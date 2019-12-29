Новый год без глинтвейна, как 8 марта без тюльпанов: 2 моих любимых рецепта

Новый год совсем близко, хочется особенного и согревающего напитка.

Что выбрать? Водка слишком крепкая, горячее пиво – не празднично. На ум приходит открытие из моего европейского путешествия – «глинтвейн». Сегодня я научу вас как сделать настоящий классический напиток, а не “вот это вот пойло”, которым иногда торгуют у нас на улицах.

Что такое настоящий глинтвейн

Глинтвейн (дословно – горячее вино) – название напитка на основе нагретого до момента закипания вина, сахара и специй. Кроме того, вкус напитка может быть обогащен за счет ягод, фруктов и специй, использовавшихся в процессе изготовления.

Употребление такого горячего и пряного алкогольного напитка считается традиционным для стран Европы, например, таких как Австрия, ФРГ, Чехия, Швейцария, стран Прибалтики и Польши.

Из последней страны, скорее всего, славянская версия названия «glintwain» немецкого словосочетания «gluhend wein» и попала в Россию.

Артем как раз делал летнюю подборку его любимых классических рецептов, советую посмотреть их тоже.

Рецепты вина с добавлением пряностей были известны еще в эпоху Древнего Рима, но рецепты, по которым вино нагревалось вместе с различными фруктами и специями, приобрели большую популярность во времена средневековья.

Приготовление глинтвейна

Прежде чем приступить к приготовлению напитка, необходимо подобрать соответствующую посуду – она не должна окисляться.

Для такой цели подойдет эмалированная или стеклянная кастрюля, может подойти и керамический огнеупорный горшок.

Существует два основных варианта приготовления глинтвейна – напиток на основе вина и цитрусов и рецепт с добавлением воды.

Ингредиенты:

1 л вина;

цедра половины лимона;

цедра целого апельсина;

бадьян (2 – 3 звездочки);

корица (одна палочка);

гвоздика (2 – 3 бутона);

100 мл воды;

75 грамм сахара.

Апельсин и лимончик - обдать кипятком, отчистить полотенцем от воска и снять тонко-тонко цедру.

Соединить воду (можно половину заменить апельсином, но будет кисловато, готовьтесь), цитрусовые и пряности в одной емкости, довести до состояния близкого к закипанию, чуть потомить их 5 – 10 минут и можно уменьшать огонь и всыпать сахар.

Теперь вливаем вино, доводим до 70-80 градусов и выключаем. Далее процедить – глинтвейн можно подавать.

Ингредиенты:

1 л вина;

2 ст. ложки сахара;

гвоздика (8 – 10 бутонов);

мускатный орех (1/2 ч. ложки);

100 г воды.

Напиток по этому рецепту готовится в два этапа:

Пряности поместить в небольшую емкость, например – турку, залить водой и довести до состояния близкому к закипанию. Подержать на медленном огне одну минуту. Пряная заправка должна настояться в течении десяти – пятнадцати минут. Нагреть вино, влить в него настоявшуюся заправку, всыпать сахар, перемешать, довести до состояния, близкому к кипению и процедить.

Глинтвейн готов и им можно угощаться.

Какие специи не стоит добавлять в глинтвейн

Для глинтвейна могут использоваться самые разнообразные специи: корица, гвоздика, шафран и кардамон, имбирь, перец (черный и душистый) и мускатный орех – это те специи, которые используются при изготовлении глинтвейна.

Даже лавровый лист, в небольшом количестве, пригодится в некоторых рецептах.

Однако, существуют специи, которые добавлять в глинтвейн не стоит. К таким приправам можно отнести: карри, кориандр, молотые черный и красный перцы.

Кроме того, никаких наборов аптекарских трав и семян.

не использовать одновременно более четырех видов специй;

не следует добавлять большое количество пряностей, если нет опыта в их смешивании, в этом случае рекомендуется придерживаться уже опробованной рецептуры;

желательно использовать при приготовлении глинтвейна те пряности и специи, вкус которых уже знаком и приятен.

Основные правила, которыми следует руководствоваться при изготовлении горячего напитка:

Для изготовления горячего напитка нельзя использовать наборы приправ, предназначенные для других целей – например, хмели-сунели. Для глинтвейна в продаже имеются специальные смеси (но я их не люблю).

Какое вино лучше взять для глинтвейна

Для изготовления глинтвейна традиционно используются сухие и полусухие красные или белые вина. Согласно нормам, крепость напитка не должно быть меньше 7%.

Бытует мнение, что для глинтвейна пригодно вино даже низкого качества – все равно его вкус будет изменен специями. Такой подход к изготовлению напитка не совсем правильный – вино может быть и не дорогим, но качественным, вкус его должен быть приятным.

Грузинское «Саперави» или российское вино «Пино Нуар де Гай-Кодзор» подойдут для приготовления глинтвейна на основе красного вина, а краснодарское «Ликурия» или армянское «Воскеваз» будут прекрасной основой для белого напитка.

Российское, грузинское, армянское или итальянское вино – дело вкуса и финансовых возможностей. Выбор всегда есть, и он за вами.

Существует множество рецептов приготовления глинтвейна. В некоторых вариантах приготовления есть рекомендации о том, что напиток должен настояться 40 – 50 минут – только тогда он будет готов к употреблению. Это тоже очень хороший вариант, попробуйте.

Как вы считаете, продукт, название которого переводится как «горячее вино», можно будет считать настоящим глинтвейном, после того как он простоит почти час при комнатной температуре?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью! Берегите себя!