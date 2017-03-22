Ромовый Дневник

Хмельной эксперимент: рецепты настоек на беконе

Настойки · Олег Колесов
То ли американцам показалось, что они недостаточно поглумились над шотландско-ирландским напитком (это я так виски обозвал если что), то ли им просто скучно со своей «американ дрим». Не знаю. Но их алкогольные потуги порой просто вводят в ступор. Вы уже смотрели рецепты из прошлого хмельного эксперимента? Да-да, это всё буржуины придумали запихивать морковку в бутылку с водкой. Теперь вон вообще бекон. А настойки то получаются достойными, в аккурат для гастропабов новомодных. В общем, хмельной эксперимент №2 будет про бекон!

Многие путают бекон с обычным салом с мясной прослойкой. На самом деле это мясо, которое получают в результате особого откорма свиней (беконное свиноводство). Бекон отличается нежирным сочным мясом с равномерными прослойками сала. Есть бекон солёный, а есть копчёный. Для алкогольных экспериментов подходят оба вида, но для «облагораживания» бурбона больше подходя копчености, желательно на яблочной древесине.

Универсальная «Беконовка»

Будем считать этот напиток отправной точкой нашего исследования. Настойку, которую я решил назвать «Беконовкой» за неимением благозвучного перевода Bacon Bourbon и Bacon Infused Vodka, в чистом виде сами американцы не пьют, а используют для приготовления многочисленных коктейлей.

◦ 700-750 водки или бурбона

◦ бекон по потребности

На сковородке поджарить примерно 5-6 полосок бекона (после прожарки бекон можно съесть). Оставшийся в сковородке жир пойдет на настойку. Для 700-750 мл водки или бурбона нужно взять примерно 80 мл жира. Алгоритм следующий: берем горячий жир, переливаем его в банку подходящего объема и добавляем алкоголь. Хорошо перемешиваем, банку плотно закрываем и оставляем на 6 часов при комнатной температуре. Ставим настойку в морозилку на 24 часа – за это время жир соберется на поверхности и замерзнет. Аккуратно сливаем алкоголь, фильтруем его через несколько слоёв марли или кофейные фильтры,  оставшийся жир используем для готовки. Настойку храним в холодильнике. Готово!

Заготовка для приготовления бурбона с беконом и коктейлей на основе этой настойки.

Через день-два настойку можно пробовать. Если пришлась по вкусу в чистом виде – пьем. Не очень? Пробуем в коктейлях. Лучшим вариантом для настойки на водке с таким характером всегда остаётся Кровавая Мэри, а вот с бурбоном можно экспериментировать до бесконечности. В своё время рекламщики бурбона Maker’s Mark предложили готовить беконный бурбон для Старомодного (Old Fashioned):

Bacon Old Fashioned

  • 60 мл «беконовки» на бурбоне
  • 15 мл кленового сиропа (или обычного)
  • 2 дэш биттера Ангостура
  • твист апельсина или поджаренный бекон

В стакане смешать все ингредиенты, добавить лёд и украсить твистом апельсина, а лучше ломтиком поджаренного бекона.

Коктейль Старомодный с беконом - классика жанра в современном мире.

Копченый бурбон с беконом

Думали бекон это предел для настоек? Картофель придаст нежный золотистый блеск и четкую текстуру напитку. А вот бекон отлично сочетается с бурбоном и сахаром, создавая пикантную настойку с дымным характером и кремовым финишем. Этот напиток можно смаковать в чистом виде!

  • 750 мл бурбона
  • 3 шт. золотистого картофеля
  • 6 полосок копченого бекона
  • щепотка копченой соли
  • 2 ст. л. семян сельдерея
  • 200 мл простого сиропа

Копченый бекон поджарить до хрустящей корочки, высушить и разломать на маленькие кусочки. Картофель помыть, очистить и крупно нарезать. В банке подходящего объема смешать бурбон, картофель, бекон, копченую соль и семена сельдерея (можно заменит семенами укропа). Хорошо перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 10-14 дней. Процедить через сито или несколько слоёв марли, твёрдые ингредиенты не отжимать. При необходимости профильтровать, добавить сироп, сваренный из равных частей воды и коричневого сахара. Выдержать неделю-две и подавать к столу. Хранить настойку нужно в тёмном шкафу. Употребить рекомендуется в течение 1 года!

Настойка водки на беконе с перцем хабанеро - отличный и сбалансированный тандем.

Настойка «Мексиканская хрюша»

Логичным дополнением к бекону в алкогольном напитке станет острый перец. Хабанеро и серрано достать будет не просто, но если вам знакомы вкусы этих двух выжигающих плоть перцев, то постарайтесь найти им достойную замену.

  • 6 полосок бекона
  • 3 шт. перца хабанеро
  • 2 шт. перца серрано
  • 1 л хорошей водки

Бекон поджарить до хрустящей корочки, переложить на бумажные полотенца и дать остыть. Весь перец разделить на ломтики, семена не убирать. В банку подходящего объема поместить остывший бекон и подготовленный перец, банку плотно закрыть и оставить в холодильнике на 7 дней или меньше, пока вкус настойки не начнёт вас устраивать (через 7 дней напиток становится очень жгучим). Через неделю или меньше процедить через марлю, не отжимать. При необходимости процедить. Хранить в холодильнике до 1 года!

Коктейль Кровавая Мэри с настойкой водки на беконе и перце хабанеро.

Smoky Bacon Bloody Mary

  • 700 мл томатного сока
  • 3 ст. л. свежевыжатного лимонного сока
  • 3 ст. л. свежевыжатного сока лайма
  • 1 ст. л. вустерского соуса
  • 1 ч. л. мелко рубленого чеснока
  • 1 ч. л. мелко рубленого хрена
  • морская соль по вкусу
  • черный перец по вкусу
  • настойка «Мексиканская хрюша» по вкусу
  • соус Табаско по вкусу
  • оливки и оливковый сок
  • веточка сельдерея для украшения

В блендере или кухонном комбайне смешайте до однородной массы томатный сок, лимонный сок, сок лайма, вустерский соус, чеснок и хрен. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте ещё раз. Перелейте томатную заготовку в кувшин (чейзер воплоти). В высокий стакан добавьте лёд и налейте желаемое количество настойки (обычно хватает 1 части на 2 части сока). Влейте в стакан ранее подготовленный сок, добавьте соус Табаско и оливковый сок по вкусу, аккуратно перемешайте. Напоследок украсьте коктейль веточкой сельдерея и оливками.

