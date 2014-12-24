Миф №1. Холодное пиво вкуснее

Оптимальная температура пива – 12-14 градусов, не ниже!

Пожалуй, это самое распространенное заблуждение – чем ниже температура любого напитка, тем сложнее в нем раскрываются вкус и запах. Об этом мы писали в статье о правильном употреблении виски . Это элементарная физика и оспорить сей факт сложно. Конечно, жарким летним вечером приятно утолить жажду бокалом холодного лагера, но не более того. Пиво из кеги с экстремально низкой температурой больше напоминает ледяную несладкую газировку, аля Кола из Мака.

Миф №2. Разливное пиво лучше бутылочного

В кеги и бутылки наливают одно и то же пиво, из одного танка. Считать, что акулы бизнеса станут строить еще одну производственную линию для того, чтобы варить пиво для другой тары глупо. Разумеется, «не вкусовые ощущения» от кегового и бутылочного/баночного пива могут немного отличаться: бармен сам устанавливает уровень газирования напитка или же может газировать пиво не углекислотой, а азотной смесью, что в корень меняет восприятие хмельного. Впрочем, именно этот миф стоит во главе успешности ларьков с «живым пивом» и люди на это ведутся.

Единственное исключение: некоторые пивоварни Англии для баров варят менее крепкое пиво.

Миф №3. Темное пиво плотнее и крепче, чем светлое

Миф №4. Все пиво делится на светлое и темное

Миф №5. Евролагер – это плохо

В корень неверное утверждение. От светлого темное пиво отличается лишь добавлением в сусло последнего карамелизованного и/или жженого солода. Есть масса темных сортов с низкой плотностью, крепость вообще не связана с цветом. Этот миф базируется на необразованности потребителя, впрочем, как и следующий.Ошибка. Все пиво делится на эли и лагеры, которые различаются между собой лишь способом брожения: эли сбраживают «верховыми» дрожжами при температуре около +18С, лагеры – «низовыми» при +10С. Лагеры дополнительно еще проходят процедуру лагерирования, то есть дозревания при 0С. Цвет напитка вообще ни о чем не говорит, разве что о способе обработки исходного сырья. На самом деле пивных стилей гораздо больше, десятки, но цвет здесь вообще не причем. Просто у нас привыкли к евролагерам, о которых в следующем мифе…Все привыкли к «однотипным» светлым маркам пива и это не плохо. Если кто-то думает иначе, значит, он просто не входит в целевую аудиторию. Большинству нравится пить легкие евролагеры, им не нужен богатый букет вкуса и запаха. Евролагеры выбирает большинство потребителей, и это является банальным доказательством в пользу опровержения этого мифа.

Типичный евролагер Битбургер

Миф №6. Настоящее пиво должно храниться не более 3-х дней

Очередная уловка некоторых маркетологов, мол, настоящее пиво не может храниться дольше 3-5 дней, а если хранится дольше, то в нём есть консерванты. На самом деле пиво не является свежим продуктом, так как оно уже прошло процесс ферментации (брожение). Разумеется, напиток испортится, если в него попадут сторонние, дикие дрожжи и прочие микроорганизмы, которые вызывают порчу многих других продуктов питания. Поэтому «настоящее» пиво может храниться очень долго, если на производстве соблюдали все санитарные нормы, использовалось стерильное оборудование, напиток был герметично закупорен и т.д.

Наоборот, если производитель заявляет, что срок годности его пива составляет всего 3-5 дней, значит что-то у него не так на производстве. Яркий тому пример, снова-таки, ларьки с живым пивом – там далеко не всё так гладко с санитарией, поэтому пиво прокисает достаточно быстро. И то, это не 3-5 дней, а гораздо больше. Кстати, под живым пивом подразумевают не пастеризованный напиток (то есть, не нагретый до определенной температуры), в котором еще остаются живые дрожжевые культуры.

Миф №7. Современные пивоварни добавляют в свой продукт консерванты и прочую химию

Да, во всем пиве есть консерванты: Е1510 – этиловый спирт и Е290 – углекислый газ. Это самые настоящие консерванты, которые оберегают пиво от преждевременной порчи. Есть еще хмель, горькие альфа-кислоты которого оказывают антисептическое воздействие.

В некоторые сорта также добавляют аскорбиновую кислоту, в микроскопически количествах. На вкус она не влияет, но пиво становится более устойчивым к внешним факторам. Но скорее исключение из правил и, снова-таки, в этом нет ни чего зазорного.

Миф №8. Большинство пивоварен делают пиво из порошка, по ускоренной технологии

Поверьте, все пивоварни, будь то кустарный цех на заднем дворе пивного ресторана, или огромный пивной конгломерат, варят пиво приблизительно по схожей технологии: сладкое сусло получают из зерновых, затем оно кипятится с хмелем, сбраживается несколько дней и еще немного дозревает. Всё.

