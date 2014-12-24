Миф №1. Холодное пиво вкуснееПожалуй, это самое распространенное заблуждение – чем ниже температура любого напитка, тем сложнее в нем раскрываются вкус и запах. Об этом мы писали в статье о правильном употреблении виски. Это элементарная физика и оспорить сей факт сложно. Конечно, жарким летним вечером приятно утолить жажду бокалом холодного лагера, но не более того. Пиво из кеги с экстремально низкой температурой больше напоминает ледяную несладкую газировку, аля Кола из Мака.
Оптимальная температура пива – 12-14 градусов, не ниже!
Миф №2. Разливное пиво лучше бутылочногоВ кеги и бутылки наливают одно и то же пиво, из одного танка. Считать, что акулы бизнеса станут строить еще одну производственную линию для того, чтобы варить пиво для другой тары глупо. Разумеется, «не вкусовые ощущения» от кегового и бутылочного/баночного пива могут немного отличаться: бармен сам устанавливает уровень газирования напитка или же может газировать пиво не углекислотой, а азотной смесью, что в корень меняет восприятие хмельного. Впрочем, именно этот миф стоит во главе успешности ларьков с «живым пивом» и люди на это ведутся.
Единственное исключение: некоторые пивоварни Англии для баров варят менее крепкое пиво.
Миф №3. Темное пиво плотнее и крепче, чем светлоеВ корень неверное утверждение. От светлого темное пиво отличается лишь добавлением в сусло последнего карамелизованного и/или жженого солода. Есть масса темных сортов с низкой плотностью, крепость вообще не связана с цветом. Этот миф базируется на необразованности потребителя, впрочем, как и следующий.
Миф №4. Все пиво делится на светлое и темноеОшибка. Все пиво делится на эли и лагеры, которые различаются между собой лишь способом брожения: эли сбраживают «верховыми» дрожжами при температуре около +18 оС, лагеры – «низовыми» при +10 оС. Лагеры дополнительно еще проходят процедуру лагерирования, то есть дозревания при 0 оС. Цвет напитка вообще ни о чем не говорит, разве что о способе обработки исходного сырья. На самом деле пивных стилей гораздо больше, десятки, но цвет здесь вообще не причем. Просто у нас привыкли к евролагерам, о которых в следующем мифе…
Миф №5. Евролагер – это плохоВсе привыкли к «однотипным» светлым маркам пива и это не плохо. Если кто-то думает иначе, значит, он просто не входит в целевую аудиторию. Большинству нравится пить легкие евролагеры, им не нужен богатый букет вкуса и запаха. Евролагеры выбирает большинство потребителей, и это является банальным доказательством в пользу опровержения этого мифа.
Типичный евролагер Битбургер
Миф №6. Настоящее пиво должно храниться не более 3-х днейОчередная уловка некоторых маркетологов, мол, настоящее пиво не может храниться дольше 3-5 дней, а если хранится дольше, то в нём есть консерванты. На самом деле пиво не является свежим продуктом, так как оно уже прошло процесс ферментации (брожение). Разумеется, напиток испортится, если в него попадут сторонние, дикие дрожжи и прочие микроорганизмы, которые вызывают порчу многих других продуктов питания. Поэтому «настоящее» пиво может храниться очень долго, если на производстве соблюдали все санитарные нормы, использовалось стерильное оборудование, напиток был герметично закупорен и т.д.
Наоборот, если производитель заявляет, что срок годности его пива составляет всего 3-5 дней, значит что-то у него не так на производстве. Яркий тому пример, снова-таки, ларьки с живым пивом – там далеко не всё так гладко с санитарией, поэтому пиво прокисает достаточно быстро. И то, это не 3-5 дней, а гораздо больше. Кстати, под живым пивом подразумевают не пастеризованный напиток (то есть, не нагретый до определенной температуры), в котором еще остаются живые дрожжевые культуры.
Миф №7. Современные пивоварни добавляют в свой продукт консерванты и прочую химиюДа, во всем пиве есть консерванты: Е1510 – этиловый спирт и Е290 – углекислый газ. Это самые настоящие консерванты, которые оберегают пиво от преждевременной порчи. Есть еще хмель, горькие альфа-кислоты которого оказывают антисептическое воздействие.
В некоторые сорта также добавляют аскорбиновую кислоту, в микроскопически количествах. На вкус она не влияет, но пиво становится более устойчивым к внешним факторам. Но скорее исключение из правил и, снова-таки, в этом нет ни чего зазорного.
Миф №8. Большинство пивоварен делают пиво из порошка, по ускоренной технологииПоверьте, все пивоварни, будь то кустарный цех на заднем дворе пивного ресторана, или огромный пивной конгломерат, варят пиво приблизительно по схожей технологии: сладкое сусло получают из зерновых, затем оно кипятится с хмелем, сбраживается несколько дней и еще немного дозревает. Всё.
