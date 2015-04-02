Слово «Зубровка» знакомо, наверное, каждому жителю постсоветского пространства. Эта уникальная водка с легким травяным ароматом и оригинальным золотисто-салатовым цветом еще с советских времен была завсегдатаем праздничных столов самых разных людей: от простых работяг до генсеков ЦК. Сам Леонид Ильич очень любил этот напиток.

Меж тем, нет ничего проще, чем повторить прославленный рецепт зубровки в домашних условиях – это, наверное, самая простая из горьких настоек. Сегодня мы поговорим об интересной истории легендарной водки, узнаем простейший рецепт зубровки из самогона, спирта или водки, а также – попытаемся воспроизвести рецепт оригинальной настойки «Зубровка Злата» с черносливом, калганом, корицей и дубовой корой!

Пара интересных фактов о напитке «Зубровка»

Особая водка «Зубровка» известна с давних пор – ее производят в Беларуси и Польше более 500 лет, с XVI века. Речь Посполита была известным центром винокурения, тут производилось множество самых разных напитков, которыми торговали по всей Европе, взять хоть ту же Старку, «славянский виски» . Но старкой баловались, в основном, богатые магнаты. Простые же люди предпочитали «Зубровку» – в домашних условиях она делается быстро, ингредиентов требует мало, а на вкус значительно лучше обычного, даже хорошо очищенного самогона

Основной элемент настойки – «Зубровка душистая», Hierochloë odorata. Родиной этой ароматной травки считается знаменитая Беловежская Пуща – чуть ли не единственный в Европе островок доисторического леса, который некогда покрывал весь материк. Жили себе величественные зубры, пощипывали зеленое угощение, но пришел человек, травку пустил на производство настойки, а самих зубров – на закусь. Сейчас эти животные охраняются государством, а Hierochloë odorata культурно выращивается в Беларуси, Литве, Украине и Польше.

Коммерческий выпуск зубровки налажен с конца XIX века, после отмены большевистского сухого закона она получила широкую популярность в СССР. Аромат душистых стебельков очень хорошо скрывает недостатки водки, но в то же время напиток отлично пьется практически с любой закуской.

«В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок» «12 стульев»

Настоящая водка зубровка содержит гликозид кумарина – не самое полезное вещество, в США даже входящее в перечень отравных. На самом деле, кумарин не так уж опасен – вред организму он может нанести только при длительном употреблении.

Но у него есть и положительные стороны – это вещество повышает аппетит, улучшает пищеварение, а кроме того – именно оно придает Зубровке тот самый запах свежескошенной травы.

Ценители уникального аромата и вкуса зубровки по всему миру пьют настоящий напиток, и только американцы – спиртовой «юпи» с ароматизаторами и пластмассовой травинкой в бутылке – он выпускается в Польше специально для Штатов с 1999 года.

Простой рецепт Зубровки из самогона или водки

Водка или хороший, очищенный самогон минимум двукратной перегонки. Подойдет также разбавленный до 45% спирт.

1 ч.л. сахара;

Собственно, Зубровка Душистая. Купить ее можно у бабушек на рынке или в аптеках, специализирующихся на лекарственных травах.

Не хотите покупать в маркете привозную польскую водку, а желаете сделать ее самостоятельно? Нет ничего проще! Все, что нам понадобится:

По классическому рецепту зубровки на тонну водки идет 2 кг. травы, то есть на литр вам понадобится всего 2 грамма – 1-2 травинки или столовая ложка в рубленном виде. Из сахара готовится концентрированный сироп. Если используете не водку, а спирт или самогон – содержание сахара нужно увеличить до 1.5-2 чайных ложек.

Траву забрасываем в банку, заливаем алкоголем, добавляем сахарный сироп и отправляем в темное, теплое место на 2 недели. После отстаивания фильтруем напиток через марлю и все, ваша настойка «зубровка» готова к употреблению!

В этом рецепте зубровки есть нюансы. Дело в том, что трава может быть собрана в разное время года, по-разному храниться. В результате содержание кумарина в ней может быть неодинаковым.

Кинете слишком много – напиток станет горьковатым и зеленым, слишком мало – не будет нужного вкусоароматического эффекта. Поэтому можно взять больше травы, настоять ее пару недель на чистом 96%-ном спирте, после чего – понемножку добавлять концентрат в водку, пока не получите нужный вкус и цвет.

Усложним задачу – оригинальная водка «Зубровка Злата»

«Żubrówka Zlota» – новая горькая настойка, выпускаемая польской корпорацией CEDC. С классической Зубровкой она не имеет ничего общего – Зубровка душистая даже не входит в состав. Но напиток этот очень вкусный, похож на очень хороший «домашний коньяк», отлично идет в чистом виде, с кофе, колой, а особенно – с узваром (компотом из сухофруктов).

Скажу честно – я эту настойку не готовил и точного рецепта нигде не нашел. Но список ингредиентов очень интересный, а фирменный напиток реально вкусный, говорю по собственному опыту. Так что предлагаю читателям «Ромового дневника» поэкспериментировать и разгадать-таки рецепт Золотой Зубровки в домашних условиях. В этом нам поможет общеобразовательная статья о домашних настойках.

Корень калгана. Для самостоятельной настойки калгана нужно 5-6 корешков. Так что мы, я думаю, вполне обойдемся одним корешком на литр водки. Если его нет – можно заменить «Лапчаткой Прямостоячей» из аптеки. Я думаю, нам нужно где-то 0.5 чайной ложки.

Чернослив – 2-3 ягодок на литр будет достаточно.

Кора дуба. Для рябиновки используется 1.5 столовых ложки на 0.5 литра, а для кедровки – 4 ст.л. на 8 литров. Берем среднее значение – 1 ложку на литр.

Цедра 1-го лимона – больше не нужно, иначе перебьет аромат остальных ингредиентов. Если лимон крупный – срезаем цедру только с половинки.

Корица – 1-2 палочки или 0.5 ложки молотой.

Ваниль – на кончике ножа.

Тмин – щепотку.

Все это дело смешиваем, заливаем водкой (а лучше – 50%-ным спиртом) и настаиваем в теплом, темном месте около 2 недель – пока жидкость не приобретет янтарный, коньячный оттенок. После этого ее нужно профильтровать – сначала через марлю, затем – через ватный фильтр. Наша настойка должна быть сладковатой, соответственно варим сироп и начинаем таинство – вливаем понемногу сироп в водку, перемешиваем и пробуем, снова перемешиваем и снова пробуем – до полного просветления, то есть до того момента, когда вкус покажется вам сбалансированным. После этого напиток нужно будет еще пару дней отстоять и профильтровать.

Если решитесь попробовать – напишите, что у вас получилось! Ведь разгадал же кто-то таинственный рецепт «Бехеровки», значит и Золотую Зубровку в домашних условиях сделать вполне возможно. Как только дойдут руки – постараюсь сам поэкспериментировать и обязательно выложу фоторецепт!