Порошки, кстати, используют, но, в основном, минипивоварни и пивовары-любители, но этот не тот порошок. В виде порошка используют сухой солодовый экстракт, который по факту является обезвоженным пивным суслом. Это очень удобно, особенно если в наличии нет оборудования для затирания и фильтрации затора. И кстати, этот экстракт в среднем стоит в 5 раз дороже обычного солода, поэтому использовать его для массового производства просто не выгодно.

Миф №9. В крепкие сорта пива добавляют спирт

Миф №10. От пива полнеют

Миф №11. Пиво нужно закусывать рыбой или сильно солеными закусками

А вообще, к определенным пивным стилям уже давно придумали свой рацион. К примеру, бельгийские пшеничные бланши хорошо сочетаются с салатами, сбрызнутыми лимонным соком, пилснеры – с жареными колбасками и цыплятами, светлые английские эли – с острыми и копчеными блюдами. Таранью закусывают разве что «портяночное» пиво из местной разливайки, что является лишь следствием низкого уровня пивной культуры.

Пожалуй, самый глупый и необоснованный миф. Использовать спирт просто нецелесообразно, ведь его нужно сначала получить из какого-либо сырья. В пиве же алкоголь образуется благодаря естественному брожению, обычные пивные дрожжи могут набродить до 12,5% спирта, после чего погибают. Вы пили пиво такой крепости? Даже самые крепкие сорта пива получают без использования спирта, просто в брожении участвуют более стойкие к этанолу штаммы дрожжей. Брожение в таком случае длится до 1,5 лет.Пиво – не калорийный продукт, в вине и лимонаде гораздо большей калорий. Но напиток этот повышает аппетит и это главная причина набора веса (если нужно набрать вес, можно попробовать пиво со сметаной ), ведь под пиво обязательно нужно что-нибудь вкусное, к примеру, калорийные орешки или чипсы. Это следствие другого мифа…Хорошее пиво вообще не нуждается в сопровождении продуктами с ярким вкусом (это не касается некоторых безликих евролагеров, которые сами по себе пьются сложно). По-хорошему, кушать нужно до употребления хмельного. Если же очень хочется закусить, то оптимально для этих целей подходит сыр, в частности моцарелла.

Миф №12. В пиве содержаться женские гормоны

Они есть – фитоэстрогены в хмеле, а именно 8-PN, которые являются растительным аналогом женских половых гормонов. Это любимый довод пивоненавистников, которые не смогут вам ответить на вопрос: сколько хмеля добавляют в пиво? Не поверите, всего 100-300 грамм на 100 л напитка, в некоторые сорта до 1 кг, впрочем, в СНГ таких сортов нет. И тут следует вспомнить, что практически во всех бобовых 8-PN содержится в гораздо больших количествах, нежели в хмеле. Согласитесь, съесть 100 г фасоли проще, чем употребить 100 л пива – даже опытный мужик скорее окочурится от цирроза печени, прежде чем отрастит себе грудь в результате употребления пива.

Есть еще довод в пользу принадлежности фитоэстрогенов к растительным гормонам, которые кардинально отличаются от гормонов животного происхождения, но мы это упустим и оставим для других.

Миф №13. Настоящее пиво – это только вода, солод и хмель

Миф №14. Американцы ни чего не смыслят в пиве

Миф №15. Пиво нужно пить быстро, в три глотка

Многие знатоки в споре на эту тему приводят закон «О чистоте пива», который был издан герцогом Баварским в 1516-м году. Но они почем-то умалчивают, что этот закон был издан исключительно для борьбы с расточительством – в те годы был сильный голод, бедное население гибло, в то время как знать варило хмельное из дорогостоящей пшеницы. Поверьте, в таких странах, как Бельгия, закон сий вертели на причинном месте.Не поверите, но именно американцы сегодня знают о пиве больше, чем кто бы то ни было. Именно там начали возрождать многие пивные традиции и это одна из немногих стран, где можно попробовать почти все сорта пива, от императорского стаута , до классического пшеничного бланша. Пивных знатоков в Штатах особенно много на юге, в частности в Калифорнии, где в последнее время вошло в моду открывать свою мини-пивоварню.Еще одна очередная маркетинговая чушь. Конечно, если осушать бокалы в три присеста, то и заказов на пиво в баре будет гораздо больше. Если в следующий раз ваш товарищ затеет на эту тему спор, начав свои доводы с «а вот в Германии…», напомните ему об Октоберфесте, где в качестве стандартной тары используют литровые кружки. Пусть он при вас в три глотка выпьет такое количество пенного.

Типичные бокалы на Октоберфесте. В три глотка? Ну-ну…

Будьте бдительны, расскажите об этой статье своим друзьям и не ведитесь на банальную чушь!