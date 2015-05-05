Крафтовое пивоварение – это ремесло в буквальном понимании этого слова («craft beer» можно перевести, как «ремесленное пиво» или «ремесленное пивоварение»). Если говорить более конкретно, то craft beer – это свежий взгляд на традиционное пивоварение и переосмысление исторических сортов. Если же оперировать более привычными категориями, то крафтовое пиво – это пиво, сваренное небольшой, независимой пивоварней по традиционному рецепту. Как ещё точнее охарактеризовать этот новомодный, американский термин я не знаю. Возможно, следует добавить, что варить ремесленное пиво, значит придерживаться определенной философии: делать пиво лучше, чем у других.

Типичная крафтовая пивоварня в США

Но не заостряйте внимание на определении термина. Чтобы понять, что собой представляет традиционное craft beer, нужно немножко окунуться в его историю. Удивительно, но история эта начинается в США, самой «не пивной» стране, которая еще 30 лет назад ассоциировалась с блеклым вкусом светлого пенного. Но именно в Соединенных Штатах небольшие пивоварни под руководством пивных энтузиастов создали серьезную конкуренцию пивгигантам, которые в погоне за прибылью окончательно забыли о своеобразии отдельно взятого сорта пива. Они просто отвернулись от своих покупателей в погоне за наживой.

Было пиво светлое… было!

Интересное пиво – именно так принято называть продукцию крафтовых пивоварен.

Первый звоночек прозвучал в 1965 году. Долгове время на прилавках магазинов в США правил исключительно светлый евролагер (что, в принципе, не плохо, если не верить мифам о пиве ). Импортное пиво встречалось редко, и его можно было испить только в избранных барах. Огромные бюджеты на рекламные кампании делали своё дело – американцы предпочитали блеклые, низкокалорийные, водянистые сорта пива, которые им на блюдечке подносили пивгиганты вот уже не первый десяток лет.К концу 70-х в США действовало только 44 пивоваренных компании, из которых только 5-6 действительно были успешными. Но уже тогда на рынке время от времени появлялись пивные энтузиасты, которые пытались мутить пивную революцию и вдохновляли тем самым других «ремесленников».

В 1965 году некий Фриц Майтаг стал пионером ремесленного пивоварения. Он приобрел небольшую пивоварню в Сан-Франциско, где со своей командой взялся делать великие дела – воскрешать оригинальные пивные традиции. Пивоварня Майтага действительно выделялась среди своих конкурентов. Команда не покладая рук варила те сорта пива, которые были безвозвратно утеряны во времена сухого закона в США.

Anchor Brewing в начале XIX века

До введения Сухого закона в США существовало более 2000 пивоварен, варивших самодостаточное, интересное пиво. Это были тысячи иммигрантов из Европы, которые не хотели расставаться с любимым напитком родины.

Следующим героем пивного ренессанса стал Джон «Джек» Маколиф. В 1976 он оборудовал в своём гараже мини-завод, где варились исключительно традиционные, европейские сорта пива, а также проводились всяческие эксперименты. Его предприятие получило название New Albion Brewery, расположенное в Саноме, Калифорния. Пивоварня Джека просуществовала всего 6 лет, но его опыт и желание сделать пивной ассортимент лучше послужил сотням других пивоваров отличным примером.

В 1984 году в свет вышла замечательная книга Чарли Папазяна «Полное удовольствие домашнего пивоварения» (The Complete Joy of Homebrewing), актуальность которой не потеряна и сегодня. Это подробное руководство для варки пива в домашних условиях. Ранее, в 1978 году, Чарли основал Ассоциацию домашних пивоваров (American Homebrewers Association), которая оказывают посильную помощь всем тем, кто хочет познать искусство ремесленного пивоварения. К примеру, они помогают пивным энтузиастам в оформлении домашней пивоварни и это абсолютно бесплатно.

Кстати, 1978 год является еще одним переломным моментом в craft beer revolution. В этом году президент США Джимми Картер легализовал домашнее пивоварение, что сыграло на руку зарождающемуся «микропивоварению». И в то время как пивгиганты отказывались признавать крафт-пивоваров как нечто серьезное, те постепенно завоевывали местные рынки. С середины 90-х их уже нельзя было игнорировать. Объем продаж крафтового пива увеличивался огромными темпами и доходил до 58% в год. Мини-пивоварни быстро нашли подход к потребителям в своих регионах, предлагая жителям действительно качественное и интересное пиво, которое быстро становилось достоянием общины.

