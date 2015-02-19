Дружи с радугой, попробуй радугу: Skittles Vodka

Продолжаем тему антикризисных напитков, поднятую нашим автором в статье о коктейлях с портвейном

Что примечательно, напиток действительно получается вкусным и очень-очень красивым (если не вспоминать о красителях и разных Е-шках). Нам нужно лишь растворить в водке сахарную глазурь, которая опоясывает драже, внутри которого находится сахар, гидрогенизированный растительный жир, лимонная кислота, фруктовый сок и целый набор ароматизаторов. Правда, мы не станем утверждать, что покупка почти полкилограмма конфет будет финансово оправдана – возможно, логичней купить 1 кг лимонов для Лимончелло или стакан ягод для клюковки.

Рецепт водки со Skittles (Skittles Vodka)

1,75 л водки (можно дешевой, но хорошего качества);

450 г Skittles.

На всё про всё нам понадобится:

Немного о Skittles. Их выпускают в двух вариантах: в красной упаковке (фрукты) всего пять видов драже (апельсин, клубника, лайм, лимон, чёрная смородина) и в зелёной (ананас, мандарин, малина, яблоко, вишня). Для нашего напитка лучше брать красную упаковку, при этом следует учитывать, что зелёные (лайм) и фиолетовые (чёрная смородина) драже дают настой необычного вкуса, который нравится далеко не всем. Поэтому рекомендуем вам сначала продегустировать напиток, растворив 3-5 драже в рюмке водки.

Сначала нужно отсортировать все драже по цвету. Конечно, вы можете экспериментировать с различными вкусами, но мы настоятельно рекомендуем сначала попробовать «чистые» сочетания.

Теперь нужно поместить драже в бутылки и залить их водкой. Практика показывает, что на каждые 100 мл водки достаточно 7-8 драже – исходя из этого, выбирайте ёмкости подходящего размера.

Растворять драже можно, грубо говоря, двумя способами: быстрым и медленным.

Быстрый способ. Возьмите 5 пластиковых бутылок (на каждый вкус) объемом 0,75 – 1 л и поместите в каждую из них по 24-28 драже определенного цвета. Залейте в каждую из бутылок по 350 мл водки и начинайте интенсивно взбалтывать. Трясём до тех пор, пока драже полностью не растворятся.

Медленный способ. Желательно использовать стеклянные бутылки объёмом 0,5 л. Кладём в них то же количество драже и наполняем тем же количеством водки. Оставляем бутылки на 24-48 часов и периодически их взбалтываем.

После растворения драже на поверхности уже цветной водки будет плавать белая жижа. От неё мы будем избавляться фильтрованием. Для этого лучше всего использовать фильтровальную бумагу или кофейные фильтры, но можно отфильтровать и через несколько слоёв марли или, к примеру, через чистую футболку.

Для фильтрации вам понадобится любая сборная ёмкость, ситечко и воронка. Воронку расположите над сборной ёмкостью, сверху положите сито, а в сито выбранный материал. Пропускаем нашу цветную водку через фильтр, периодически меняя фильтровальный материал. Оранжевая и зеленая водки поддаются фильтрации хуже, чем остальные, поэтому их следует прогнать через фильтр пару раз.

Фильтр будет забиваться, поэтому вооружитесь ложкой и периодически убирайте белые комки в сторону. Фильтровальный материал перед утилизацией лучше хорошо промыть, иначе оставшийся в нём сахар может привлечь внимание непрошеных гостей из мира насекомых.

Отфильтрованную водку со Skittles разлейте по бутылкам через воронку и отправьте их в холодильник, можно даже на ночь положить в морозилку.

Так вот, Skittles Vodka достаточно крепкая, практически чистая водка. Одновременно с тем она очень сладкая, а в случае с зелеными драже ещё и кислая. Пить напиток можно в чистом виде, прямо из холодильника, предварительно разлив её по коктейльным бокалам (для мартини). Также можно готовить различные коктейли.

Цветные водки можно смешивать со Спрайтом, 7-апом или имбирным элем по вкусу. Также они отлично сочетаются с Колой, при этом лучше брать диетическую, так как напиток сам по себе очень сладкий. Некоторые смешивают водку Skittles с различными соками, но это на любителя из-за сладости настойки. Вообще, каждая водка отдельно взятого цвета имеет свой оригинальный вкус, так что нужно пробовать и экспериментировать. Для вечеринок самое то.

Пробуйте радугу, дружите с радугой!