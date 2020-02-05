Чем, кроме цвета, отличается темное пиво от светлого?

Отдыхали мы с друзьями в бане на даче у одного из них. Взяли пива разного, рыбки. Но не рассчитали – пенное закончилось быстрее закуски. И отправили мы гонца в магазин. Он вернулся и принес пиво. Но не все из компании были рады – Витя купил темное пиво. Пошли комментарии, про то что не напиваться мы сюда приехали, а культурно посидеть, а темное – оно крепкое, опьянеем быстро.

И тут наступил мой звездный час – не зря я столько лет пытаюсь разобраться в разных видах алкоголя. Доступно и популярно объяснил друзьям, чем отличается темное от светлого. А после лекции для закрепления пройденного материала, была дегустация, принесенного гонцом напитка.

Какое пиво считается светлым

кукуруза;

овес;

пшеница;

рис;

рожь;

пшенная, банановая, каштановая мука.

В основе любого пива есть вода, хмель, дрожжи и солод. Светлые сорта изготавливают на основе слегка обжаренного солода. Обжарка дает красивый золотистый цвет конечному продукту. После этого готовят сусло. Из него путем верхового брожения получают хмельной напиток. По ходу производства могут добавляться:

Цвет напитка зависит от дрожжей и способов производства. Есть два вида сбраживания сусла — верховое (для светлого пива) и низовое (для темных сортов).

При верховом дрожжи “работают” при температуре 15-20 C, создают «шапку» на поверхности, отсюда и название.

Низовое брожение происходит при более низких температурах – 4-10 C. Используются другие дрожжи, при которых не бывает «шапки». Они оседают и аккумулируются на дне емкости, поэтому цвет конечного продукта получается светлым.

Различают 14 пивных оттенков. Первая половина из этого списка характеризует светлый напиток:

очень светлое;

соломенный;

белый;

золотой;

светлый янтарный;

янтарный;

средний янтарный.

Кроме всего прочего готовый продукт обязан прозрачным, а если экстравысокого качества, еще и «блестящим». Есть одно «непрозрачное» исключение — нефильтрованное, пшеничное пиво.

Какое пиво считают темным

Темное пиво тоже готовят на основе солода. Но он подвергается более длительной обжарке. Содержащийся в сырье сахар карамелизируется, дает характерный цвет и особенный вкус. Чем сильнее прожарка, тем насыщеннее будет цвет и ярче вкус.

Вторая половина из 14 общепринятых оттенков характеризует темное пиво:

темное янтарное;

красное;

светлое коричневое;

коричневое;

темное коричневое;

очень темное;

черное.

Темное пиво изготавливают методом верхового брожения. В процессе производства добавляются различные сорта солода, например карамельный или шоколадный, для придания яркого коричневого оттенка и бархатистого послевкусия.

Отличается ли крепостью светлое и темное пиво

Одно из самых распространенных заблуждений, что темное крепче светлого. В действительности это не так.

Крепость зависит только от того, как долго выдерживался напиток. Чем дольше выдержка (процесс брожения), тем крепче пиво. При этом цвет не сказывается на крепости.

Как видно из сравнительной таблицы, темный напиток или менее крепкий, или крепость пива одинаковая (у разных производителей).

Чем по вкусу отличаются темное от светлого

В производстве светлого напитка используется больше хмеля. При низовом сбраживании дрожжи выделяют мало ароматов, но больше спирта. Поэтому при употреблении напитка мы ощущаем на языке легкую горечь и очень слабое послевкусие.

Темные же сорта имеют мягкий бархатистый, иногда сладковатый привкус. В послевкусии угадываются кофейные или шоколадные нотки. Верховое брожение способствует ароматизации напитка. В нем содержится меньше хмеля. На мой взгляд, это положительно сказывается на вкусе.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Разница, оказывается, не только в цвете. Эти два продукта различают методы производства, вкусовые характеристики. А вы какое пиво больше любите, или вы просто его любите?