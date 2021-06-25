Испорченное пиво не только обладает плохим вкусом, но и способно существенно навредить вашему пищеварению. Не стоит употреблять алкоголь сомнительного качества, если не хотите проблем со здоровьем. На вкус опознать испорченное пиво довольно легко. Если вы запомните несколько признаков, вы сможете уберечь себя от негативных последствий.

Ярко выраженный вкус алкоголя

Хорошее светлое пиво слегка горчит и не оставляет послевкусия. Темное пиво – сладковатое. В его послевкусии должен ощущаться солод без выраженной горечи. Это правила, на которые я всегда ориентируюсь, когда пробую новый сорт напитка.

И светлое, и темное пиво не должно иметь выраженного спиртового привкуса, за исключением определенных сортов со значительно завышенным ABV. Если ваша любимая «Балтика 7» стала отдавать спиртом, я бы рекомендовал вам сразу ее выкинуть.

Кислотный вкус

Обычно такой вкус появляется из-за плохого закупоривания, а это значит, что в пиве накопилось много вредоносных микроорганизмов.

Резиновый привкус

Если вы, сделав глоток, ощутите на языке выраженную кислоту или даже кислую гниль, вылейте содержимое бутылки или банки в раковину и купите что-нибудь другое.Должен добавить, что существуют сорта, для которых выраженная кислинка нормальна, обычно они относятся к элям. Словом, всегда разбирайтесь, что именно вы собираетесь пить.Это скорее всего свидетельствует о низком качестве воды. Напиток мог быть заражен дикими дрожжами, либо же хмель в нем подвергался действию ультрафиолета. В этом случае будет привкус не обычной, а жженой резины.

Точную причину может выявить только химический анализ, но вряд ли вы настолько любознательны. Так что я советую просто вылить пиво в раковину.

Травянистый привкус

Она могла завестись в плохо просушенном зерне, хмеле или солодовом экстракте, который хранился в условиях повышенной влажности.

Металлический привкус

Запах и вкус свежескошенной травы может показаться вам даже приятным, но на самом деле он свидетельствует о страшном поражении напитка плесенью.Однажды я по незнанию выхлебал пол-бутылки такого пива – тошнило меня так, что до сих пор неприятно вспоминать.Независимо от того, в какой таре транспортируется напиток, вкуса металла вы чувствовать не должны. Обычно он свидетельствует о том, что сусло контактировало с металлическими предметами. Причиной может быть и вода с высоким содержанием железа, а также неправильно хранившееся зерно.

Это не самый опасный случай. На свой страх и риск вы можете пить такой напиток, но я бы все-таки делать это не рекомендовал.

Привкус валерьяны

Не стоит думать, что в пиво каким-то образом попала валерьянка. Такие нотки типичны для старого или испорченного хмеля. Тут как повезет: вы можете отравиться, а можете и обойтись без всяких проблем с пищеварением.

Однажды у моего друга, который делает домашнее пиво, оказалась попорчена вся партия из-за того, что он не проконтролировал качество хмеля. Продавать такой продукт он не решился. Если вы сами занимаетесь пивоварением, всегда тщательно осматривайте сырье.

«Скунсовый» запах

Причина тому – избыточный контакт напитка со светом, поэтому больше всего такому дефекту подвержены прозрачные бутылки.

Открывая бутылочку с хмельным, уж точно не ожидаешь почувствовать запах скунса, но порой случается и такое.Я чаще всего замечаю подобное в недорогих чешских и немецких сортах, которые выпускаются в бутылках зеленого цвета. Пить такое пиво не опасно, но вы все равно вряд ли станете это делать.