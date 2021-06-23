Люблю пробовать новые напитки. Нравится их сравнивать, оценивать. Особенно это приятно, когда осознаешь, что история некоторых из них исчисляется столетиями. Только представьте, что кто-то в веке, так скажем, десятом, вернувшись домой после долго трудового дня, наслаждался вкусным прохладным напитком, состоящим из тех же ингредиентов, что и сегодня.

Травяное пиво

К тому же, хмельное пиво хранилось дольше, чем травяное.

Интересно название травяного пива. Вопреки ожиданиям, оно не связано с определенным местом или человеком. Так в средневековье называли смесь из трав, которую можно было использовать для приготовления напитков.

Каков Грюйт на вкус

По историческим данным, во времена средневековья цвет у него был темно-коричневым, а вкус — насыщенным травяным с ноткой дыма.

Как пить Грюйт

Грюйт — это пиво, для изготовления которого используются различные травы вместо хмеля. Его пили на территории современной Европы до того, как появилось классическое пиво на основе хмеля, а произошло это примерно в VIII веке. Он был очень популярен вплоть до XV века, пока пивовары практически полностью не перешли на производство привычного нам варианта: процесс был проще, а сырье дешевле.Грюйт называли по-разному. Но наиболее правильно, как мне кажется, его природу отражает название, данное англичанами, — травяной эль. Схожесть их определяется похожей технологией: обе разновидности производятся верховым брожением. В состав эля входили различные травы, придающие ему некоторую горечь и в то же время обладающие расслабляющим эффектом: розмарин, можжевельник, тысячелистник и др.Его новая жизнь началась в 90-е годы, когда стало модно возрождать старинные традиции пивоварения. И вновь травяной эль пришелся по душе любителям пенного. Для него даже придумали особый день: с 2013 года каждое 1 февраля ценителями отмечается День грюйта.В основе рецепта — растительные составляющие, которые придают пиву ни на что не похожий вкус. Травы и фрукты могут использоваться любые, именно поэтому у разных марок этот напиток сильно отличается друг от друга. Некоторые производители в качестве ингредиента используют цедру, что придает ему свежую цитрусовую нотку. Вкус и аромат обогащаются с помощью различных пряностей и специй.Сейчас все, опять же, зависит от производящей компании. Как правило, грюйт не фильтруют, поэтому выглядит он немного мутным. В зависимости от ингредиентов, использованных в производстве, цвет варьируется от соломенного до насыщенного темного. В среднем крепость составляет 4-5,7 градусов.Употреблять напиток нужно охлажденным. Разливают его при температуре холодильника 4-6 градуса.

Так как вкус у него довольно специфический, выбор закуски — дело сугубо индивидуальное. К напитку с мягким вкусом я бы порекомендовал морепродукты или сыр без резкого запаха, к терпкому — можно смело подавать соленую, копченую мясную или рыбную закуску. Думаю, уместными будут и традиционные пивные закуски: соленая рыбка, арахис, чипсы, сыр-косичка.