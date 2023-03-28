Бланш – бельгийское белое пиво, которое производится из пшеничного солода. Его пьют не только в Бельгии, но и во всем мире. Этот напиток имеет минимальную горечь. Бланш обычно содержит дополнительные ингредиенты: апельсиновую цедру и кориандр. Эти компоненты придают пиву фруктовый и пряный вкус. Оно также известно под названием Витбьер (Witbier). В переводе с фламандского данное название означает «белое пиво».

Историческая справка

История Бланша связана с монастырями Фландрии в Бельгии. В XIV веке монахи начали использовать пшеницу в своих пивоварениях вместо традиционного ячменя. Это дало пиву более легкий и светлый вкус. Напиток также стал более мутным.

Позже, в XVIII веке, пиво стало популярным среди населения Фландрии. К началу XX века оно было широко распространено во всей Бельгии. Однако во время обеих мировых войн производство данного напитка было сильно ограничено. Только в 1960-х годах Blanche стало вновь производиться в Бельгии и стало популярным во всем мире. [1]

Популярности этому сорту пива придала деятельность бельгийского пивовара Пьера Целиса. Он начал свою карьеру как пивовар в городе Хоэгарден в Бельгии. Там он узнал о традиции производства пива Blanche. В 1966 году Целис основал свою собственную пивоварню под названием De Kluis (Ключ). Он начал производить напиток по традиционному рецепту, который был улучшен путем добавления таких ингредиентов, как пшеница и специи.

В 1985 году его пивоварню Целиса разрушил пожар. После этого он переехал в США, где основал пивоварню под названием Celis Brewery и продолжил производства своего любимого напитка.

Сегодня многие пивоварни производят Blanche по рецепту, разработанному именно Пьером Целисом. Поэтому он по-прежнему считается одним из наиболее влиятельных пивоваров в истории данного напитка.

Характеристики и технология приготовления

Бланш – это особый пшеничный эль. Данный напиток отличается низким содержанием алкоголя (обычно от 4% до 5,5%) и характерным фруктово-пряным вкусом. Напиток имеет мутный белый цвет. Эта особенность обусловлена использованием пшеничного солода и добавлением специй.

Традиционная технология приготовления состоит из таких этапов:

Затирание. На этом этапе смешивается молотый солод и вода. В результате создается сладкий экстракт.

Кипячение. Экстракт кипятят вместе с хмелем, который придает пиву характерную горчинку и аромат.

Охлаждение. После кипячения оно охлаждается до требуемой температуры.

Брожение. В ходе этого процесса в напиток добавляется специальная дрожжевая культура. Она превращает сахар в алкоголь и углекислый газ.

Добавление специй. В него добавляют апельсиновую цедру и кориандр.

Фильтрация и разливка. После брожения эль фильтруют и разливают в бутылки или кеги для дальнейшего хранения и потребления.

Важно отметить, что технология приготовления Blanche может немного отличаться в зависимости от производителя и региона. Однако общие принципы остаются неизменными.

Отличия бланш от других пшеничных элей

Бланш часто сравнивают с немецкими пшеничными элями Вайсбир и Берлинер Вайссе. Такое сравнение обусловлено тем, что для приготовления этих напитков используются похожие технологии. Однако рецептура данных элей совершенно разная.

В состав нефильтрованного дополнительно вводят кориандр и апельсиновую цедру. Также допускаются эксперименты с другими дополнительными ингредиентами: корицей, ромашкой, перцем и т.д. В целом технология приготовления Blanche позволяет по-разному экспериментировать с составом.

Как пить пиво Бланш

Температура. Этот напиток принято пить холодным. Его температура может варьироваться от 4 до 8 градусов Цельсия. Такая температура поможет подчеркнуть свежий и фруктовый вкус напитка.

Бокал. Пить Бланш рекомендуется из высокого и узкого бокала типа «тюльпан». Такой выбор позволит сохранить аромат пива и подчеркнуть его вкус.

Подача. Перед подачей этот напиток обычно украшают долькой апельсина или лимона, чтобы подчеркнуть его фруктовый вкус.

Сочетание. Бланш хорошо сочетается с морепродуктами, овощами на гриле, салатами и легкими закусками.

Чтобы правильно пить пиво Blanche, следует придерживаться таких рекомендаций:

Также рекомендуется медленно наслаждаться данным напитком. В результате можно полноценно оценить его свежий и легкий вкус.

Популярные марки, выпускающие Blanche

Hoegaarden Brewery – бельгийский производитель, выпускающий пиво Hoegaarden Witbier. Это напиток считается одной из наиболее известных марок Blanche.

Brasserie Lefebvre – бельгийский производитель, выпускающий пиво Blanche de Bruxelles, известное своим ярким и свежим вкусом.

Camden – английский производитель, выпускающий Camden Hells White. Это напиток сочетает в себе традиционный бельгийский стиль с современными ингредиентами.

Newburyport – американский производитель, пиво Plum Island White Ale. Этот эль имеет фруктовый вкус с оттенками кориандра.

Allagash – американский производитель, выпускающий Allagash White. Он имеет фруктовый вкус с нотами апельсина и кориандра.

Avery - американский производитель, выпускающий White Rascal. Данный напиток также имеет яркий аромат и свежий фруктовый вкус.

Наиболее известными производителями считаются такие торговые марки:

FAQ

Чем полезен сорт Blanche?

Обязателен ли хмель в Blanche?

Этот сорт пива содержит антиоксиданты, которые могут помочь в борьбе со свободными радикалами в организме. Исследования также показывают, что Blanche помогает улучшить пищеварение и уменьшить воспаление в кишечнике, благодаря содержанию пробиотиков и пребиотиков.Хмель – это один из ключевых ингредиентов в большинстве сортов пива. Но Blanche является исключением. Благодаря этому, Бланш имеет более мягкий фруктовый вкус.