К 1980 году в США было зарегистрировано всего восемь таких пивоварен. В 1994 их стало уже 537, а к 2010 – 1600. На сегодняшний день эта цифра давно уже перевалила за 2000 и постоянно растет. Можно исколесить всю страну вдоль и поперек, и практически в каждом уголке Соединенных Штатов можно натолкнуться на уникальное интересное пиво, которое будет сильно отличаться от пенного других городов.

Ассортимент крафтового пива в не самом пивном универмаге США

Определение «крафтового пива» по всем канонам

Американский подход

Пивоварня должна быть небольшой и производить не более 703,8 млн. литров пива в год (6 млн. баррелей). Пивоварня должна быть независимой. Не менее 75% капитала пивоварни должно находиться в её собственности. Иными словами, если более 25% акций компании было продано сторонним инвесторам, то такой завод не может считаться ремесленной пивоварней. Пивоварня должна быть традиционной. Основой пива должен быть солод (не менее 50%). Если пивоварня использует другие добавки (сахар, цветы, пряности, овощи, фрукты и прочие варианты сырья) для снижения себестоимости пива, а не для улучшения его вкуса, то такую пивоварню лишают права называться крафтовой.

Разумеется, крафтовое пивоварение быстро получило широкое распространение и в других уголках мира. Так появилось два кардинально отличающихся подхода к определению ремесленного пивоварения: «американский» и «европейский».Определение «крафтового пива» в США диктует Американская ассоциацию пивоваров. Вот критерии крафтовой пивоварни:

Европейский подход

В Европе всё менее регламентировано, но определение крафтового пива все же встречается в некоторых литературных источниках. Суть этого определения сводится к тому, что крафтовым считается пиво, главным мотивом создания которого было не извлечение прибыли, а вдохновение и творческий процесс. Здесь все ясно и просто.

Возможно, из-за этой простоты такое определение очень нравится отечественным потребителям. В нем есть своя доля романтики и высоких идеалов. Однако у такого определения есть огромный недостаток: критерий очень условен. Нет никакой возможности достоверно зафиксировать и оценить факт вдохновения в том или ином сорте пива. А если продолжать логику «некоммерческого» происхождения такого пива, то совершенный крафтовый сорт должен просто раздаваться безвозмездно: вдохновился — сварил — раздал.

Логичным выглядит первое (американское) определение. Оно довольно четкое и измеримое. Это действительно критерий, которому можно соответствовать или не соответствовать.

Крафтовым считается пиво, главным мотивом создания которого было не извлечение прибыли, а вдохновение и творческий процесс.

Позиция потребителя

Кроме соблюдения формальных условий отнесения к «отряду крафтовых», для пивоварни важны отношения с ее аудиторией. И здесь обязательно иметь в арсенале такие инструменты, как:

В линейке сортов крафтовой пивоварни должны быть сорта, которые можно отнести к инновационным. При этом значимость инновации может иметь значение даже на уровне локальной аудитории и может зависеть от уровня развития пивоварения в конкретной стране и конкретном городе. Разумеется, высшим пилотажем будет создание сортов, которые будут инновационными по отношению к пиву вообще. Но это, как вы понимаете, из области гениальности.

Кроме создания пива и передачи его на барную стойку к клиенту, крафтовый пивовар должен заниматься образованием своей аудитории и формировать сообщество людей, разбирающихся в крафтовом пиве. Если просто создать необычный сорт пива и поставить его в баре, то, скорее всего, он просто будет там стоять. Чтобы такое пиво полилось по бокалам, потребуется серьезная работа. Если угодно, вам придется стать не только энтузиастом, но и «евангелистом» своего пива и, возможно, самому стоять за стойкой и лично общаться с каждым клиентом.

Крафтовая пивоварня — это не только производство и общение с аудиторией. Кроме пива, у нее есть свой характер, свое лицо, своя история и своя миссия. Это непросто объяснить, но общение с крафтовой пивоварней гораздо глубже отношений «продавец — клиент». За именем пивоварни стоит не юридическое лицо, не компания, не бренд, а реальные живые люди.

Обычное дело: ассортимент крафтового пива на кранах в американском баре

