Каждый год, когда по телевизору идет «Ирония судьбы», мне хочется в баню. Вот так загрузиться, собрать друзей и — черт с ним, новогодним застольем.

Так вкусно они там пьют, так художественно! Недавно узнал, что пьяных играли как раз трезвые артисты, но как смачно, с оттяжкой, со смыслом и знанием дела они это делали!

Интересно, а как было в других ситуациях? Ведь редко какой советский фильм обходился без алкоголя. Выпивающих в кадре не было разве что в документальном кино и лентах для детей.

Культурное питие даже пропагандировалось советской системой, и потому любой фильм не просто намекал, а прямо-таки убеждал: пить можно, но, как говорил Гоша из фильма «Москва слезам не верит», «в нерабочее время и под хорошую закуску».

«А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!» - из к/ф «Покровские ворота»

Самые известные советские фильмы, где пили алкоголь

Ну, с закуской в кино мне все понятно — еду попроще ставили в кадр настоящую, изыски были бутафорскими. А вот как с горячительным? Это в кино они «Хванчкару» пили, «Боржом» пили, а что реально артистам в рюмки наливали?Сейчас все, что стоит на столах в кадре, стоит не просто так, а для пиара производителя алкогольного напитка или еды. Порой доходит до курьеза: в одном современном украинском историческом фильме на днях увидал вполне себе свежую бутылку популярного сейчас бренда. О как!

А вот Гайдай себе такого не позволял — когда в кадре промелькнула бутылка «Боржоми», попавшая на стол Ивана Грозного в «Иване Васильевиче», он переснял весь эпизод. Даром что ли роскошные яства были куплены в ресторане на собственные деньги режиссера…

Сейчас бренды алкоголя в кадре помогают сократить бюджетные расходы. А раньше бутылка появлялась в кадре со смыслом — она создавала атмосферу. А в некоторых кинолентах и вовсе алкоголь был одним из главных действующих лиц. Я перечислю, а вы представьте себе сцены из фильмов:

«Самогонщики» — просто ода старинному русскому занятию, основанному на брожении и перегонке. Самогон чистый, как слеза комсомолки. «Кавказская пленница» — главный напиток здесь пенное пиво, а слабо подготовленного к изучению фольклора Шурика повсеместно угощали местным вином. «Иван Васильевич меняет профессию» — там во все века царствовала водка, «Столичная» или доморощенная, что ключница делала. «Осенний марафон» — некоторых героев фильма сгубила идея мешать портвейн с водкой. «Ирония судьбы, или С легким паром» — ошибка Жени Лукашина была в том, что он мешал водку с пивом. «Бриллиантовая рука» — просто кладезь застольных цитат про аристократов и дегенератов, трезвенников и язвенников и пр.

Замечу, «пьяные» шедевры советского периода создавались просто из народной любви к процессу, а не ради пресловутого «продакт плейсмента».

Бутылка портвейна «777», известного под названием «Три семерки» или «Три топора», сопровождала многие события в жизни советского человека

Настоящий ли алкоголь пили во время съемок

Почти в каждой киноленте есть герои, которые пьют алкоголь. И, конечно, актеры не могут позволить себе пить по-настоящему.

Известно, что однажды Юрий Никулин на съемках фильма «Когда деревья были большими» за тарелкой борща решил хлопнуть настоящей водки. Я бы тоже так сделал — для правдоподобия.

Итог, в кадре был дядька с совершенно идиотской улыбкой. Все пришлось переснимать. Потому что актерам, чтобы выдержать множество дублей и оставаться профессионалами, пить нельзя.

«Да ты, Ваше благородие, нарезался!» - из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Чем заменяли алкоголь на съемках фильмов

Да им выпивать и не дадут. Даже своевременный и эффектный вылет пробки шампанского это целая наука для реквизитора. Его еще надо соорудить! Как и все прочее, что так легко, эффектно и красиво смотрится в кадре.

Поэтому алкоголь обычно заменяют безвредными веществами. Вот, например, такими:

водка — обычно минералка без газа, а если не пить, а только наливать, то уксус, напоминающий по текстуре спирт;

коньяк — вода, разбавленная свежезаваренным чаем, только так чай дает марочный цвет благородного напитка;

белое вино — лимонад, красное вино — сок черной смородины или вишни;

шампанское — лимонад;

пиво — яблочный сок или подкрашенная минералка.

Впрочем, на съемках знаменитого эпизода у бочки с пивом в «Кавказской пленнице» Никулин, Моргунов и Вицин пили настоящее пиво.

Вицину, не выпивавшему в принципе, налили отвара шиповника. Но, увидев отсутствие в кружке пены, режиссер заставил пить и непьющего актера. Говорят, он долго потом маялся животом…

«Я же не пью. А что тут пить?» - из к/ф «Кавказская пленница»

Какие марки алкоголя упоминались в советских фильмах

На советском экране в застольях господствовала водочка. Все прочее всегда было на вторых ролях — пиво, вино, коньяк.

Коктейли советского периода порой составлялись на основе творческой рецептуры

В СССР долгие годы знали всего несколько видов сорокаградусной — «Столичная» и «Московская», позже присоединилась «Русская».

Шампанское, безусловно, «Советское», а какое еще можно было пить в новогоднюю ночь? Пиво шло «Жигулевское». Коньяк — армянский. «Водка, виски, шерри» в таком наборе встречались только в фильме про красивую жизнь (например, «Блондинка за углом»).

Cinzano и Johnnie Walker во времена СССР можно было найти только в баре зажиточного стоматолога Шпака

В качестве заключения

Кино не переносит натурального пьянства. Хотя, не кривя душой, скажем, что артисты не прочь бы реквизиторский алкоголь заменить чем-то понатуральнее.

Иногда это удавалось, и тогда актерское мастерство, помноженное на истинное удовольствие от напитка, рождало шедевры вроде истории в Сандуновских банях из «Иронии судьбы».

А после кадров из «Кавказской пленницы», сыгранных с таким воодушевлением, каждый раз соглашаешься; да жить хорошо! И — бежишь за пивом! А как это происходит у вас?