В детстве я очень много времени проводил в деревне, не гнушался тяжелого физического труда и познавал все аспекты сельской жизни. Летом, когда работы было больше, чем того хотелось бы, частенько выручал березовый квас, который каждый год в количестве 100-150 литров готовил мой дядя. Это был потрясающий напиток с сухофруктами (ниже вы найдете его рецепт), который прекрасно утолял жажду, бодрил и придавал сил. Меня уже тогда поражала технология его производства – после сбора березового сока он переливался в большие эмалированные кастрюли, в него всыпалось несколько килограмм домашней сушки и… всё! В таком виде, под марлей, он стоял до лета и ни чего с ним плохого не случалось. Вот так просто!

Конечно, если вы хотите получить достойный напиток, следует соблюдать некоторые простые правила и рекомендации. Вот с них я, пожалуй, и начну.

Качественный напиток из березового сока следует начинать готовить уже на этапе заготовки сырья. Какого-то таинства здесь нет, главное не навредить дереву, собирать сок подальше от дорог (самое важное правило, иначе квас больше навредит организму, нежели омолодит его) и делать это вовремя. Дабы не писать много букв на эту тему, предлагаю вам посмотреть видео о премудростях сбора березового сока от знаменитого блогера-выживальщика Дмитрия «Tactical». В его компетентности в этом вопросе я не сомневаюсь:

https://www.youtube.com/watch?v=zq3rSsGm4Ek

Используйте подходящие ёмкости для брожения – эмалированная кастрюля в самый раз, нержавейка – пойдёт, стекло – лучше, алюминиевый бидон – хуже. Для последующего хранения и дозревания оптимально использовать ПЭТ-бутылки любого объема. Заполнять их следует не до конца, но оставшийся воздух следует выдавливать. В процессе брожения бутылку сильно раздует от углекислого газа (он же выступит консервантом), поэтому открывать нужно очень осторожно. По этой же причине не стоит использовать бутылки из стекла – с большой вероятностью их разорвёт.

Сок – не единственное, что подарила человечеству береза. В ход идёт зола, береста, древесина и, конечно же, почки. Именно на последних готовят вкуснейшие настойки, рецепты которых вы найдете в этой статье

Во многих рецептах березового кваса используются живые или сухие дрожжи. Из-за этого квас получается с бражным привкусом, что не есть хорошо для освежающего напитка. Вместо дрожжей «культурных» можно использовать дрожжи дикие, которые в лучшем своём виде обитают на хорошем изюма. Проверить на «хорошесть» изюм можно сделав из него закваску, рецепт которой доступно описан в статье с рецептами изюмных вин. Для запуска брожения можно использовать как сделанную закваску, так и проверенный на вшивость изюм – на 10 л сока около ½ стакана. Брожение с изюмом менее интенсивно, поэтому придется подождать на пару дней дольше.

Самым простым в приготовлении является березовый квас с изюмом. Достаточно процедить 1,5 литра березового сока, добавить к нему 8-10 изюмин и 1 столовую ложку сахара. Всё это, разумеется, лучше хранить в ПЭТ-бутылке, которую нужно посильнее закрыть (смотрим основные правила выше) и оставить в прохладном месте до лета. Открывать квас нужно очень аккуратно, медленно стравливая скопившийся углекислый газ. Просто, вкусно, легко. Но есть парочка куда более интересных рецептов.

Домашний березовый квас с сухофрутами

10 л березового сока

300-400 г сухофруктов (яблоко, груша, абрикос)

200 г изюма

Фактически тот самый квас, который я пил в детстве, только технология малость окультурена, дабы ни кого не смущать. Исключительный напиток!

Собранный березовый сок процедить через марлю и перелить в ёмкость подходящего объема, добавить сухофрукты и изюм. Горлышко ёмкости накрыть марлей и оставить всё на неделю в тёмном месте с комнатной температурой. Через пару дней должно начаться брожение – шапку из сухофруктов и изюма нужно периодически сбивать, чтоб не закисала. Когда у напитка появится типичная для кваса жгучесть, профильтровать его через несколько слоёв марли (можно несколько раз) и разлить в небольшие ёмкости для хранения в прохладном месте. Такой квас можно пить всё лето, он не испортится.

Квас из березового сока с медом и лимонами

10 л березового сока

3-4 лимона (по вкусу)

изюм (2-3 шт. на 1 л)

50 г свежих дрожжей (15 г сухих)

30-60 г ароматного мёда

Сок процедить и перелить в ёмкость подходящего объема. Туда же выдавить сок из 3-4 лимонов (можно все лимоны нарезать на мелкие кубики, не забудьте перед этим обдать их кипятком и натереть жестким полотенцем), добавить мёд и хорошо перемешать. Всыпать дрожжи, ёмкость накрыть марлей и оставить на 3-4 дня в прохладном тёмном месте. Процедить, разлить в бутылки или банки, добавить на каждый 1 литр кваса по 2-3 изюминки, плотно закрыть и отправить храниться в прохладное место. Если будете использовать изюм вместо дрожжей, не забудьте увеличить срок брожения до 4-6 дней.

Домашний квас из березового сока с апельсинами

10 л березового сока

4 крупных апельсина

500-800 г сахара

30-50 г свежих дрожжей

изюм по вкусу

ароматные травы по вкусу

Апельсины обдать кипятком и натереть вафельным полотенцем, а затем как можно мельче нарезать кубиками вместе с кожурой. Березовый сок процедить в ёмкость подходящего объема, добавить нарезанные апельсины и сахар, хорошо перемешать. Добавить дрожжи, которые предварительно можно разбродить (или использовать вместо них изюм). На своё усмотрение добавить мяту, мелиссу, душицу и другие ароматные травы (лучше поместить в холщевый мешочек). Ёмкость накрыть марлей и оставить в тёплом месте часов на 12 на брожение. Слегка подбродивший квас процедить через марлю, разлить в бутылки, в каждую из которых добавить по паре изюминок. Хранить напиток в холодильнике.

О той самой березовице. В скифские времена ферментированный березовый сок был, как бы это сказать, неким видом слабоалкогольных напитков, этакое пиво без варки или даже вино. Уж и не знаю, сколько его нужно было испить, чтоб захмелеть, но, видится мне, нынешнее поколение столько не пьет. Известно, что до XIX века традиция приготовления березовицы сохранилась лишь в Белоруссии, а затем и там исчезла по причине нецелесообразности – слишком дорого.

Еще готовят березовый квас с хлебом и даже с солодом. Посмотрев все рецепты в Сети вы поймете, что это обычный хлебный квас, в котором воду заменили березовым соком. Раз уж мыслить в этом ключе, то логичным будет готовить такой напиток на ржаной закваске и с солодом, о чём писал Дон Помазан вот в этой статье.

С весной тебя, мой верный читатель!