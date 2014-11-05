Хреновуха за 15 минут или настойка хрена по-быстрому

Данный рецепт… Хм… Кому же он может пригодиться? Как минимум, хреновуха быстрого приготовления будет актуальна в тех случаях, когда очень хочется, а для этого «хочется», уж извините за каламбур, не хочется ждать неделю. Также этот рецепт может пригодиться заведениям общепита (в одном из киевских ресторанов так и делают), к примеру, для приготовления «фирменного» напитка или, скажем, удовлетворения желаний вредного клиента. В общем, мы рецепт даем, а вы уж там смотрите, куда его приладить.

Кстати, мы приготовили хреновуху по рецепту из прошлой статьи (самый первый, но с некоторыми доработками) и получилось очень даже ни чего. В скором будущем мы планируем запустить микро-блог и начать там публиковать свои эксперименты в области «хреноделия», «бехеровкаделия» и прочего «-делия». Не пропустите!

Это для затравочки - одна из фотографий приготовления хреновухи нами.

Рецепт хреновухи быстрого приготовления

0,5 л водки или спирта/самогона 45%;

40 г хрена;

20 г свежего имбиря;

1 ст. ложка лимонного сока;

1 ч. ложка мёда;

щепотка соли.

Хрен и имбирь очищаем от кожуры и натираем на мелкую терку. Все это дело солим и сбрызгиваем соком лимона, хорошо перемешиваем и оставляем на 5 минут в покое. Перекладываем полученную массу в банку, добавляем мёд и заливаем нашей спиртосодержащей жидкостью (спирт разбавляем с помощью нашего калькулятора). Содержимое банки хорошо взбалтываем минут 5, после чего оставляем ее еще на 5 минут в покое. Фильтруем полученный напиток через мелкое сито или несколько слоев марли – хреновуха готова.

Вот так вот за 15 минут можно приготовить действительно неплохой напиток, который превосходно возбуждает аппетит и отлично идет под жирную еду и мясо. Приятного аппетита!

