Не так давно стал большим поклонником грузинских вин и именно их рекомендую своим друзьям для дегустации. Один из них, Леша, поднял меня на смех. По его мнению, вино в Грузии не только делать не умеют, но еще и изготавливают из некачественного сырья.

В итоге наше встреча под шашлычок и живое пиво чуть не закончилась выяснением отношений!

Леша меня заверяет, что если и пить вино, то только французское либо итальянское. Я же решил пока не изменять своей новой симпатии и углубиться более детально в технику производства грузинских вин.

Где в Грузии производят вино

Основной регион грузинского виноделия расположен в восточной части. Именно в Кахетии в 1820 году был построен первый завод – Шато Зегаани. С тех времён местные виноделы приняли традицию – называть продукции в честь селения, где был собран урожай.

Например, мой любимый Tsinandali (Цинандали) получил свое название в честь одной из 15 производственных зон в Кахетии – Цинандали.

Один из самых ценных сувениров, привезенных мной из Грузии.

На данный момент на территории Грузии действует 12 винзаводов. Самый новый среди них – Гевелли. Он открыт в 2014 году в Кахетии, близь знаменитой реки Алазани.

Среди туристов и ценителей эксклюзивного вина наиболее популярной считается винная компания им. Церетели. Такую бутылочку спиртного принимают как своего рода прикосновение к творчеству великого Зураба Церетели. К моему сожалению, не довелось познакомиться с подобным экспонатом, но, по слухам, цена на это вино очень завышена.

Моя личная коллекция закупоренного грузинского вина, вызывающая неодобрение у моих товарищей!

Из чего производят вино в Грузии

На самом деле сортов винограда, используемых в грузинском винодельчестве, более 500! Наверно это рекордные цифры в сравнении с конкурентами.

в Грузии красное вино особенно отменное, если оно изготавливается из муджуретули, александроули и оджалеши;

для производства белого вина популярно применение таких сортов винограда, как мцване, горули и цицка.

Грузинское вино производят из винограда, выращенного на многочисленных местных виноградниках. Углубившись в историю и процесс создания, мне удалось узнать интересный факт. В Грузии выращивают редкие сорта винограда, из которого и получаются такие неповторимые букеты во вкусе.Среди обширного перечня видов винограда есть и самые популярные:Один из лучших представителей фруктового грузинского вина.

Удивило, что из сортов, которые популярны по всему миру, грузинские виноделы используют в основном только один – саперави. Мерло, изабелла и аналогичные им по известности - особо не фигурируют.

Еще один нестандартный факт о виноделии в Грузии! Помимо винограда, активно выращиваются плодовые деревья (груша, яблоня, инжир). Созревший урожай служит дополнительным ингредиентом при производстве вина. Именно в этом кроется секрет присутствия фруктовых ноток в букете.

Белые вина

Tsinandali (Цинандали). Мое любимое среди белых вин, упоминал уже о нем в своем рассказе. Сухое, но без неприятной кислоты. Вкус очень тонкий, прям для эстетов! По цвету – светлая солома, аромат плодовый. Вино, которое для достижения неповторимого вкуса и сложного букета выдерживается в дубовых бочках не менее 3 лет. Стоимость – 490 рублей.

Ereti (Эрети). Шедевр, произведенный из дуэта сортов – мцване и ркацители. Готовят напиток исключительно из сока винограда первой фракции. Сухое, но не терпкое. Вкус бархатистый и при этом освежающий. Вино светло-соломенного оттенка, в букете прослеживаются нотки плодов фруктовых деревьев. Покупал за 535 рублей.

Tvishi (Твиши). Полусладкое, изготавливаемое по нестандартной технологии – неполное брожение. Основной компонент – виноград сорта цоликоури. Он выращивается только близь реки Риони. Отличается характерным фруктовым послевкусием, по цвету соломенный темного оттенка, букет очень яркий и насыщенный. Цена за бутылку варьирует от 800 до 860 рублей.

Насколько я не люблю белое вино, но даже здесь грузинские виноделы смогли мне угодить! Из всего продегустированного особенно хочу отметить:Безусловный лидер среди белых грузинских вин.Частый гость моих домашних банкетов!Вино, выращенное возле грузинской реки.

Хоть линейка белых грузинских вин и приятно удивила, но, как и большинство мужчин, предпочтение отдаю красным. Однако для разнообразия рекомендую отойти от привычного выбора спиртного и обратить внимание на перечисленные мной наименования.

Красные вина Грузии

Khvanckara (Хванчкара). Прекрасное полусладкое вино. Названо в честь села Хванчкара, возле которого на склоне горы растут 2 сорта винограда – муджуретули и александроули. Напиток сочно-рубинового цвета, необычный притягательный аромат, в послевкусии ощущается малина. Бутылку приобрел за 2135 рублей.

Kindzmarauli (Киндзмараули). Полусладкое, созданное из саперави. Мне удалось узнать, что это вино изначально планировали как аналог Khvanckara (Хванчкара). Однако из-за производства на разных сортах винограда мастерам-виноделам удалось создать отдельный неповторимый напиток. По цвету напоминает спелую вишню, аромат сложный, вкус бархатистый с легкой долей кислинки. Цена – всего 600 рублей.

Akhasheni (Ахашени). Еще одно достойное полусладкое красное. Производят из саперави. Но именно для этого напитка гроздья винограда собирают исключительно те, которые растут возле села Ахашени. По цвету вино темное, напоминает переспелую вишню. В аромате прослеживаются фруктовые нотки, а во вкусе – легкий привкус шоколада. Бутылку 0,75 л приобрел за 450 рублей.

Я – большой ценитель красных вин! И в этой моей слабости Грузия знатно порадовала. Достаточно сложно было выбрать Топ-3 лучших на мой вкус, но все же остановлю внимание на этих марках:Самое дорогое вино из моей коллекции.Бархатистое вино цвета вишни.

Необычное вино с шоколадным послевкусием.

Очень ценю красное грузинское вино за то, что оно подходит абсолютно под любые блюда и даже десерты. Универсальный вариант и для мяса, и для рыбы, и для сладкого романтического ужина с женщиной.

Заставить меня сомневаться в прекрасном вкусе грузинского вина, наверно, невозможно! Мне рекомендовали его заменить на французское или итальянское, якобы они лучше. Хотелось бы почитать ваши советы, а также мнения конкретно о вине Грузии. Пока не уверен, стоит ли мне менять фаворита среди спиртных напитков.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!