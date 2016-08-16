На самом деле королеве больше пришелся бы по вкусу сливовый ликер или наливка. Настойка из сливы – напиток мужской, крепкий, но при этом легко пьется и не вызывает похмелья. Для короля, в общем. Готовить его не сложно, но потребуется выдержка (и напитка, и ваша). Обзаведитесь терпением, хорошим самогоном, спиртом или водкой, а также спелыми сливами. Рецепты, кстати, подойдут для всех сортов сливы, но лучшая настойка получается из венгерок, ренклода и мирабели.

Настойка из сливы горькая на водке

1 кг спелых слив

¼ косточек от слив

1 л водки или самогона 45%

Сливы помыть, разломить пополам и вынуть косточки. Переложить плоды в банку подходящего объема, добавить ¼ от общего количества косточек сливы и залить водку. Банку плотно укупорить и убрать на подоконник или любое другое солнечное место в вашем доме. Через месяц слить настойку через сито, профильтровать и разлить по бутылкам. Перед тем как пить рекомендуется подождать пару месяцев, а лучше полгода. Настойка очень питкая, несмотря на то, что в ней практически нет сахара (кроме тех сахаров, которые есть в мякоти сливы). Похмелья на утро не наблюдается.

Сливовая настойка «Закаленная» на спирту

1 кг спелых слив (венгерки)

0,5 л спирта или самогона 60-70%

1 ст.л. сахара (опционально)

Сливы помыть, разломить и удалить косточки. Залить их спиртом так, чтобы полностью покрыть плоды, и оставить в теплом солнечном месте минимум на 2-3 месяца (солнечный свет изменит цвет напитка, сделает его более светлым, соломенным). Затем слить настойку через сито, профильтровать, добавить при желании столовую ложку сахара, размешать и разлить по бутылкам. Выдерживать рекомендуется долго, вплоть до нескольких лет – не пожалеете.

Слива в вине с ромом

1, 5 кг спелых слив (венгерок)

0,4 л сухого красного вина

0,2-0,5 л водки или спирта*

400-700 г сахара

1 палочка корицы

0,8 л светлого рома

Количество водки или спирта, как и их крепость, влияет на конечную крепость напитка. При добавлении 0,2 л водки получится напиток крепостью порядка 30%+.

Сливы промыть, удалить косточки. В эмалированной кастрюле вскипятить вино, добавить в него корицу, сахар (его количество выбирайте на своё усмотрение) и нарезанные сливы. Варить в течение 1 минуты. Затем смесь нужно остудить, перелить в банку подходящего объема, добавить водку/спирт и ром. Банку плотно закрыть и настаивать в темном прохладном месте 2-3 недели. Затем настойку слить через сито и профильтровать. Выдерживать напиток нужно как можно дольше.

Ликерная настойка на сливе с рябиной

500 г рябины

500 г спелых слив

1 палочка корицы

500 г сахара

250 мл спирта

250 мл водки

1 лимон

Это в большей степени наливка, но рецепт мне так понравился, что я решил включить его в данную статью. Также вместо 150 мл воды из оригинального рецепта я добавил 250 мл водки, чтобы напиток получился немного крепче, чем задумывалось изначально.

Рябину собирайте вдали от дорог. Хорошо ее промойте, дайте высохнуть и оставьте на ночь в морозилке, чтобы убрать горечь. Сливы промойте, удалите косточки. Сложите рябину и сливы в кастрюлю, добавьте сахар, сок одного лимона и палочку корицы. Поставьте кастрюлю на огонь и проварите смесь 10 минут. Затем содержимое кастрюли охладите, добавьте водку и спирт. Перелейте все в банку подходящего объема, банку плотно закройте и оставьте в темном прохладном месте минимум на месяц. Процедите, профильтруйте и в бутылки.

Длительная выдержка приветствуется.

Проспиртованные сливы, которые остаются после приготовления наливки, выбрасывать не нужно. Переложите их в небольшие банки и залейте остатками наливки, к примеру, той частью, которая остается после снятия напитка с осадка (мутной фракцией). Хранящиеся таким образом сливы можно целый год использовать для украшения тортов, мороженного или десертов, а также в качестве ингредиента к мясу.