Отвертка, Б-52, Маргарита и Московский мул: откуда взялись эти странные названия коктейлей

Зашел я как-то вечером в один из баров посидеть. Приятная девушка вручила мне винную карту, а там такой ассортимент коктейлей… Вроде ингредиенты не такие уж и экзотические, но названия…

Интересные и необычные. А главное, на мой взгляд, совершенно неподходящие к составу. Мне стало интересно, откуда они такие появились-то? Решил разобраться, и вот, что я узнал.

Отвертка

Обратите внимание! Чтобы смягчить горьковатый привкус коктейля, можно добавить туда совсем немного ликера Amaretto («Амаретто», 1 600 руб. за бутылку).

Голубая лагуна

Старая добрая «Отвертка». Кто не знает этот необычный вкус водки с апельсиновым соком? Я после того как много лет назад попробовал его впервые, был восхищен. Бодряще! Причем приготовить ее даже дома труда не составит: 50 мл водки и 150 мл сока.Никто не задумывался, почему «Отвертка», а не «Плоскогубцы»? Этому, оказывается, есть объяснение. Когда-то давно шахтеры решили поэкспериментировать и добавили в воду апельсиновый сок из своего сухого пайка. А размешивали этот коктейль отверткой. Отсюда и название.Пляж, легкие волны, морской бриз, «Голубая лагуна»… Он у меня вызывает только такие ассоциации. Собственно, под вдохновением от чистейших вод испанского термального источника и был создан этот коктейль.

Бармену Энди Макэлхону так понравилась эта картина, что он, желая повторить цвет, смешал водку, лимонад и добавили туда ликер Blue Curacao («Блю Кюрасао», 1 082 рубля).

Важно! При приготовлении «Голубой лагуны» нужно строго соблюдать все пропорции, иначе цвет будет не тот.

B52

Важно! Коктейль рекомендуется пить одним глотком с нижнего слоя, через соломинку.

Чтобы «Лагуна» была все же голубой, нужно смешать 70 мл водки, 250 мл «Спрайта» (Sprite), 30 мл голубого ликера и «Вуаля!» волшебный напиток готов!B52 или как его ласково называют «Бифи», именован в честь боинга B-52 – военного бомбардировщика американской армии. Так скажем, дань памяти смелым авиаторам.Для его приготовления важны точность и ловкость. У меня получилось не с первого раза, но интерес заставил не отступать.

Итак, понадобятся 20 мл кофейного ликера Captain’s Rum («Кэптенз Ром», 414 рублей), 20 мл Baileys («Бэйлиз», 1080 рублей) и 20 мл Cointreau («Куантро», 1215 рублей). Для эффектности бармены еще и поджигают коктейль.

Маргарита

Вокруг создания «Маргариты» уже много лет как ходят легенды: кто-то рассказывает о бармене, забывшем рецепт другого коктейля, кто-то о фантазии одной из «светских львиц». Мне по душе немного другая версия. Рассказываю.

Где-то в середине XX века в один из Тихуанских баров часто наведывалась актриса Марджори Кинг – расслабиться после тяжелых съемок. Но вот ведь незадача. Аллергия настигала девушку после любого алкоголя, кроме текилы.

А в чистом виде напиток леди было пить не «комильфо». Тогда бармен смешал текилу с апельсиновым ликером и соком лайма. Коктейль понравился не только актрисе, но и всем посетителям.

Обратите внимание! Для пикантности бармены украшают бокал солевым «ободком».

Московский мул

Чтобы приготовить «Маргариту» достаточно смешать 35 мл текилы Olmeca («Ольмека», 1951 рубль), 20 мл Cointreau («Куантро») и 15 мл сока лайма.«Московский мул» получил свое название в Америке еще в 50-х годах прошлого века. Я призадумался, причем здесь Москва и Америка? А суть - вот в чем. Дела тогда у московского алкогольного бренда «Смирновъ» в Америке были не очень.

Там же и приняли решение сделать своеобразный рекламный ход: создать коктейль на основе своей водки. Так вот, в барных картах того времени в его состав входила именно водка «Смирновъ», а в рекламных баннерах пестрило название Moscow mule.

Важно! В коктейле желательно использовать именно пиво, а не имбирный эль, чтобы сохранить его оригинальный вкус.

Буравчик/Гимлет

Я попробовал приготовить этот коктейль дома. Получилось с первого раза, правда, пришлось повозиться с поисками пива. Всего-то смешать 60 мл водки («Смирновъ» от 590 рублей), 150 мл имбирного пива (от 199 рублей) и 15 мл сока лайма.Коктейль, который после нескольких порций в прямом смысле «продырявит память». Испробовал лично. Отсюда и название. Но есть еще и второе – «Гимлет».

В XVIII веке матросов постигла цинга. Причину нашли: недостаток витамина С - и включили в обязательный рацион сок из цитрусовых. Но для путешествий было важно, чтобы сок долго хранится, для чего разработали технологию консервации с добавлением сахара.

Цинга была побеждена, а матросы стали добавлять в него джин. Название он получил в честь адмирала Томаса Гимлета, который и считал, что джин с соком лайма – лучшее лекарство от всего.

Обратите внимание! Крепость «Буравчика» 30 градусов. Стоит ограничиться 1-2 порциями.

Хотите «поправить здоровье» морским снадобьем? Слушайте и запоминайте - 20 мл сока лайма, 1 чайная ложка сахара, 60 мл сухого джина (от 350 рублей). Не переборщите!

Устроить вечеринку с известными коктейлями и разбавить праздник рассказами об их происхождении теперь может каждый! А какой коктейль любите вы?