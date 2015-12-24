Скажу сразу – ни один из приведенных рецептов рома в домашних условиях не даст вам результат, точно повторяющий оригинал. Имитация похожа на ром только отдаленно, так как настоящий напиток готовится из редкой черной тростниковой патоки, с использованием особых маслянокислых бактерий и хитрой многоуровневой перегонки. В соответствующей теме на авторитетном форуме Homedistiller.ru более 5000 сообщений, даже у опытных самогонщиков вместо рома часто получается обычный сахарный «сэм».

Наши имитации – это оригинальные настойки, в аромате которых угадываются легкие ромовые нотки, чем-то они похожи на домашние «коньяки». Тем не менее, это вкусные, красивые, а при должной выдержке – даже благородные напитки, которые вполне можно употреблять в чистом виде, в составе коктейлей и даже для различных ликеров, которые по рецепту делаются на роме, например, того же «Малибу». При этом заметьте, ни в одном варианте настойки нет никаких эссенций, химических ароматизаторов и прочей гадости – такие рецепты вы можете поискать на кулинарных сайтах, но я и так могу вам их пересказать:

«девоньки!!!! Нашла потрясающий рецептик рома!!!! Все что нужно – это бутылка водки и ромовая эссенция :):):):):):):) Капаем эссенцию в водку, взбалтываем и готово!!!!!! ЭТО ПРОСТО УЛЁТ, от настоящего рома НЕ ОТЛИЧИТЬ!!!!! Мой алкоголик был в восторге, теперь требует такое же виски :):):):):):):) Чмаффки!!!!!!»

Простой рецепт эрзац-рома

Почти любой ром имеет карамельные нотки от мелассы, поэтому немудрено, что в составе данной имитации много карамельного сиропа – жженки. Рецепт рассчитан аж на 20 литров сырья, помимо исходных ингредиентов напиток должна облагородить длительная выдержка в бочке. Как сделать ром в домашних условиях по данному рецепту, если бочки у вас нет? Используйте дубовую щепу – в данной статье подробно описано, что она дает напитку, как ее подготовить и как использовать для настаивания.

Итак, на 20 литров дистиллята или сортировки 45-50% нужно:

сахар (для карамели) – 500 мл (400 г);

кора дуба (вымоченная в кипятке) – 50 граммов;

ванильный сахар – 10 г;

кофе молотый – 2 ч.л.

Готовится все просто – все ингредиенты ссыпаются в бутыль, заливаются алкоголем и настаиваются в темном месте 2 недели, при периодическом взбалтывании. Последние пару дней напиток не трогать, чтобы осела муть, после чего – декантировать, а осадок – профильтровать. Далее автор рекомендует дать напитку отдохнуть в дубовом бочонке. Сколько – не уточняется, чем больше, тем лучше. По мнению дегустаторов, этот напиток напоминает гватемальский ром Zacapa.

Домашний ром с черносливом и травами

45-градусный дистиллят или разведенный спирт – чуть больше полулитра;

хороший сушеный чернослив – 15 граммов (4 средних);

сушеные яблочные веточки с листьями – 15 граммов;

дубовая щепа – 15 граммов (можно больше);

карамельный сироп – 10-15 мл;

кедровые орешки – 12 штук;

трава и цветы цикория – 3 г;

по 2 грамма сушеных цветов шалфея, донника, травы тысячелистника, вереска и зверобоя;

по 1 грамму кардамона, цветов клевера, зубровки и сушеных плодов черной бузины.

Этот рецепт рома из самогона в домашних условиях реализовать сложнее, ингредиентов в нем требуется гораздо больше. Для имитации вкуса и цвета патоки тут применяется уже знакомая нам карамель и чернослив, а выдержка в бочке заменяется дубовой щепой. Также в напитке присутствует изрядное количество трав в небольших объемах – понадобятся точные весы.

Как мы видим, ингредиентов много, и если чего-то у вас нет – можно обойтись, особенно из последних двух пунктов.

Все ингредиенты ссыпать в банку, залить алкоголем и отправить на 10 дней в темное место, взбалтывать ежедневно. Процедить через несколько слоев марли, перелить напиток в банку, вернув в нее чернослив и щепу. Выдержать напиток еще неделю, после чего – тщательно профильтровать, при необходимости – слегка подсластить (лучше – черным тростниковым сахаром). Снова поставить банку со щепой на отстаивание, в этот раз – на месяц. По прошествии этого срока повторно профильтровать и дегустировать.

Ром из спирта в домашних условиях по данному рецепту обладает красивым светло-коричневым цветом, слегка пряным ароматом, пьется легко.

Автор утверждает, что он больше всего напоминает австрийский ром «Stroh».

Горькая настойка «Капитанский Ром»

1 литр 50-градусной сортировки (хорошо очищенного двойного самогона);

75 граммов сахара;

10 мл карамельного сиропа;

5 грамм вымоченной коры дуба;

1 крупный чернослив;

1-2 гвоздички;

по щепотке корицы, мелиссы лимонной, молотого черного кофе и мускатного ореха.

Данная настойка имеет высокую популярность (если не сказать – славу) в узких кругах неформалов и прочей полумаргинальной молодежи Приморья и Хабаровского Края. Выпускает ее ОАО «Уссурийский Бальзам», это как бы не самый известный напиток данного завода. «Ром» обладает насыщенным темным цветом, ароматом дуба и специй с выразительной ромовой ноткой. Чтобы приготовить его своими силами нам понадобится:

Готовить напиток несложно. Чернослив, кора дуба и кофе засыпаются в банку, туда же вливается карамель, все доверху заполняется алкоголем и настаивается в темном месте 7 дней, ежедневно банку нужно встряхивать. Через неделю туда же добавляются специи и мелисса. Все стоит еще 7-10 дней, после чего – хорошенько фильтруется через плотный фильтр. Отдельно нужно приготовить сироп из указанного количества сахара, остудить его и влить в напиток. Дать отдохнуть еще неделю, при надобности – повторить фильтрацию. Все, вы сделали «Капитанский Ром» из спирта в домашних условиях!