два настойку можно пробовать. Если пришлась по вкусу в чистом виде – пьем. Не очень? Пробуем в коктейлях. Лучшим вариантом для настойки на водке с таким характером всегда остаётся Кровавая Мэри, а вот с бурбоном можно экспериментировать до бесконечности. В своё время рекламщики бурбона Maker’s Mark предложили готовить беконный бурбон для Старомодного (Old Fashioned):

Bacon Old Fashioned 60 мл «беконовки» на бурбоне

15 мл кленового сиропа (или обычного)

2 дэш биттера Ангостура

твист апельсина или поджаренный бекон В стакане смешать все ингредиенты, добавить лёд и украсить твистом апельсина, а лучше ломтиком поджаренного бекона.

Копченый бурбон с беконом

750 мл бурбона

3 шт. золотистого картофеля

6 полосок копченого бекона

щепотка копченой соли

2 ст. л. семян сельдерея

200 мл простого сиропа

Думали бекон это предел для настоек? Картофель придаст нежный золотистый блеск и четкую текстуру напитку. А вот бекон отлично сочетается с бурбоном и сахаром, создавая пикантную настойку с дымным характером и кремовым финишем. Этот напиток можно смаковать в чистом виде!

Копченый бекон поджарить до хрустящей корочки, высушить и разломать на маленькие кусочки. Картофель помыть, очистить и крупно нарезать. В банке подходящего объема смешать бурбон, картофель, бекон, копченую соль и семена сельдерея (можно заменит семенами укропа). Хорошо перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 10-14 дней. Процедить через сито или несколько слоёв марли, твёрдые ингредиенты не отжимать. При необходимости профильтровать, добавить сироп, сваренный из равных частей воды и коричневого сахара. Выдержать неделю-две и подавать к столу. Хранить настойку нужно в тёмном шкафу. Употребить рекомендуется в течение 1 года!

Настойка «Мексиканская хрюша»

6 полосок бекона

3 шт. перца хабанеро

2 шт. перца серрано

1 л хорошей водки

Логичным дополнением к бекону в алкогольном напитке станет острый перец. Хабанеро и серрано достать будет не просто, но если вам знакомы вкусы этих двух выжигающих плоть перцев, то постарайтесь найти им достойную замену.

Бекон поджарить до хрустящей корочки, переложить на бумажные полотенца и дать остыть. Весь перец разделить на ломтики, семена не убирать. В банку подходящего объема поместить остывший бекон и подготовленный перец, банку плотно закрыть и оставить в холодильнике на 7 дней или меньше, пока вкус настойки не начнёт вас устраивать (через 7 дней напиток становится очень жгучим). Через неделю или меньше процедить через марлю, не отжимать. При необходимости процедить. Хранить в холодильнике до 1 года!

Smoky Bacon Bloody Mary 700 мл томатного сока

3 ст. л. свежевыжатного лимонного сока

3 ст. л. свежевыжатного сока лайма

1 ст. л. вустерского соуса

1 ч. л. мелко рубленого чеснока

1 ч. л. мелко рубленого хрена

морская соль по вкусу

черный перец по вкусу

настойка «Мексиканская хрюша» по вкусу

соус Табаско по вкусу

оливки и оливковый сок

веточка сельдерея для украшения

В блендере или кухонном комбайне смешайте до однородной массы томатный сок, лимонный сок, сок лайма, вустерский соус, чеснок и хрен. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте ещё раз. Перелейте томатную заготовку в кувшин (чейзер воплоти). В высокий стакан добавьте лёд и налейте желаемое количество настойки (обычно хватает 1 части на 2 части сока). Влейте в стакан ранее подготовленный сок, добавьте соус Табаско и оливковый сок по вкусу, аккуратно перемешайте. Напоследок украсьте коктейль веточкой сельдерея и оливками.