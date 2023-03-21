Черноплодная рябина считается кладезем полезных микроэлементов. Ее ягоды содержат множество витаминов, антиоксидантов и других полезных элементов. Среди свойств ягод этого плодового дерева выделяют способность:

Поддерживать иммунитет. Ягоды богаты витамином С. Они способствуют укреплению иммунитета и защищают от инфекционных и вирусных заболеваний.

Снижать уровень холестерина. В этих ягодах содержатся полезные жирные кислоты, уменьшающие содержание холестерина в крови. Черноплодка также может помочь снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Улучшать работу пищеварительной системы. Черноплодная арония богата волокнами, улучшающими перистальтику кишечника и предотвращающими запоры.

Улучшать зрение. Эти ягоды богаты каротином, полезным для глаз.[1]

Чтобы воспользоваться всеми полезными свойствами ягод этого плодового дерева, в прошлом врачи растворяли их в воде и спирте. Полученный раствор пациенты умеренно употребляли для лечения самых разных патологий. Сегодня подобные настойки из черноплодной рябины также пользуются популярностью, ведь они не только укрепляют иммунитет, но также успешно используются в лечебных целях. Они помогают бороться с гипертонией и другими неприятными заболеваниями.

Советы и рекомендации по выбору ингредиентов

ягоды черноплодной аронии;

алкоголь;

добавки по вкусу.

Для приготовления настойки на черноплодной рябине потребуются:

При подборе каждого из ингредиентов следует учитывать ряд рекомендаций, благодаря которым настойка на черноплодной рябине будет и вкусной, и полезной.

Ягоды

Настойки из черноплодки обычно готовят поздней осенью, когда ягоды созревают. В этот период они насыщаются сахарами и полезными микроэлементами. Также допускается содержание в напитке сушеных ягод. Но все-таки свежая арония всегда будет в приоритете. В ней содержится гораздо больше полезных веществ.

Перед приготовлением следует тщательно перебрать ягоды. Нужно найти и убрать испорченную черноплодку. Для приготовления настойки также не рекомендуется использовать маленькие ягоды. Это обусловлено тем, что они часто горчат.

Дополнительно при выборе ягод стоит обратить внимание на их цвет и форму. Ягоды должны быть черного или темно-красного цвета, с гладкой и блестящей поверхностью.

Перед использованием ягод для настойки их необходимо промыть и удалить все поврежденные или несъедобные части. Такие действия помогут получить безопасную для употребления высококачественную настойку.

Спиртное

Основой для настойки черноплодной рябины является водка. Также может использоваться очищенный фруктовый (ягодный) самогон. Допускается применение и коньяка.

Водка является наиболее распространенным выбором, так как она имеет нейтральный вкус, позволяющий сохранить аромат ягод. Очищенный самогон также иногда используется, но он может негативно влиять на вкус и аромат ягод, придавая им некоторую горечь.

Если же для приготовления используется коньяк, то не стоит отдавать предпочтение изысканным напиткам. Дорогой коньяк может просто перекрыть вкус ягод. Дополнительно нужно учитывать, что приготовление настойки на коньяке может потребовать большего времени. Это обусловлено тем, что коньяк обладает более сложной структурой и дольше насыщается ягодами.

Добавки

Сахар (мед). Добавка этих ингредиентов улучшает вкус и смягчает алкогольную остроту настойки.

Корица или ваниль. Эти ингредиенты улучшают аромат и добавляют сладости напитку.

Лимонная кислота или лимонный сок. Добавка таких компонентов придает настойке свежесть и добавляет кислотности.

Имбирь. Добавка свежего или сушеного имбиря улучшает аромат настойки, добавляя ей легкую остроту.

Гвоздика. Этот ингредиент добавляет напитку сладости.

Апельсиновая цедра. Данный компонент добавляет настойке свежести.

Добавки улучшают вкус и аромат настойки. Чаще всего используются такие добавки:

При использовании добавок необходимо соблюдать баланс. Они не должны перебивать вкус ягод. Дополнительно нужно убедиться в безопасности и качестве добавок. Это требование является особенно важным при использовании меда, а также свежих фруктов и овощей.

