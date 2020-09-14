Отвертка, Б-52, Маргарита и Московский мул: откуда взялись эти странные названия коктейлей

Зашел я как-то вечером в один из баров посидеть. Приятная девушка вручила мне винную карту, а там такой ассортимент коктейлей… Вроде ингредиенты не такие уж и экзотические, но названия…
Интересные и необычные. А главное, на мой взгляд, совершенно неподходящие к составу. Мне стало интересно, откуда они такие появились-то? Решил разобраться, и вот, что я узнал.
ОтверткаСтарая добрая «Отвертка». Кто не знает этот необычный вкус водки с апельсиновым соком? Я после того как много лет назад попробовал его впервые, был восхищен. Бодряще! Причем приготовить ее даже дома труда не составит: 50 мл водки и 150 мл сока.
Обратите внимание! Чтобы смягчить горьковатый привкус коктейля, можно добавить туда совсем немного ликера Amaretto («Амаретто», 1 600 руб. за бутылку).Никто не задумывался, почему «Отвертка», а не «Плоскогубцы»? Этому, оказывается, есть объяснение. Когда-то давно шахтеры решили поэкспериментировать и добавили в воду апельсиновый сок из своего сухого пайка. А размешивали этот коктейль отверткой. Отсюда и название.
Голубая лагунаПляж, легкие волны, морской бриз, «Голубая лагуна»… Он у меня вызывает только такие ассоциации. Собственно, под вдохновением от чистейших вод испанского термального источника и был создан этот коктейль.
Бармену Энди Макэлхону так понравилась эта картина, что он, желая повторить цвет, смешал водку, лимонад и добавили туда ликер Blue Curacao («Блю Кюрасао», 1 082 рубля).
Важно! При приготовлении «Голубой лагуны» нужно строго соблюдать все пропорции, иначе цвет будет не тот.Чтобы «Лагуна» была все же голубой, нужно смешать 70 мл водки, 250 мл «Спрайта» (Sprite), 30 мл голубого ликера и «Вуаля!» волшебный напиток готов!
B52B52 или как его ласково называют «Бифи», именован в честь боинга B-52 – военного бомбардировщика американской армии. Так скажем, дань памяти смелым авиаторам.
Важно! Коктейль рекомендуется пить одним глотком с нижнего слоя, через соломинку.Для его приготовления важны точность и ловкость. У меня получилось не с первого раза, но интерес заставил не отступать.
Итак, понадобятся 20 мл кофейного ликера Captain’s Rum («Кэптенз Ром», 414 рублей), 20 мл Baileys («Бэйлиз», 1080 рублей) и 20 мл Cointreau («Куантро», 1215 рублей). Для эффектности бармены еще и поджигают коктейль.
МаргаритаВокруг создания «Маргариты» уже много лет как ходят легенды: кто-то рассказывает о бармене, забывшем рецепт другого коктейля, кто-то о фантазии одной из «светских львиц». Мне по душе немного другая версия. Рассказываю.
Где-то в середине XX века в один из Тихуанских баров часто наведывалась актриса Марджори Кинг – расслабиться после тяжелых съемок. Но вот ведь незадача. Аллергия настигала девушку после любого алкоголя, кроме текилы.
А в чистом виде напиток леди было пить не «комильфо». Тогда бармен смешал текилу с апельсиновым ликером и соком лайма. Коктейль понравился не только актрисе, но и всем посетителям.
Обратите внимание! Для пикантности бармены украшают бокал солевым «ободком».Чтобы приготовить «Маргариту» достаточно смешать 35 мл текилы Olmeca («Ольмека», 1951 рубль), 20 мл Cointreau («Куантро») и 15 мл сока лайма.
Московский мул«Московский мул» получил свое название в Америке еще в 50-х годах прошлого века. Я призадумался, причем здесь Москва и Америка? А суть - вот в чем. Дела тогда у московского алкогольного бренда «Смирновъ» в Америке были не очень.
Там же и приняли решение сделать своеобразный рекламный ход: создать коктейль на основе своей водки. Так вот, в барных картах того времени в его состав входила именно водка «Смирновъ», а в рекламных баннерах пестрило название Moscow mule.
Важно! В коктейле желательно использовать именно пиво, а не имбирный эль, чтобы сохранить его оригинальный вкус.Я попробовал приготовить этот коктейль дома. Получилось с первого раза, правда, пришлось повозиться с поисками пива. Всего-то смешать 60 мл водки («Смирновъ» от 590 рублей), 150 мл имбирного пива (от 199 рублей) и 15 мл сока лайма.
Буравчик/ГимлетКоктейль, который после нескольких порций в прямом смысле «продырявит память». Испробовал лично. Отсюда и название. Но есть еще и второе – «Гимлет».
В XVIII веке матросов постигла цинга. Причину нашли: недостаток витамина С - и включили в обязательный рацион сок из цитрусовых. Но для путешествий было важно, чтобы сок долго хранится, для чего разработали технологию консервации с добавлением сахара.
Цинга была побеждена, а матросы стали добавлять в него джин. Название он получил в честь адмирала Томаса Гимлета, который и считал, что джин с соком лайма – лучшее лекарство от всего.
Обратите внимание! Крепость «Буравчика» 30 градусов. Стоит ограничиться 1-2 порциями.Хотите «поправить здоровье» морским снадобьем? Слушайте и запоминайте - 20 мл сока лайма, 1 чайная ложка сахара, 60 мл сухого джина (от 350 рублей). Не переборщите!
Устроить вечеринку с известными коктейлями и разбавить праздник рассказами об их происхождении теперь может каждый! А какой коктейль любите вы?