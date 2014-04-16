Скандинавская водка аквавит

Кто смотрел сериал «Подпольная империя», непременно помнят стеснительного агента ФБР из Норвегии Нельсона Ван Алдена. В жизни ему не везло и в какой-то момент, а история повествует о лихих 20-х, когда «Сухой Закон» породил Аль Капоне и прочих известных в определенных кругах личностей-бутлегеров, он вспомнил о своей родине, о напитке, который научили его готовить предки. В те смутные времена, когда зарождалась миксология и творили великие дела великие люди, с алкоголем в США было трудно. Скандинавская «живая вода» вписался в эту обстановку самым что ни на есть удачным образом.

«Живой водой» в переводе с латинского называют скандинавы крепкий алкогольный напиток аквавит (aqua vitae). Спиртовую смесь получают из картофеля и зерновых, а затем настаивают на специях, травах и кореньях: семенах укропа, корице, тмине, зверобое, имбире, померанце, фенхеле и анисе. У каждой марки есть свои секретные ингредиенты. На основе аквавита готовят битеры, горькие настойки, но об этом как-нибудь в другой раз.

У обычного аквавита крепость 40%, но есть собратья и покрепче (до 50%). От вариаций компонентов, условий выдержки и очистки, напиток приобретает цвет с прозрачного до желтовато-коричневого. Главный мировой поставщик аквавита — Дания, но напиток этот производят по всей Скандинавии. Несмотря на различия получаемого напитка, всех производителей объединяет общая история, а точнее — вклад трех «отцов» датского аквавита, внесших свои особенности в его производство.

История трех «отцов» аквавита

Поляк Исидор Хениус тринадцатилетним подростком набирался опыта на маленьком ликероводочном заводе. Он был настолько смышленным, что уже через пять лет в 1838 году поехал в Данию в качестве квалифицированного специалиста. Ни много ни мало, Исидор модернизировал ликероводочные заводы по всей стране и, вскоре, обосновался в Ольборге. Хениус отлично разбирался во всех этапах производства, но особое внимание уделял процессу очистки и удалению сивушных масел.

В возрасте 26 лет он основал «Ольборгскую Привилегированную Фабрику Сиропа и Алкоголя», а в январе 1846 года начал выпуск знаменитого Aalberg Taffel Akvavit — прозрачного, крепкого тминового аквавита, который сразу стал популярным в Дании. Прошло больше полутора веков, а в 2002 году этот аквавит снова в деле: на конкурсе IWSC (International Wine and Spirits Competition) Aalberg Taffel Akvavit был признан лучшим среди конкурентов.

Вторым пионером в становлении «культуры» датского аквавита стала семья Брэндум. Антону Брэндуму суждено было продолжить дело своего отца Кристена, издавшего подробное руководство дистилляции аквавита. Кристен обучал заинтересованных лиц ремеслу перегонки в опытной лаборатории Копенгагена. А на своем заводе он готовил менее крепкие и «пахучие» аквавиты, стараясь внести новые оттенки вкуса. Дело всей жизни он передал сыну. В 1830 году Антон Брэндум стал членом «Копенгагенской Гильдии Производителей Алкогольной Продукции Аквавита». Он успешно управлял заводом отца, а через десять лет открыл свое предприятие и выпустил Brøndum Kummen Aquavit, который по сей день считается старейшим датским аквавитом.

Третий старожил аквавита — Харальд Йенсен (1837-1914) учился на художника, но поддавшись семейным узам, как и Антон Брэндум принял в управление винокурню своего отца. С 1863 года наладил выпуск аквавита Harald Jensen Akvavit, который и сейчас можно встретить в продаже. Харальд был художником. Возможно, поэтому, он решился на новизну во вкусе аквавита: в его рецепте стали использовать анисовое семя, имбирь, гвоздику и померанец.

А в августе 1881 года в Дании появилась компания Danish Distillers, которая стала скупать и укрупнять маленькие заводы. Тогда их было порядка 2,5 тысяч. В частности, тот самый Исидор Хениус в 1883 году приобрел завод Харальда Йенсена, а через десять лет — завод Антона Брэндума. К 1923 году все алкогольные заводы в Дании принадлежали компании Danish Distillers. Таким образом, укрупнение заводов позволило Дании выйти с аквавитом на экспорт, а с другой — строго контролировать тираж и качество выпускаемых напитков. К тому же, датчане не позволили проявиться «аквавитной лихорадке», как это было в Англии с их джиновым бумом.

Прошли десятилетия. Сейчас на мировом рынке широко представлена марка Aalborg Akvavit. А среди дюжины видов этого напитка особо любимы датчанами «укропный» и «юбилейный» аквавиты. Хорошенько охладив, датчане особенно рекомендуют пить аквавит с блюдами из морепродуктов.

«Дедуля, продай мне живой…»

В середине прошлого столетия всем пенсионерам Дании полагалось по два стакана аквавита абсолютно бесплатно – для улучшения работы сердца, так сказать. Но дедушки с бабушками быстро смекнули что к чему и увидели в этом коммерческий потенциал. Свои пайки они начали продавать молодым людям, которым здоровье нужно было поправлять чаще. Разумеется, стариков вывели на чистую воду и «живой воды» они больше не видели. Однако в сознании датчан аквавит закрепился как целебный напиток – по их мнению, он улучшает пищеварение и помогает переваривать жирную пищу. В Швеции напиток подают к жирной копченой рыбе, а в Дании готовят канапе из черного хреба с маслом, ломтиком жирной сельди и перышком лука.

Также скандинавы производят линье-аквавит, в своем роде аквавит-путешественник. В 1907 году семья Брудерсен отправила свой напиток в дубовых бочках в Австрлию, и по прибытию выяснилось, что он приобрел те же качества, что и благородный коньяк. С тех пор линье-аквавит перед розливом по бутылкам отправляют на судах через экватор, а затем везут обратно. В плавании напиток приобретает ароматы дубовых бочек, становится мягче и богаче вкусом. В домашних условиях аквавит сделать не проблема.

Для этого нам потребуется:

750 мл водки или спирта, разбавленного до 40%;

2 ч. ложки семян тмина;

2 ч. ложки семян фенхеля;

2 коробочки измельченного кардамона;

2 шт. гвоздики;

2 ч. ложки аниса;

1 палочка корицы или эквивалент в измельченной коре;

сушеная цедра 1 лимона;

сушеная цедра 1 апельсина;

1-1,5 ст. ложки сахара.

Сначала поджарьте все специи на сухой раскаленной сковородке в течение 3 минут (только следите, чтоб не пригорело).

Пересыпьте поджаренные специи в стеклянную банку объемом 1 л и залейте все водкой.

Хорошенько встряхните содержимое и оставьте банку в темное место на 2 недели, регулярно взбалтывайте содержимое несколько раз в день.

По истечении 2-х недель попробуйте напиток, и если он покажется вам недостаточно насыщенным или крепким, оставьте еще на пару дней.

Готовый аквавит профильтруйте и употребляйте в охлажденном виде перед едой, особенно жирными блюдами.

Рецепт похож чем-то на домашнюю Бехеровку. Лучше всего напиток хранить в дубовых бочках, но если таковых не оказалось под рукой, то подойдет и обычные стеклянные бутылки. Чем дольше настаивать аквавит, тем вкуснее он становится – датчане могут его выдерживать целый год. Такая вот она, «живая вода» из Скандинавии. Пейте на здоровье и помните, что чрезмерное употребление грозит… В общем, Минзрав предупредил.