Китайское пиво: марки Циндао, Харбин и крафтовое пиво

Думаете, самое популярное пиво в мире — это какой-нибудь известный немецкий лагер или американский эль? А вот и нет! Уже много лет подряд этот титул удерживает… китайское пиво!
Несмотря на то, что в Китае варят и пьют пива больше, чем где-либо еще, для большинства из нас оно остается настоящей экзотикой. Готовы исправить это недоразумение? Давайте вместе погрузимся в удивительный мир китайского пива, узнаем, чем оно отличается от привычных нам сортов, и познакомимся с самыми громкими именами!
Да, объёмы производства и потребления пива в Китае просто колоссальны, но для нас оно всё ещё остаётся загадкой. Пора это менять! В этой статье мы легко и с интересом расскажем вам о главных фишках китайского пива и познакомим с брендами, которые точно стоит запомнить. Поехали!
Введение в мир китайского пива
Китай как крупнейший производитель пиваКитай – крупнейший в мире потребитель и производитель пива. Однако, если спросить среднестатистического любителя пива за пределами Азии о китайском пиве, в ответ, скорее всего, услышишь только о Tsingtao. При этом объемы производства пива в Китае поражают, и рынок местного пива очень разнообразен.
За пределами Китая пивная культура этой страны малоизвестна. Исключение – пиво Tsingtao, которое можно найти в азиатских ресторанах и магазинах.Но истинные масштабы и разнообразие пива в Китае остаются для большинства загадкой, ведь это огромный рынок, где есть место и массовому производству, и крафтовому пивоварению.
Особенности китайского пивоваренияЗнаете, почему китайское пиво такое особенное и так отличается от нашего? Секрет кроется в тысячелетних традициях и неожиданных ингредиентах! Давайте разберемся, как в стране, известной чаем, варят один из самых популярных в мире пенных напитков.
Знаете, почему китайское пиво такое особенное и так отличается от нашего? Секрет кроется в тысячелетних традициях и неожиданных ингредиентах! Давайте разберемся, как в стране, известной чаем, варят один из самых популярных в мире пенных напитков.Особенности китайского пивоварения:
- Легкость — это главное. Китайское пиво, такое как Tsingtao или Snow, создано для того, чтобы утолять жажду в жаркий день или быть идеальным спутником острой и насыщенной еды. Поэтому оно обычно очень светлое, с мягким хмелевым вкусом и низкой горечью.
- Рис вместо ячменя. Это самый главный секрет! Наряду с солодом китайские пивовары часто используют рис. Он придает пиву характерную чистоту, легкую сладость и повышенную газированность.
- История в каждом глотке. Многие известные бренды, как тот же Tsingtao, имеют европейские корни. Их рецепты родились благодаря немецким и чешским мастерам, которые адаптировали свои технологии под местное сырье. Получился уникальный гибрид!
- Идеальный партнер для еды. Китайское пиво не пытается перебить вкус блюда сложными нотами. Его задача — освежить и подчеркнуть вкус знаменитой утки по-пекински, острых раменов или хрустящей корочки пельменей.
Вот так простое на первый взгляд пиво оказывается результатом тонкого расчета и уникальной культуры!
Преобладание светлых лагеровДля китайского пивоварения характерно преобладание светлых лагеров. В Китае исторически сложилась культура потребления легкого, освежающего пива, которое идеально сочетается с местной кухней. Поэтому неудивительно, что светлое пиво, особенно лагер, занимает доминирующее положение на рынке пива в Китае.
Влияние местных вкусовых предпочтений
Это отражается в рецептуре пива, где используются специфические ингредиенты и технологии пивоварения, чтобы добиться желаемого вкусового профиля.
Связь с кухней и традициямиНеразрывная связь пива с кухней и традициями – еще одна характерная черта китайского пивоварения. В Китае пиво часто пьют во время еды, особенно с жареными и острыми блюдами. Легкое и освежающее пиво помогает сбалансировать вкус блюд и создает гармоничное сочетание вкусов.
Пиво Циндао (Tsingtao) — флагман китайской индустрии
История марки ЦиндаоИстория марки Tsingtao началась в 1903 году в городе Циндао, когда немецкие пивовары основали там пивоваренный завод. Благодаря немецким традициям пивоварения и доступу к качественным ингредиентам, пиво Циндао быстро завоевало популярность не только в Китае, но и за его пределами.
Вкус и особенности пива ЦиндаоПиво Tsingtao отличается чистым, мягким вкусом с легкой хмелевой горчинкой. Это классический лагер, который легко пьется и освежает. Рецептура этого пива оттачивалась годами, чтобы соответствовать вкусам потребителей и оставаться эталоном китайского пива.
Где можно попробовать пиво ЦиндаоПиво Tsingtao можно попробовать практически в любом уголке мира. Его можно найти в азиатских ресторанах, супермаркетах и специализированных магазинах пива. Благодаря своей популярности и широкой дистрибуции, пиво Циндао стало визитной карточкой китайского пива во всем мире.
Пиво Харбин — северный конкурент
Исторические корни пива ХарбинИстория пива Харбин уходит корнями в 1900 год, когда в одноименном городе Харбин начали варить пиво. Это один из старейших пивных брендов в Китае, и его история тесно связана с развитием промышленности пивоварения в Китае. пиво, как напиток.
Вкус и популярность ХарбинПиво Харбин обладает более насыщенным и солодовым вкусом, чем пиво Циндао. китайское пиво, с выраженными нотками солода, что делает этот бренд особенно популярным в северных регионах Китая. Поклонники ценят этот пивной напиток за его крепость и богатый вкус.
Доступность пива Харбин за пределами КитаяДоступность пива Харбин за пределами Китая значительно ниже, чем у Циндао. Это связано с тем, что бренд ориентирован в основном на внутренний рынок пива. Китайское пиво Харбин является одним из любимых сортов у китайцев.
Чем отличается китайское пиво от европейского?
Плотность и крепость пиваОдним из ключевых отличий китайского пива от европейского является его более низкая плотность и крепость. Обычно крепость составляет от 3 до 4,5%, что делает его легким и освежающим напитком. Оно отлично подходит для утоления жажды, особенно в жаркую погоду.
Горечь и послевкусиеВ китайском пиве минимальная горечь, что делает его очень питким и легким для восприятия. Послевкусие у такого пива также легкое и быстро исчезает. Это особенно нравится тем, кто предпочитает сладковатый вкус и не любит долгое, горькое послевкусие.
Использование добавок в массовом сегментеВ массовом сегменте китайского пива часто используют недорогие добавки, такие как рис или кукурузный сироп. Это делается для удешевления производства пива. Но в то же время, такие добавки влияют на конечный вкус продукта, делая его более легким.
Рост крафтового пивоварения в Китае
Развитие микропивоварен в последние годыЗа последние 10 лет в Китае наблюдается бурный рост крафтового пивоварения. Китайские пивовары активно перенимают опыт западных коллег, но при этом не забывают и о собственных традициях. В результате появляется множество уникальных сортов крафтового пива. Основные центры крафтового пивоварения
- Пекин;
- Шанхай;
- Гуанчжоу;
- Чэнду.
Именно в этих городах сосредоточены самые интересные крафтовые пивоварни, предлагающие широкий ассортимент пива на любой вкус. пивоварни китайские.