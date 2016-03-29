Если ты приехал в Японию, то ты гайкокудзин (яп. 外国人, дословно «человек из внешней страны»). В отличие от мексиканского гринго, который может принимать негативный оттенок, к примеру, если ты пьешь текилу не правильно, гайкокудзин – это просто собирательное слово для иностранцев. Однако оно легко может трансформироваться в гайдзин (яп. 外人) – дискриминационное слово, сабэцуёго, носящее оскорбительный характер. Ты непременно станешь гайдзином, если будешь неуважительно относиться к саке.

Пожалуй, стоит начать с развенчивания культурных мифов. Самые ужасные гайдзины считают, что саке является рисовой водкой. Это самое большое заблуждение, ведь напиток этот является результат ферментации сусла из риса и рисового солода. Ни какой дистилляции для его производства не предусмотрено. Также будет заблуждением считать саке рисовым вином – технология его производства включает плесневую ферментацию. В конце концов, в процессе брожения ни как не задействована фруктоза, только крахмал.

В Японии рисовое пиво называют нихонсю (яп. 日本酒), а в обиходе словами сакэ (яп. 酒) или о-сакэ (яп. お酒) местные жители обозначают любые алкогольные напитки.

Саке – это рисовое пиво, не более того. Из риса определенных сортов делают сусло, которое затем ферментируют плесневым грибком «кодзи» (Aspergillus oryzae) и дрожжами. Стили и качество этого японского алкогольного напитка зависят от двух компонентов: воды и риса. Сегодня для производства саке используется около 60 видов риса с большим содержанием крахмала. Лучшие сорта: «Ямаданисики» из префектуры Хёго и «Омати» из префектуры Окаяма. Стили напитка определяются степенью шлифовки зерна. Считается, чем меньше рис шлифованный, тем более интересным получается напиток.

Классификация саке достаточно обширна. В целом, существует два основных вида: фуцусю (普通酒) и токутэи мэисёсю (特定名称酒). Фуцусю – это что-то наподобие столового вина. Токутэи мэисёсю – саке премиум-класса, о котором дальше, в основном и пойдёт речь. Пожалуй, ещё скажу пару слов о воде и можем переходить к традициям пития этого удивительного напитка. Роль воды в производстве саке очень важная. Считается, что из мягкой воды получается более «женское», легкое саке – такое готовят, к примеру, в Киото. На более жесткой воде, такой как в Кобэ, готовят более плотное, «мужское» саке.

Как пьет саке самурай и хороший гайкокудзин

Всё еще считаешь, что саке пьют только тёплым? Рискуешь стать гайдзином. Это очередной культурный миф. Вообще, считается, что тёплым пьют саке низкого качества, из серии фуцусю, а вот премиум-сорта нужно пить слегка охлажденными. Это тоже отчасти заблуждение. Сами японцы не против выпить, как холодного нихонсю, так и подогретого, вплоть до 55°С. Но экспериментировать с дорогими сортами, типа «гиндзё-сю» или «дайгиндзё-сю», нужно очень и очень осторожно.

Для начала следует знать, из чего пьют саке. Подают его в небольших кувшинах, которые собирательно называют токкури (Tokkuri) – керамическая колба объемом около 360 мл. Также часто токкури называют «choshi», правда choshi чаще изготавливают из металла. Токкури бывают разных форм и размеров. В обиходе в основном используют Тсуру-куби, Ментори, Росоку, Хенко и Кабура

Токкури с саке подают на специальной керамической подставке, которую потомки самураев называют «токкури-хакама».

Пьют саке из маленьких чашечек-пиал «сакадзуки» (sakazuki), сделанных из глины, стекла или дерева. Также встречаются небольшие квадратные «кадушки» объемом 30-40 мл. Раньше саке пили из больших пиал, которые передавали по кругу, но сегодня этот ритуал морально устарел. Из сакадзуки напиток нужно пить маленькими глотками, растягивая удовольствие на долгие часы.

Что очень важно: наливать себе саке из токкури считается дурным тоном, так делает только глупый гайдзин. Во время трапезы напитком из своего токкури ты должен угощать соседа, а он, в свою очередь, должен позаботиться о тебе.

Наливать себе саке из токкури считается моветоном. Во время пития нихонсю об этом должен позаботиться твой сосед по столу, как и ты о его сакадзуки.

«хинатакан» («солнечное») – 30°С,

«итохадакан» («человеческая кожа») – 35°С,

«нурукан» («чуть теплое») – 40°С,

«дзёкан» («теплое») – 45°С,

«ацукан» («горячее») – 50°С

«тобикирикан» («экстра») – 55°С.

Пару слов о подогретом саке. В домашних условиях подготовить японский напиток достаточно просто. Для этого опусти свой токкури в кастрюлю или чайник с горячей водой на несколько минут. В зависимости от температуры подачи тёплый саке разделяют на:

Экспериментируй с нагревом, но помни, что хорошее саке в этом не нуждается!

С чем пьет саке самурай и хороший гайкокудзин

Какие-то стили саке лучше пить охлажденными, какие-то подаются теплыми или почти горячими. Также дело обстоит и с едой. Для начала скажу, что саке можно пить как аперитив или дижестив, поэтому гастрономическое сопровождение не обязательно. Самым простым стилем является honjozo («хондзёдзо») – в процессе производства этого саке в ферментированное сусло добавляют немного дистиллята. Хондзёдзо отличается лёгким, немного грубым цитрусовым вкусом. Такое саке приятно пить, как в охлажденном, так и в подогретом до 50°С виде с любыми морепродуктами, в частности с суши, сашими и терияки.

Более премиальный daiginjo («дайгиндзё»), который готовят в середине зимы из шлифованного только на 50-60% риса, принято пить охлажденным или комнатной температуры. Такое саке не нуждается в закуске, а если всё же и возникнет такая надобность, то идеальным сопровождением станут блюда из баранины, утки или сашими. Кстати, на родине этого напитка предпочитают пить junmai daiginjo («дзюммаи дайгиндзё»), более яркий представитель daiginjo с выраженными тонами дыни, апельсина и шалфея в аромате.

Наконец, если ты решил заслужить славу порядочного гайкокудзина, рекомендую в компании японцев заказать саке genmai («генмай»). Этот стиль саке готовят из нешлифованного коричневого риса, поэтому напиток имеет очень глубокий вкус и аромат. Genmai похож на херес, но сравнивать его с популярным вином будет ошибкой. В бокале он раскрывается миндальными нотами, лаймом, а позже карамелью и можжевельником. Такой саке греть грешно, а идеальными закусками станет темпура, выдержанный твёрдый сыр и тёмный шоколад.

Наконец, саке нужно пить в хорошей компании и это, пожалуй, главное. Перед каждым новым тостом не забывай подливать напиток соседу. Ну и куда ж пить саке без главного японского тоста - «Кампай!» (буквально «До дна!»). Правда, это не просто тост, а целый обычай. Если ты хочешь выказать симпатию рядом сидящему человеку и прослыть классным гайкокудзином, налей полную пиалу саке и подай этому человеку. Тот должен выказать свою благодарность и выпить напиток до дна, после чего сполоснуть сакадзуки и так же налить в неё саке до краёв, а затем передать пиалу тебе.