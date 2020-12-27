От глиняных горшков до гигантских комнат с аппаратами: как варили самогон с древности и до наших времен

Когда я служил в армии, был у нас в роте паренек, который, как мы считали, знал все. Ну, касательно истории, конечно. Спросишь его про римские триеры – расскажет. Танки Первой Мировой – да не вопрос.

Мы даже начали спорить – кто задаст этому человеку вопрос, на который тот не сможет ответить. Наш замкомвзвода решил попытать счастье и спросил про историю самогонных аппаратов, после чего мы услышали небольшую лекцию.

Самогонные аппараты древности

Начал паренек с древнейших времен. Оказывается, самогонные аппараты, они же дистилляторы, были известны еще в Вавилоне за IV тысяч лет до н. э.

В то время они мало напоминали своих современных собратьев. Это были скорее глиняные горшки разных форм и размеров, приспособленные для выполнения определенных целей.

Обратите внимание! Основной принцип работы самогонных аппаратов за последние тысячелетия практически не изменился.

Аламбик – древнейший самогонный аппарат, изготавливаемый из меди.

Да, что в древние времена, что сейчас, основной задачей дистиллята было отделить одну субстанцию от другой посредством испарения жидкости.

Один из первых, идентичных современным, самогонных аппаратов.

Самогонные аппараты Средних веков

Своим развитием самогонные аппараты обязаны, как это ни странно покажется, алхимии. В средневековой Италии жил некто Валентиус, который промышлял этим ремеслом. И вот однажды, как гласят легенды, он решил выпить жидкость, которую получил на своем дистилляте.

Что его на это сподвигло, остается загадкой. Может, он искал рецепт эликсира вечной молодости, а изобрел самогонный аппарат. Кто его знает?

Самый старый дистиллят найден археологами в болгарском городе Обзор. Артефакт относится к IX веку. Аппарат представляет собой три сосуда, соединенных между собой трубками.

На таком устройстве алхимики пытались добыть философский камень, но вышло иначе.

Принцип работы его прост: самый большой из сосудов ставился на огонь, жидкость в нем начинала кипеть, спиртовые пары поступали во вторую емкость, а из третьего добывали уже готовый продукт.

Так или иначе, но в XVI веке в Европе самогон уже был довольно распространенным напитком.

Модификация алхимического оборудования, используемая в более мирных целях.

Как варили самогон на Руси

Рассказывал парень интересно. Здесь я пишу лишь то, что запомнил сам. Он рассказывал легенды, поверья, курьезные случаи и многое другое. Но нам уже не терпелось узнать – когда же самогонные аппараты появились на Руси-матушке?

Оказалось, что произошло это, по сравнению с той же Европой, довольно поздно. При царе Иване Грозном. Да и то, самогон пили тогда только знатные люди. Простому народу это было просто не по карману.

Да и не только из-за своей дороговизны не прижился у нас сначала европейский напиток. Русский народ предпочитал выпивку со вкусом, поэтому на Руси более популярными были вино, медовуха и т. п.

Первые самогонные аппараты на Руси мало походили на свои современные аналоги.

Основателем самогоноварения на Руси считается некий Исидор, грек по национальности. Видимо, он-то и принес со своей родины знания о конструкции дистиллятора.

В то время крепкий напиток гнали изо ржи и пшеницы, вымачивая их в теплом помещении и превращая в брагу. Конструкция самого аппарата практически не отличалась от своих европейских собратьев.

Обратите внимание! Вплоть до XX века население России считалось одним из самых малопьющих в мире.

Самогонные аппараты СССР

На открытом огне самогон варить неудобно, поэтому с аппаратами часто использовали обычные печи.Про самогоноварение в Союзе нам могли, конечно, рассказать и старшие офицеры, но мы все же решили дослушать нашего сослуживца. Уж больно интересно он говорил.

В СССР самогонные аппараты стали распространяться в 60-е годы. Тяжелые времена в стране, отсутствие доступа к нормальному алкоголю - причин было много. Тут главное - финал.

В моменте дистилляторы обрели такую популярность, что в некоторых населенных пунктах полностью перестали покупать спиртные напитки заводского производства.

Простая, но действенная конструкция.

Конструкция аппаратов была стандартная: перегонный куб, змеевик, сухопарник.

Обратите внимание! В СССР изготовление самогона для любых целей было уголовно наказуемо.

Самогонные аппараты сейчас

Аппараты в Союзе зачастую делали из подручных материалов.Сейчас самогонные аппараты можно приобрести даже в магазинах. Существуют различные варианты, как говорится, на любой вкус и кошелек.

Прогресс не стоит на месте. Коснулся он и самогонных аппаратов. Появились электрические их варианты со встроенными термометрами и прочими дополнениями.

Прогресс не стоит на месте.

Системы в автоматическом режиме регулируют температуру и уровень воды в кубе. В общем – такое нашим дедам даже и не снилось.

Современное самогоноварение требует современных решений.

Наш сослуживец, следуя своей традиции, рассказал все начиная от древних времен и кончая современностью. За такую лекцию мы ему даже зааплодировали. Но может быть, он поведал не все? Может быть, вы можете что-нибудь добавить?

*И помните, дорогие друзья, чрезмерное употребление алкоголя – вредно для здоровья!