Рецептов этого зелья много, не меньше и двояких отзывов о полученном напитке. Одни – возносят до небес, другие – плюются. На любителя, в общем. Но реакция зависит все же от рецептуры, которая, надо сказать, позволяет некие вольности. Самый простой способ приготовления укропной водки следующий: взять 2-3 свежих или подсушенных зонтиков укропа с семенами, положить его в банку и залить 0,5-1 л водки. Выдержка 5-6 дней на солнце, фильтрация, дегустация. При желании можно смягчить ½ чайной ложки сахара или ложкой мёда.

Получается любопытный напиток с чисто укропным вкусом и запахом, легким зеленоватым оттенком. Пить нужно под обильную закуску. Хорошо идёт под любую рыбу, в том числе суши, а также баранину, птицу и т.д. Укропную настойку можно добавлять прямо в соусы для шашлыка, в заправки для салатов, рагу, супов и других блюд. Под уху вообще великолепный напиток, а если готовить её по канону, то и в казан укроповки можно плюхнуть, вместо водки.

Наиболее похожим на укропную настойку по рецептуре является скандинавский Аквавит . В его входят зерна укропа, кориандра, тмина, а также корки цитрусовых и другие ингредиенты. Кстати, в Дании местные мужики не против выпить обычной укропной водки, которую делают по описанному выше рецепту.

Правда есть одно НО! Укроп может быть разным – свежие и сухие веточки-зонтики дают разные напитки. Некоторые любят делать на зелени, которая доступна практически целый год (зимой из теплиц). Еще есть зерна, которые продаются в отделах со специями – тоже интересный вариант. Зерен нужно брать не много, порядка 3-5 г на 3 л водочки. Но всегда в приоритете свой самогон – с ним, если дистиллят хорошего качества, настойка укропа получается более мягкой.

Но не о том речь. Проще и правильней делать сначала концентрат, а затем миксовать напиток по вкусу. Способ приготовления настоек-ликеров с экстрактами-концентратами активно пропагандирует мой коллега Виталий Помазан. В этом я его поддерживаю всецело. Сделать укропный концентрат еще проще, особенно если вы дистилляцией занимаетесь активно, и в закромах у вас стоит несколько литров качественного двойного. Набиваете трехлитровую банку без прессования желто-зелеными зонтиками укропа и заливаете всё это дело спиртом или крепким самогоном – 70-80%. Через 2-4 недели фильтруем. Полученный концентрат добавляем по вкусу к самогону-водке, плюс пару дней на выдержку. К примеру, на 3 л сортировки можно добавить 1 стакан.

Данный способ позволяет на все 100% контролировать вкус напитка. Также можно поступить и с другими ингредиентами, которые часто добавляют в укропную водку – кориандр, тмин, фенхель, кардамон и т.д. Если использовать эти специи в малой навеске, то они попросту растворяются во вкусе и запахе укропа. В то же время легко с ними переборщить и испортить вкус напрочь. С концентратами можно купажировать до бесконечности и добиться идеального результата. Профит!

С чем не советую делать настойку укропа, так это с чесноком – получите типичный рассол (плавали, знаем, лучше уж чесночная настойка – исключительно мужской напиток, который гармонирует с тмином, особенно черным). Впрочем, в еврейской кухне есть рецепт лекарственной настойки на укропе и чесноке. Пить эту тинктуру не очень приятно, а вот грипп побороть за день-два она поможет. Но мы тут не в фармацевтов играем. Поэтому…

Настойка укропа на водке «Рассольная»

1 огурец, очищенный и нарезанный

10 веточек свежего укропа

1 ст. л. горошин черного перца

1 ст. л. семян горчицы

1 маленький зубчик чеснока

600 мл водки или самогона 40-45%

Положить все ингредиенты в литровую банку и залить их водкой до краёв. Выдерживать в темном месте при комнатной температуре в течение 7 дней, встряхивать 1 раз в день. Процедить через мелкое сито, перелить в бутылку с плотно закрывающейся крышкой.

На первый взгляд этот рецепт покажется дикостью. Готовить рассол на водке? Что? Но этот напиток на все 100% не подходит, да и не предназначен для, так сказать, обильных возлияний. Разве что для редких гурманов. Но для барменов, да и просто любителей интересных, выраженных коктейлей, эта настойка станет настоящей находкой. С ней можно готовить великолепную Кровавую Мэри:

120 мл настойки укропа «Рассольная»

160-170 мл томатного сока

1 ч. л. соуса Табаско

1 ч. л. вустерского соуса (ворчестер)

2 ч. л. любого рассола (опционально)

1/8 ч. л. соли

¼ ч. л. черного перца

укроп, сельдерей и прочие овощи на гарнир

Большой стакан наполнить льдом, добавить соусы, настойку, томатный сок и рассол, приправить солью и перцем, хорошо перемешать. Украсить всем, что подвернется под руку.

… или необычный Грязный Мартини:

60 мл настойки укропа «Рассольная»

10 мл сухого вермута

10 мл укропного рассола

маринованные огурцы на украшение

Перемешать все ингредиенты в смесительном стакане или шейкере со льдом. Процедить в коктейльный бокал и украсить огурчиками.

Экспериментируйте, делитесь своими открытиями, читайте «Ромовый дневник»!