Рецепты черноплодных настоек

Традиционная настойка на водке

Ингредиенты

500 грамм ягод аронии;

500 мл водки;

по одному стакану сахара и воды (по вкусу).

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте аронию и измельчите ягоды в блендере. Переложите измельченные ягоды в банку или бутылку. Добавьте алкоголь и перемешайте. Герметично закройте банку или бутылку крышкой. Уберите напиток в темное место на 2-3 недели. Периодически трясите банку или бутылку, чтобы ягоды равномерно выделяли свой сок и аромат. Если нужно придать сладости напитку, смешайте сахар и воду в маленькой кастрюле, доведите полученную смесь до кипения и перемешивайте ее до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Дайте сиропу остыть и после этого добавьте в настойку, а затем тщательно перемешайте. Перелейте настойку через ситечко в другую бутылку или банку.

Существует как минимум 10 популярных рецептов приготовления настойки черноплодной рябины.

Приготовленная настойка черноплодной рябины на водке должна храниться в темном месте. В этом случае ее срок хранения достигнет нескольких месяцев.

Настойка с лимоном на спирту

Ингредиенты

500 грамм ягод аронии;

1 литр спиртного;

2 лимона;

по одному стакану сахара и воды.

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте аронию и измельчите ее в блендере. Нарежьте лимоны тонкими кружочками и добавьте в банку или бутылку. Добавьте спиртное и перемешайте. Герметично закройте банку или бутылку крышкой. Уберите емкость с напитком в темное место на 15-20 дней. Периодически трясите банку или бутылку, чтобы ягоды равномерно выделили свой сок и аромат. После 2-3 недель настойку нужно процедить через ситечко. Добавьте сахар в воду, разогрейте на медленном огне и перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Дайте сиропу остыть и добавьте в напиток, а затем перемешайте. Перелейте напиток в бутылку или банку. Дайте настойке постоять еще 7 дней, чтобы ароматы лимона и аронии смешались.

Настойка с мёдом

Ингредиенты

500 грамм аронии;

1 литр спиртного;

3 ст.л. меда;

щепотка коры дуба;

стакан воды.

Пошаговый рецепт

Помойте, переберите, а затем засыпьте аронию в емкость. Растопите мед на сахарной бане и добавьте к ягодам. Промойте кору дуба и отправьте в емкость. Залейте все водой и оставьте в темном месте на срок до полугода. Иногда встряхивайте банку. Исключением является только последний месяц. В этот период бутылку с напитком не стоит встряхивать, чтобы позволить меду полностью осесть. Аккуратно процедите напиток через ситечко. Разлейте настойку по бутылкам и дайте ей «отдохнуть» в течение как минимум 15 дней.

Настойка на коньяке

Ингредиенты

500 грамм аронии;

500 мл коньяка;

50 грамм меда.

Пошаговый рецепт

Положите мытую аронию в емкость и помните ее ступкой. Растопите мед на бане и влейте в емкость. Залейте все коньяком и тщательно перемешайте. Настаивайте напиток на протяжении как минимум двух месяцев. Процедите напиток через ситечко. Оставьте напиток для выдержки как минимум на 90 дней. Чем дольше выдержка, тем лучше и насыщеннее вкус.

Настойка с вишневыми листьями

Ингредиенты

500 грамм аронии;

50 грамм свежих или сушеных вишневых листьев;

500 мл спиртного;

100 грамм сахарного песка;

200 мл воды.

Пошаговый рецепт

Помытые ягоды и вишневые листья отправьте в сотейник, и залейте содержимое водой. Прокипятите, а затем варите содержимое сотейника на протяжении 15 минут на небольшом огне. Слейте отвар через ситечко. Добавьте сахар и тщательно перемещайте. После остывания смешайте сироп со спиртным. Разлейте по емкостям. Рекомендованный срок выдержки – 30 дней. Однако при желании полученный напиток можно отведать уже через неделю.

