Хреновуха за 15 минут или настойка хрена по-быстрому

Данный рецепт… Хм… Кому же он может пригодиться? Как минимум, хреновуха быстрого приготовления будет актуальна в тех случаях, когда очень хочется, а для этого «хочется», уж извините за каламбур, не хочется ждать неделю. Также этот рецепт может пригодиться заведениям общепита (в одном из киевских ресторанов так и делают), к примеру, для приготовления «фирменного» напитка или, скажем, удовлетворения желаний вредного клиента. В общем, мы рецепт даем, а вы уж там смотрите, куда его приладить.
Кстати, мы приготовили хреновуху по рецепту из прошлой статьи (самый первый, но с некоторыми доработками) и получилось очень даже ни чего. В скором будущем мы планируем запустить микро-блог и начать там публиковать свои эксперименты в области «хреноделия», «бехеровкаделия» и прочего «-делия». Не пропустите!
Это для затравочки - одна из фотографий приготовления хреновухи нами.
Рецепт хреновухи быстрого приготовленияНам понадобится:
- 0,5 л водки или спирта/самогона 45%;
- 40 г хрена;
- 20 г свежего имбиря;
- 1 ст. ложка лимонного сока;
- 1 ч. ложка мёда;
- щепотка соли.
- Хрен и имбирь очищаем от кожуры и натираем на мелкую терку.
- Все это дело солим и сбрызгиваем соком лимона, хорошо перемешиваем и оставляем на 5 минут в покое.
- Перекладываем полученную массу в банку, добавляем мёд и заливаем нашей спиртосодержащей жидкостью (спирт разбавляем с помощью нашего калькулятора).
- Содержимое банки хорошо взбалтываем минут 5, после чего оставляем ее еще на 5 минут в покое.
- Фильтруем полученный напиток через мелкое сито или несколько слоев марли – хреновуха готова.
Вот так вот за 15 минут можно приготовить действительно неплохой напиток, который превосходно возбуждает аппетит и отлично идет под жирную еду и мясо. Приятного аппетита!