Порошки, кстати, используют, но, в основном, минипивоварни и пивовары-любители, но этот не тот порошок. В виде порошка используют сухой солодовый экстракт, который по факту является обезвоженным пивным суслом. Это очень удобно, особенно если в наличии нет оборудования для затирания и фильтрации затора. И кстати, этот экстракт в среднем стоит в 5 раз дороже обычного солода, поэтому использовать его для массового производства просто не выгодно.
Миф №9. В крепкие сорта пива добавляют спиртПожалуй, самый глупый и необоснованный миф. Использовать спирт просто нецелесообразно, ведь его нужно сначала получить из какого-либо сырья. В пиве же алкоголь образуется благодаря естественному брожению, обычные пивные дрожжи могут набродить до 12,5% спирта, после чего погибают. Вы пили пиво такой крепости? Даже самые крепкие сорта пива получают без использования спирта, просто в брожении участвуют более стойкие к этанолу штаммы дрожжей. Брожение в таком случае длится до 1,5 лет.
Миф №10. От пива полнеютПиво – не калорийный продукт, в вине и лимонаде гораздо большей калорий. Но напиток этот повышает аппетит и это главная причина набора веса (если нужно набрать вес, можно попробовать пиво со сметаной), ведь под пиво обязательно нужно что-нибудь вкусное, к примеру, калорийные орешки или чипсы. Это следствие другого мифа…
Миф №11. Пиво нужно закусывать рыбой или сильно солеными закускамиХорошее пиво вообще не нуждается в сопровождении продуктами с ярким вкусом (это не касается некоторых безликих евролагеров, которые сами по себе пьются сложно). По-хорошему, кушать нужно до употребления хмельного. Если же очень хочется закусить, то оптимально для этих целей подходит сыр, в частности моцарелла.
А вообще, к определенным пивным стилям уже давно придумали свой рацион. К примеру, бельгийские пшеничные бланши хорошо сочетаются с салатами, сбрызнутыми лимонным соком, пилснеры – с жареными колбасками и цыплятами, светлые английские эли – с острыми и копчеными блюдами. Таранью закусывают разве что «портяночное» пиво из местной разливайки, что является лишь следствием низкого уровня пивной культуры.
Миф №12. В пиве содержаться женские гормоныОни есть – фитоэстрогены в хмеле, а именно 8-PN, которые являются растительным аналогом женских половых гормонов. Это любимый довод пивоненавистников, которые не смогут вам ответить на вопрос: сколько хмеля добавляют в пиво? Не поверите, всего 100-300 грамм на 100 л напитка, в некоторые сорта до 1 кг, впрочем, в СНГ таких сортов нет. И тут следует вспомнить, что практически во всех бобовых 8-PN содержится в гораздо больших количествах, нежели в хмеле. Согласитесь, съесть 100 г фасоли проще, чем употребить 100 л пива – даже опытный мужик скорее окочурится от цирроза печени, прежде чем отрастит себе грудь в результате употребления пива.
Есть еще довод в пользу принадлежности фитоэстрогенов к растительным гормонам, которые кардинально отличаются от гормонов животного происхождения, но мы это упустим и оставим для других.
Миф №13. Настоящее пиво – это только вода, солод и хмельМногие знатоки в споре на эту тему приводят закон «О чистоте пива», который был издан герцогом Баварским в 1516-м году. Но они почем-то умалчивают, что этот закон был издан исключительно для борьбы с расточительством – в те годы был сильный голод, бедное население гибло, в то время как знать варило хмельное из дорогостоящей пшеницы. Поверьте, в таких странах, как Бельгия, закон сий вертели на причинном месте.
Миф №14. Американцы ни чего не смыслят в пивеНе поверите, но именно американцы сегодня знают о пиве больше, чем кто бы то ни было. Именно там начали возрождать многие пивные традиции и это одна из немногих стран, где можно попробовать почти все сорта пива, от императорского стаута, до классического пшеничного бланша. Пивных знатоков в Штатах особенно много на юге, в частности в Калифорнии, где в последнее время вошло в моду открывать свою мини-пивоварню.
Миф №15. Пиво нужно пить быстро, в три глоткаЕще одна очередная маркетинговая чушь. Конечно, если осушать бокалы в три присеста, то и заказов на пиво в баре будет гораздо больше. Если в следующий раз ваш товарищ затеет на эту тему спор, начав свои доводы с «а вот в Германии…», напомните ему об Октоберфесте, где в качестве стандартной тары используют литровые кружки. Пусть он при вас в три глотка выпьет такое количество пенного.
Типичные бокалы на Октоберфесте. В три глотка? Ну-ну…
Будьте бдительны, расскажите об этой статье своим друзьям и не ведитесь на банальную чушь!