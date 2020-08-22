Откуда взялась водка и кто первый ее придумал

«Кто вообще придумал водку?!» - не раз слышал я этот, скорее риторический, вопрос, да и сам, если честно, иногда так говорю. Обычно фраза произносится утром, после хорошего застолья, вместе со словами «больше так пить не буду».

Но мало кто действительно может ответить на этот вопрос, максимум вспомнят Менделеева, хотя водка – напиток известный по всему миру. Я решил узнать более подробную информацию, во-первых - любопытно, а во-вторых, будет, что ответить на этот вопрос утром, загостившимся друзьям.

Что есть водка с точки зрения химика и как ее приготовить

Фактически водка – это разбавленный водой спирт. В молодые годы я – будущий химик-технолог – часто готовил ее по этому «рецепту».

Каждый раз получалась противная, пахучая жидкость, которая очень отличалась от покупной водки, но удовлетворяла всем требованиям невзыскательных студентов. Это было дешево, доступно и хорошо пьянило.

На производстве же напиток обрабатывают активированным углем и фильтруют в несколько этапов. Вода для смеси используется по специальному ГОСТу – мягкая и с минимальным показателем железа в составе.

Она не кипятится и не проходит дистилляцию. Поэтому в домашних условиях приготовить водку качественно практически невозможно. Если, конечно, не использовать бонификатор – но это уже промышленные «примочки».

Интересно то, что технология производства водки практически неизменна с 1890-х годов. Насколько изменился наш мир за это время, но водку мы пьем такую же, как, например, поэты конца XIX века!

Кто придумал водку

Принято считать, что водку придумал Д. И. Менделеев, соединив спирт с водой и защитив одноименную диссертацию.

Но суть этой работы была не про употребление смеси как напиток, а в изучении биохимических свойств для различных концентраций спирта в смеси с водой. Его диссертация скорее была «шпаргалкой» для создания будущей рецептуры современной водки.

А вот пить крепкий напиток начали еще до того, как Дмитрий Иванович родился, и даже до появления слова «водка». Спирт путем перегонки начали создавать еще в IV веке. Тогда его использовали для медицинских целей, употреблять же его стали гораздо позже.

Популярность напиток обрел в XIV веке в Польше, его называли «горелкой» и «жженым вином». В Россию он попал в середине XV века, и пришелся по душе князю. Для понижения градуса его разбавляли водой.

Через несколько десятков лет спирт на Руси стали получать самостоятельно и отправлять на экспорт, это и стало началом популяризации «русской водки».

Почему водка так популярна в мире

зерно;

овощи;

фрукты.

Слово водка известно во всем мире и на всех языках. Почему же она, а не, к примеру, ром? Если задуматься ответ очевиден – простота и доступность напитка. Спирт можно получить из самого дешевого сырья:

Да практически из всего! Спирт - основа любого алкогольного напитка. А водка, как я выше писал, это его смесь с водой и последующей обработкой. Все гениальное просто! Для получения рома, джина и прочих крепких напитков нужно много дополнительных процессов и специфическое сырье.

Водка является отличной основой коктейля – она не имеет выраженного вкуса и практически растворяется в нем, лишь добавляя градус.

Но при этом достоинстве чистый напиток считается «брутальным», так сказать, не для слабаков. Чего стоят только стереотипы иностранцев о русских и водке - суровый напиток для выносливых и сильных людей.

Благодаря своей универсальности – будь то коктейль или граненый стакан под хорошую закуску - водка угодит всем.

Чем «древняя» водка отличается от современной

Мягкость и запах, раньше водку так не очищали от примесей. Крепость напитка, она могла быть разной. Только в 1843 году официально утвердили норму в 40%. Безопасность употребления (при условии пития «в меру»), спасибо многочисленным фильтрам на производствах.

Водка, которая стоит на прилавках наших магазинов, на самом деле не очень отличается от той, которую пили много веков назад, за исключением нескольких факторов:

Прочитав много информации, сложно однозначно ответить на вопрос, кто придумал водку. Сам спирт начали получать в древние времена в разных странах, в основном для лекарственных целей.

Полагаю, многие «больные» ощутили плюсы при таком лечении и напиток, разбавленный для легкости употребления водой, пошел в народ.

А что вы думаете об этом? И вообще, как относитесь к водке?