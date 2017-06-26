Происхождение имбирного пива связано с торговлей колониальными пряностями с востока и добычей тростникового сахара на островах Карибского моря. Это был очень популярный напиток в Великобритании и её колониях примерно с 18-го века. Ферментированную смесь из имбиря, воды и сахара позже приправили другими пряностями, а содержание алкоголя с 1855 года было ограничено 2% акцизными налогами – не многие пивовары продолжают варить алкогольный продукт. Пиво сильно отличается от имбирного эля, который по сути своей является лишь ароматизированным имбирём, слабо ферментированным напитком. Имбирное пиво обязательно подвергается термической обработке, а ещё это продукт двойной ферментации и это, пожалуй, его главная изюминка.

Так называемая «имбирная пивная закваска» (ginger beer plant, далее GBP, также известный как «Пчелиное вино», «Калифорнийские пчелы») представляет собой некий симбиоз грибка, дрожжей Saccharomyces florentinus, и бактерии (Lactobacillus hilgardii). Этот тандем, где дрожжи создают спирт, а бактерии перерабатывают его в жирные кислоты, выглядит как желатиновое вещество, которое, подобно кефирным зернам или чайному грибу, можно легко переносить от одного ферментирующего субстрата к другому.

Оригинальное имбирное пиво варилось исключительно из воды, сахара, имбиря и «имбирной пивной закваски», к которым при желании можно было добавить лимонный сок и винный камень. В этом напиток очень похож на настоящий хлебный квас, продукт двойной ферментации, результат такого же симбиоза между дикими дрожжами и лактобацилами ржаной закваски.

Традиционное имбирное пиво на «имбирной пивной закваске»

1 ст. л. «имбирной пивной закваски»

250 г сахара

2 л воды (без хлора, хлор можно убрать щепоткой аскорбинки)

½ ч. л. винного камня (тартрат калия, опционально)

сок 1 лимона или лайма

5-8 см свежего корня имбиря

Имбирь почистить и мелко натереть, после чего поместить в холщевый мешочек и отправить в банку подходящего объема. Добавить сахар, лимонный сок, винный камень и залить всё кипятком. Подождать, пока вода остынет до комнатной температуры, добавить GBP и хорошо перемешать. Банку накрыть плотной тканью и оставить в тёмном месте комнатной температуры примерно на 5 дней. После этого готовое имбирное пиво можно перелить через сито в пластиковые бутылки и оставить в холодильнике для выдержки. Через 2-3 дня пиво можно пить или использовать для приготовления коктейлей, но лучше подождать неделю. Перед дегустацией пиво можно подсластить по вкусу и добавить в него лимонный сок. Оставшуюся в банке «закваску», которая должна немного вырасти в размере, нужно промыть чистой водой и использовать для приготовления следующей партии напитка.

Все рецепты можно дополнить любимыми пряностями и не сульфированными сухофруктами по вкусу. Особенно пригодятся пряности для рецепта с «закваской», так как первые партии напитка на GBP могут иметь не очень приятный запах – «закваске» нужно адаптироваться к окружающей среде. Также можно добавлять свежие фрукты и ягоды, их соки и морсы.

И где ж взять эту самую «закваску»? – спросите вы. Только в буржуинском Интернете, где GBP становится всё меньше и меньше (до недавних пор была на Амазоне, но и там иссякла). Цена на такую зверушку, кстати, больше $20. В общем, затея для кого? Правильно, для редкого эстета. Даже бармены и коктейльные энтузиасты от таких заморочек отказываются. Посему для коктейлей принято использовать совсем другой вариант имбирного пива, безалкогольный, без ферментации, но с очень выразительным имбирным профилем.

Безалкогольное имбирное пиво Пола Кларка для коктейлей

2,5 л чистой воды

340 г свежего корня имбиря (очищенного)

60 г коричневого сахара

сок 1 лайма

1 лавровый лист

Рецепт принадлежит коктейльному энтузиасту Полу Кларку (он, в свою очередь, позаимствовал его у легендарного миксолога Одри Сандерс, которая любит в коктейлях использовать всяческие домашние поделки). С результатом его трудом мы знакомились и раньше – в статье с рецептами быстрых ликёров есть рецепт сироп-ликёра falernum, над которым Пол трудился около года. Приготовленное по нижеизложенному рецепту имбирное пиво является концентратом, не предназначенным для пития в чисто виде. Для использования его в коктейлях добавьте к 1 части сиропа 1 часть газировки. Для пития в чистом виде газировки лучше брать в разы больше, примерно 1:4, при этом можно добавить подсластитель в виде сахарного сиропа или мёда, а также сок лайма или лимона для кислинки.

В кастрюле подходящего объема довести воду до кипения, выключить огонь и добавить мелко нарезанный имбирь с лавровым листом. Кастрюлю накрыть крышкой и оставить содержимое экстрагироваться минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Процедить смесь через марлю, имбирь слегка отжать. Добавить сахар и сок лайма, перелить в бутылки и хранить в холодильнике. Использовать имбирное пиво желательно в течение 2-х недель – аромат имбиря быстро деградирует.

Алкогольное имбирное пиво

20-50 г свежего корня имбиря (очищенного)

½ лимона или лайма

2 л чистой воды

250 г сахара (желательно тростникового)

1,5 ч. л. винного камня (тартрат калия, опционально)

2 ч. л. свежих пекарских дрожжей

1 ч. л. сахарной пудры

Ну и куда ж без условно алкогольной версии напитка, у нас же не «лимонадный дневник», не так ли? Кстати, набродить таким образом можно до 11% алкоголя. Рецепт старинный, предложенный кулинарным писателем Линди Уайлдсмит для британского издания Telegraph. Очень смахивает на имбирный эль, но со своими особенностями.

С половины лимона аккуратно снять цедру, а затем выдавить из него сок, который перед использованием желательно процедить через сито. В кастрюле подходящего объема вскипятить воду, снять с огня, добавить очищенный и мелко нарезанный имбирь, сахар, винный камень, лимонную цедру и сок, хорошо перемешать до полного растворения сахара. Подождать, пока смесь остынет до 30оС, а пока это происходит, перетереть дрожжи с сахарной пудрой. Когда смесь остынет, добавить в неё подготовленный стартер, накрыть марлей и оставить на ночь при комнатной температуре. Импровизированное сусло будет сильно пениться, поэтому кастрюлю можно поставить в широкую миску.

Утром бродящий напиток процедить в кувшин, а затем перелить с помощью лейки в пластиковую бутылку под крышку. Бутылку оставить на 2-3 дня при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник на неделю-две для выдержки. Открывать бутылку следует очень осторожно из-за скопившегося в ней углекислого газа. При желании можно повысить уровень алкоголя в пиве, периодически добавляя в него сахар, но тогда напиток лучше держать в ёмкости, на которую можно будет установить гидрозатвор или хотя бы натянуть резиновую перчатку с отверстием в одном из пальцев.

Коктейли с имбирным пивом

Dark and Stormy 60 мл тёмного рома

90 мл имбирного пива

долька лайма для украшения Смешать в высоком стакане со льдом.

Desert Healer 45 мл джина

20 мл вишни на коньяке

75 мл апельсинового сока

имбирное пиво доверху Смешать в высоком стакане, объемом 300 мл, со льдом.

Jamaican Ginger Cocktail #3 45 мл светлого рома

15 мл тёмного ямайского рома

15 мл рома 151

15 мл сироп-ликёра фалернум

15 мл сока лайма

имбирное пиво доверху Смешать в высоком стакане, объемом 130 мл, со льдом.