Настойка с корицей

Ингредиенты

500 грамм аронии;

по 250 мл воды и 95% спирта;

100 грамм сахара;

щепотка цедры лимона;

корица.

Пошаговый рецепт

Отварите сироп в сотейнике. Измельчите аронию с помощью блендера или мясорубки. Отожмите сок из ягод. Смешайте сироп с соком. Полученную смесь залейте спиртом. Добавьте в смесь лимонную цедру и предварительно измельченную корицу. Настаивайте напиток на протяжении как минимум 15 дней. Затем потребуется его процеживание и фильтрация.

Настойке «100 листьев»

Ингредиенты

100 г свежих листьев аронии;

по одному литру воды и водки;

200 г сахара.

Пошаговый рецепт

Промойте листья аронии и нарежьте их на небольшие кусочки. Положите листья в большую емкость и залейте спиртными. Далее потребуется тщательно перемешивание содержимого. После этого емкость нужно герметично закрыть крышкой и оставить настаиваться в темном месте на протяжении 15 дней. По истечению этого срока потребуется процеживание настойки через марлю или фильтр. Для приготовления сиропа, смешайте сахар и воду, а затем доведите содержимое сотейника до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Дайте сиропу остыть. Смешайте настойку и сироп. Полученную смесь налейте в бутылки. Оставьте её на несколько дней, чтобы она соединилась и выдержалась. Готовую настойку можно хранить в темном месте.

Настойка из варенья на коньяке

Ингредиенты

по 500 мл коньяка и варенья аронии;

палочка корицы;

2 гвоздики.

Пошаговый рецепт

Переложите варенье в двухлитровую емкость. Добавьте пряности и влейте в емкость коньяк. Размешайте содержимое и затем герметично закройте крышкой. Настойка должна быть выдержана в течение как минимум двух месяцев. Отфильтруйте настойку из черноплодной рябины. Дополнительно выдерживайте полученный напиток в течении как минимум двух недель.

Настойка из замороженных ягод

Ингредиенты

500 грамм замороженной черноплодки;

500 мл водки;

50 грамм сахара.

Пошаговый рецепт

Достаньте аронию из морозилки и положите в широкое блюдо. Оставьте ягоды размораживаться. Температура разморозки должна быть комнатной. После разморозки черноплодку нужно отправить в стеклянный сосуд. Влейте в этот сосуд водку или другое спиртное. Настаивайте содержимое на протяжении как минимум двух месяцев. Процедите полученный напиток.

Настойка на самогоне с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

500 грамм пронии;

500 мл самогона;

апельсиновая цедра (достаточно половины апельсина).

Пошаговый рецепт

Качественно вымойте и переберите ягоды. Сложите аронию в емкостью и добавьте туда цедру. Залейте все самогоном. Настаивайте напиток на протяжении 15 дней. При этом каждые 3 дня содержимое емкости нужно обязательно взбалтывать. Процедите настой с помощью ситечка. При желании полученный напиток можно подсластить.

Полезные свойства настойки

способствует нормализации АД и холестерина;

благоприятно воздействует на состояние крови;

улучшает работу ЖКТ и обеспечивает детоксикацию;

укрепляет иммунитет;

поддерживает здоровье сосудов;

является профилактическим средством, предотвращающим возникновение нервных срывов.

В ходе многочисленных исследований было выяснено, что в состав черноплодки входит кофейная кислота, эпикатехин, голубой мальдивин и делфинин. Эти компоненты способствуют тому, что арония имеет противораковые, противовирусные и антибактериальные свойства. [2] Употребление такой настойки позволяет нивелировать риск появления и дальнейшего развития герпеса, а также болезни Крона. Этот напиток считается профилактическим средством, позволяющим успешно бороться с патологиями печени, ЖКТ, крови и органов зрения. К тому же настойка из черной рябины:

Как хранить готовую настойку

Настойка из черноплодки должна храниться в чистой сухой посуде. Бутылку нужно герметично закрыть. Для хранения стоит использовать прохладное темное место. При соблюдении этих простых правил продолжительность хранения такой настойки может достигать трех лет.