Хрен заготавливают в августе-сентябре, а также весной (летом он растет, поэтому вкус у него бедноват). Корень почти всегда можно купить на рынке у бабушек, стоит не дорого. Настойка на хрене (хреновуха, хреновка, хреновочка, хреновая водка) известна на Руси с давних времен – еще сам Петр I издавал указ, согласно которому в каждом доме должно было быть по 5 четвертей хреновухи. Сейчас этот напиток очень популярен в кругу самогонщиков, а также в тематических ресторанах (особенно кнайпах, гастропабах и «народных заведениях»).

При этом большинство заведений готовят настойку на хрене самостоятельно. Собственно, а чем мы хуже? Предлагаем вам четыре проверенных рецепта хреновухи, которую вы без проблем приготовите в домашних условиях.

Простой рецепт хреновухи на водке

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

1-2 ч. л. ароматного мёда

10 см свежего корня хрена (средней толщины)

2 ст. л. свежего лимонного сока

По большому счёту в составе хреновухи не должно быть ни чего лишнего, кроме корня хрена и, пожалуй, мёда. Однако добавление в рецептуру лимонного сока значительно улучшает качество напитка, а специи делают вкус богаче. Ниже приведен самый простой и доступный рецепт, который требует от вас лишь похода в магазин или на рынок и неделю терпения. Напиток по этому рецепту мы готовили неоднократно. Он прекрасен не только своими вкусовыми качествами, а и простотой исполнения.

Очень важно использовать свежий хрен, так как консервированный теряет в своих ароматных и вкусовых качествах. Что касается спиртовой основы, то лучше использовать качественный самогон двойной перегонки, сахарный, к примеру, так как его можно разбавить до 45% (хрен украдёт пару градусов и напиток получится не таким крепким, как хотелось бы). Но на водке всегда получается отменный мягкий напиток. Спирт тоже в ходу, но хреновуху, приготовленную на спирту, придется выдержать подольше. Лимонный сок можно заменить цедрой, к примеру, из половины лимона, но это уже на любителя.

Хрен нужно почистить и порезать небольшими кружочками или брусочками. Можно и на крупную терку, но полученный напиток может получиться слишком «хреновым» (что, впрочем, не плохо, если нужно быстро побороть простуду). Положить хрен в банку, добавить мёд и сок лимона. Залить все небольшим количеством водки/спирта/самогона и хорошо перемешать, долить остальное. Банку закрыть и оставить в тёмном прохладном месте настаиваться на 3-4 дня, периодически перемешивать. Полученную настойку процедить через сито или несколько слоев марли, профильтровать через вату или кофейные фильтры и перелить в бутылку. Дать напитку отдохнуть 3-4 дня и употреблять под обильную закуску. Хреновуха должна получиться очень мягкой, с приятным ароматом, кристальной, как слеза, с слегка желтоватым оттенком.

В хреновку на водке можно добавлять много чего: зерна горчицы (1ч. л.), морковь, имбирь (половина от объема хрена, даже меньше, очень популярный компонент), укроп, чеснок, корицу (кусочек с ноготок), гвоздику (2-3 бутона), мускатный орех (на кончике ножа), острый перец (с расчетом 0,25 г стручка на 0,5 водки) и т.д. Главное знать меру и помнить, что основной ингредиент здесь хрен!

Быстрая хреновуха с острым перцем

1 л хорошей водки/спирта/самогона 40-50%

стакан крупно натёртого корня хрена

1 ст. л. чёрного перца горшком

1-2 сушеных острых перца (типа «Огонёк»)

Отличный рецепт быстрой хреновухи, которая будет готова к застолью после настаивания в течение ночи, а то и быстрее. Держите этот рецепт всегда про запас и даже самое неожиданное застолье не застанет вас врасплох (а ещё хреновуху можно приготовить за 15 минут ).

Смешать все ингредиенты в банке подходящего объема, хорошенько перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на ночь. Можно подождать и дольше, если хрен оказался не таким мощным, как хотелось бы. В любом случае, после ночного вымачивания хрена в водке напиток нужно пробовать и принимать решение по ситуации. Когда вкус удовлетворил, настойку нужно перелить через сито в чистую банку, при необходимости и желании профильтровать через вату или кофейные фильтры, а затем перелить в чистую бутылку. Разумеется, в рецепт можно включить пару чайных ложек ароматного мёда, который нужно будет добавить вместе с остальными ингредиентами.

Рецепт хреновухи на водке пряной

3 л водки или спирта/самогона 45%

150 г свежего корня хрена

цедра 1 лимона

3-10 шт гвоздики (на любителя)

50 г мёда (примерно 4-5 ч.л.)

по 0,5 ч.л. специй (молотой корицы, мускатного ореха и имбиря).

Для начала нужно очистить хрен и нарезать его кружочками. Срезать цедру с лимона, при этом стараться не задевать белую кожицу. Все ингредиенты положить в 3-хлитровую банку и залить 2 л водки/спирта/сэма. Поставить емкость на 5 дней в темное прохладное место и периодически, 1-3 раза в день, перемешивать. Через 5 дней отфильтровать настой, долить доверху оставшуюся водно-спиртовую смесь и отправить напиток на отдых. Через 3-4 дня пить с удовольствием, а лучше подождать, пока вся муть не выпадет в осадок и получится отличнейший напиток.

Этот рецепт рассчитан на выход 3 л напитка, поэтому не забудьте пересчитать, если будете использовать меньше спирта.

Разумеется, количество специй можете подогнать под себя, ведь шлифовка рецепта под свои вкусовые предпочтения – важнейший этап обучения и «хреноделия» ;)

Рецепт хреновухи на спирту

В первый день все ингредиенты кроме мёда залейте 420 мл спирта 96% и 100 мл воды. На второй день слейте первый настой и замените его еще 450 мл спирта и 300 мл воды. На третий день сливаем второй настой к первому и заливаем нашу смесь 500 мл спирта и 600 мл воды. Можно сразу приготовить мёд: залить его 200 мл воды и поставить отстаиваться. На четвертый день нужно слить последний настой и смешать его с предыдущими двумя. В емкость со специями нужно добавить 500 мл воды, хорошо перемешать и отжать с помощью марли в общую емкость. Добавить сразу декантированный мёд, растворенный в воде, и оставить напиток отдыхать, пока не отстоится.

Этот рецепт взят на одном очень авторитетном форуме самогонщиков. В нем нужно использовать спирт – покупной или домашний ректификат, не важно. Ингредиенты используются в тех же количествах, что и в рецепте №2, но процесс приготовления немного другой.

Рецепт очень рекомендую, проверен и одобрен. Если нет такого количества спирта, пересчитайте на имеющиеся объемы. Этот рецепт так же стал популярным в сети, как и известный нам по прошлым статьям рецепт Бехеровки, которую я готовлю уже раз этак восьмой-девятый.

На этом всё, дамы и господа, желаю вам удачного «хреноделия». Ах да, пить хреновуху лучше под хорошую закуску, предварительно охладив в морозилке. Пьется она на порядок легче водки, поэтому первые грамм 20-30 можно и не закусывать – это только в разы улучшит аппетит. Если вам не чужды прелести миксологии, попробуйте приготовить с хреновухой Кровавую Мэри или любой другой коктейль подобного типа. Теперь вы знаете, как делается хреновуха и зимние застолья будут проходить в куда более интересной атмосфере. До скорых встреч!