Грюйт — пиво, в котором нет хмеля, только травы (разбираюсь, как правильно пить удивительный напиток)

Люблю пробовать новые напитки. Нравится их сравнивать, оценивать. Особенно это приятно, когда осознаешь, что история некоторых из них исчисляется столетиями. Только представьте, что кто-то в веке, так скажем, десятом, вернувшись домой после долго трудового дня, наслаждался вкусным прохладным напитком, состоящим из тех же ингредиентов, что и сегодня.

Травяное пиво

Грюйт — это пиво, для изготовления которого используются различные травы вместо хмеля. Его пили на территории современной Европы до того, как появилось классическое пиво на основе хмеля, а произошло это примерно в VIII веке. Он был очень популярен вплоть до XV века, пока пивовары практически полностью не перешли на производство привычного нам варианта: процесс был проще, а сырье дешевле.
К тому же, хмельное пиво хранилось дольше, чем травяное.
Грюйт называли по-разному. Но наиболее правильно, как мне кажется, его природу отражает название, данное англичанами, — травяной эль. Схожесть их определяется похожей технологией: обе разновидности производятся верховым брожением. В состав эля входили различные травы, придающие ему некоторую горечь и в то же время обладающие расслабляющим эффектом: розмарин, можжевельник, тысячелистник и др.
Интересно название травяного пива. Вопреки ожиданиям, оно не связано с определенным местом или человеком. Так в средневековье называли смесь из трав, которую можно было использовать для приготовления напитков.
Его новая жизнь началась в 90-е годы, когда стало модно возрождать старинные традиции пивоварения. И вновь травяной эль пришелся по душе любителям пенного. Для него даже придумали особый день: с 2013 года каждое 1 февраля ценителями отмечается День грюйта.

Каков Грюйт на вкус

В основе рецепта — растительные составляющие, которые придают пиву ни на что не похожий вкус. Травы и фрукты могут использоваться любые, именно поэтому у разных марок этот напиток сильно отличается друг от друга. Некоторые производители в качестве ингредиента используют цедру, что придает ему свежую цитрусовую нотку. Вкус и аромат обогащаются с помощью различных пряностей и специй.
По историческим данным, во времена средневековья цвет у него был темно-коричневым, а вкус — насыщенным травяным с ноткой дыма.
Сейчас все, опять же, зависит от производящей компании. Как правило, грюйт не фильтруют, поэтому выглядит он немного мутным. В зависимости от ингредиентов, использованных в производстве, цвет варьируется от соломенного до насыщенного темного. В среднем крепость составляет 4-5,7 градусов.

Как пить Грюйт

Употреблять напиток нужно охлажденным. Разливают его при температуре холодильника 4-6 градуса.

Так как вкус у него довольно специфический, выбор закуски — дело сугубо индивидуальное. К напитку с мягким вкусом я бы порекомендовал морепродукты или сыр без резкого запаха, к терпкому — можно смело подавать соленую, копченую мясную или рыбную закуску. Думаю, уместными будут и традиционные пивные закуски: соленая рыбка, арахис, чипсы, сыр-косичка.

