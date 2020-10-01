Как понять, что брожение окончено? Очень просто – несколько дней не булькает гидрозатвор. Если он перестал работать спустя неделю – это нормально. Если на следующий день – Хьюстон, у нас проблемы! А точнее: «Але, Бен? Это Данила. Ай нид хелп!»

Можно попытаться взболтать осадок на дне емкости или запустить свежие дрожжи. В ряде случаев помогает и брожение восстанавливается. Не восстановилось? Выливаем и не печалимся, вспоминаем про первый блин и его форму.

«Горечь терпеливого ожидания окупается сладостью его плодов» - Жан-Жак Руссо.

История от моего подписчика Марата.

Чистота – залог здоровья вашего пива

Дезинфекция! Никогда не устану повторять это слово. Подготовка к процедуре розлива должна вам напомнить генеральную уборку перед Новым годом. Моем и дезинфицируем абсолютно все. Иначе никак.

Влажная уборка утром, никакого проветривания, домашние животные заперты или нещадно изгнаны вместе с домочадцами (мухи, осы и пауки в их числе), мусор вынесен, цветы и кошачьи миски убраны, посуда помыта, оборудование и расходники снова плавают в хлорном или йодном растворе, все поверхности смочены и протерты им же, средства защиты наготове.

Информация: для первого раза лучше использовать ПЭТ-тару. Бутылки наполнить дезинфицирующим раствором под горлышко. Пробки замочить с остальным оборудованием.

Розлив на вторичное брожение

Важно: При переливе нельзя втягивать воздух из шланга ртом, необходимо использовать резиновую грушу или насос.

Важно: при всех процедурах необходимо обеспечить минимальное время соприкосновения пива с воздухом.

Вскрываем бродильную емкость и через дезинфицированную сифонную трубку сливаем часть пива в колбу (вазу, банку). Ареометр должен показать плотность 1-2%.Если показания ареометра, запах, цвет и вкус получившейся жидкости устраивают, то приступаем к снятию с осадка.Снова дезинфекция! Сифон промываем, перчатки обрабатываем.

Используя школьные знания о сообщающихся сосудах, наполняем бутылки. Доверху не наливать!

Добавляем в каждую из бутылок декстрозу. Сколько в чайную ложку поместится, столько и добавляем. Закручиваем, уносим в темноту и прохладу.

Важно: температурный режим брожения выбирается под штамм используемых дрожжей. Как правило, он указан в инструкции к экстракту.

Снятие с осадка и вторичное брожение

Теперь можете выдохнуть, отмыть все инструменты и узнать, что мы только что сделали.

Перелив пиво в бутылки, мы сняли его с осадка. Склизкая жижа на дне ферментера – уснувшие и мертвые дрожжи, а также продукты их жизнедеятельности. Настаивать на этом пиво дальше не только бессмысленно, но и опасно для здоровья.

Добавив в бутылки декстрозы, мы активировали вторичное брожение.

Внимание: Образование тонкого слова беловатого осадка на дне бутылки – необходимый и естественный результат вторичного брожения.

Совсем избежать осадка у нас не получится. Есть способ уменьшить его количество, но он ведет к повышенному риску заражения пива. Избегайте лишних переливов и дополнительных емкостей. Просто смиритесь с осадком в бутылке.

Процедура вторичного брожения в нашем случае совмещена с карбонизацией – насыщением углекислотой. Бутылки в скором времени станут твердыми, не стоит за это переживать.

Лишь бы выдержали. Детонация 10-20 литров пива дома после новенького ремонта – не совсем то, чего ждет от вас семья. Знаю, было дело.

Примерно через неделю (бутылки стали очень твердыми, на дно выпал белый осадок) бутылки надо перенести в холодильник для дозревания. Там пиво будет мозолить нам глаза еще минимум полмесяца до дегустации.

Тонкости дегустации

Наши нервы выдержали минимальный срок дозревания – две недели. Лучше держать подольше, вкус и аромат пива раскроются сильнее. Два месяца – оптимальный срок, но и полгода не повредит.

Пора наливать! Дальше все будет под грифом «важно». Вы ведь не хотите ударить в плохое пиво лицом?

Важно 1: Переносите бутылки в том же положении, в каком они у вас хранились, во избежание поднятия осадка. Важно 2: Охладите пивные кружки и графины в морозилке для снижения пенообразования. Важно 3: Переливайте пиво за один прием. Это минимизирует попадание осадка.

При соблюдении этих несложных правил в кружках окажется янтарный прозрачный пенный напиток с насыщенным вкусом и ароматом. Ну если пиво с первого раза не получилось самым лучшим в мире – не отчаивайтесь. Не ошибается только тот, кто ничего не делает!

На бумаге все всегда легко и просто. Ну а кто знает истину, поделитесь своими советами и рецептами, успехами и неудачами, веселыми происшествиями и просто впечатлениями от этого интересного занятия!