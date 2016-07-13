Квас – уникальный напиток. Он ни когда не надоедает, хорошо утоляет жажду благодаря содержащимся в нём кислотам, тонизирует. О его целебных свойствах слагают легенды. Достоверно известно, что квас оказывает успокаивающее действие, благотворно влияет на сердечнососудистую систему, улучшает обмен веществ и пищеварение. Как продукт кисломолочного брожения он схож по действию на организм с кефиром, простоквашей и кумысом – регулирует работу желудочно-кишечного тракта, препятствует образованию патогенной микрофлоры и т.д.

Но всё это можно сказать лишь о традиционном квасе двойного брожения. Дело в том, что сейчас квас чаще готовят по «пивной» технологии – большинство производителей проводят лишь незавершенное спиртовое брожение. Недостаток молочной и других кислот в таком напитке компенсируют химически синтезированными кислотами. Настоящий квас – это продукт двойного брожения – кисломолочного и спиртового. В таком квасе необходимые организму кислоты образуются естественным образом, в процессе жизнедеятельности дрожжей и кисломолочных бактерий.

Рецепт домашнего хлебного кваса на дрожжах

500 г ржаного хлеба

5 л + 200 мл чистой воды

150-250 г сахара

3-5 г сухих или 20 г прессованных дрожжей

изюм, сок и цедра лимона, пряности, травы по вкусу

Хороший ржаной хлеб из непросеянной муки (в крайнем случае, можно готовить из черного хлеба) порезать кубиками приблизительно 3х3 см, а затем подрумянить его в духовке 10-15 минут при температуре около 180 оС. Нужно добиться приятного золотисто-коричневого цвета, ни в коем случае не пережигать, иначе квас будет чрезмерно горчить. Теперь нужно вскипятить 5 л чистой воды и залить ею подрумянившиеся сухарики. Подождать от 3 до 5 часов, пока она остынет, а затем профильтровать квасное сусло через пару слоёв марли и слегка отжать. Перед этим нужно разбродить дрожжи: в небольшой миске смешать столовую ложку сахара и стакан тёплой воды, размешать до полного растворения сахара и внести дрожжи. Через 10-15 минут, когда появится пена, дрожжи готовы к использованию.

Цедру (с одного плода) и сок лимона (из половины), изюм (50-60 г) и другие похожие добавки можно вносить после фильтрации прямо в сусло. Пряности и травы лучше предварительно заварить в стакане кипятка, профильтровать и добавлять в сусло уже готовый отвар. Хлебный квас отлично сочетается с тмином, кориандром, розмарином – по 1 ч.л., а также с травами типа мелиссы и мяты – 1 ст.л.

В отфильтрованном сусле растворяем желаемое количество сахара. Для начала рекомендую брать небольшое количество сахара и подслащивать уже готовый квас из хлеба. Со временем можно подобрать его оптимальное количество на свой вкус. После этого в подслащенное сусло нужно внести дрожжи, накрыть ёмкость, в которой готовится напиток, марлей и оставить её в тёплом месте на 12-15 часов. Хлебный квас практически готов. Слегка отбродившее сусло нужно ещё раз процедить через марлю и разлить в пластиковые бутылки. Перед этим в квас можно добавить 3 ст.л. сахара или разделить это количество сахара между бутылками – он понадобится для карбонизации кваса, так делают с домашним пивом, к примеру. Бутылки плотно закрыть и подождать от 5 до 10 часов.

Бутылки следует наполнять не более чем на ¾ от их объема. Нужно выбирать тару из плотного пластика с хорошо сидящими пробками – в процессе карбонизации скапливается большое количество углекислого газа, который может без проблем разорвать бутылку. Именно поэтому не рекомендуется использовать для этих целей стеклянную тару.

Затем квас нужно охладить до 10оС (не обязательно), чтобы прекратилось брожение, и его можно смело пить, как минимум 3-4 дня. Также бутылки можно оставить в прохладном месте, к примеру, в подвале, на срок до 3-4 дней, а затем пить. Такой хлебный квас пригоден к употреблению до четырех недель. Смакует исключительно охлаждённым в знойный летний день!

Подобных рецептов в Сети очень много. Назвать его плохим ни как нельзя, но и традиционным тоже. Он простой и это, пожалуй, его самое большое преимущество. Однако этот хлебный квас мало чем отличается от того, который попадает на прилавки магазинов. Впрочем, он настоящий, приготовленный своими руками, не содержит консервантов, по-прежнему утоляет жажду и несет некоторую питательную ценность для организма. Такой напиток в старину мог спасать жизни.

Рецепт кваса из хлеба без дрожжей (на закваске)

С этим рецептом совсем другая история. Возможно, он и не является на все 100% традиционным, но напиток, полученный именно таким образом, можно с полной уверенностью называть квасом. В нём присутствует всё: молочная кислота, которая образуется в результате кисломолочного брожения – его обеспечивает ржаная закваска, незначительное количество уксусной кислоты – она образуется в результате спиртового брожения. Здесь не добавляются дрожжи, которые сильно влияют на вкус и запах кваса. Однако дикие дрожжи присутствует всегда и везде, а хлебное сусло для них является очень питательной средой.

Итак, приготовление хлебного кваса двойного брожения:

500 г ржаного хлеба

60 + 40 г сахара

2-3 ст.л. ржаной закваски

около 4,5 л воды

Как приготовить ржаную закваску рассказывать не буду, к сожалению, а может быть и к счастью, в хлебопекарных делах абсолютно не разбираюсь. Знаю лишь, что такую закваску можно купить в готовом виде в некоторых супермаркетах, но лучше будет попросить у знакомой хозяйки, которая сама печет хлеб – почти в 100% случаев в холодильнике у неё будет стоять нужное количество стартера. В конце концов, рецептов бездрожжевой ржаной закваски в Интернете более чем достаточно (Дон Помазан описал процесс приготовления ржаной закваски в статье с рецептами настоящего солодового кваса).

В целом, процесс приготовления хлебного кваса в домашних условиях без дрожжей не сильно отличается от первого рецепта. Хлеб также режем на кубики и подрумяниваем. Заливаем его кипятком, а затем ждём, пока сусло остынет до 30оС (при более высокой температуре кисломолочные бактерии закваски могут погибнуть). В остывшее сусло добавляем закваску, хорошо перемешиваем и завязываем горло ёмкости марлей или плотной тканью. Оставляем сусло в тёплом месте на 2 дня, а затем фильтруем его через несколько слоёв марли. Добавляем 40 г сахара и разливаем в пластиковые бутылки.

Славянам квас известен более тысячи лет. Известно, что восточные славяне владели рецептами изготовления задолго до образования Киевской Руси. Первое же упоминание о квасе в русских письменных источниках датируется 996 годом: после крещения князь Владимир I Святославич приказал раздать народу «пищу, мёд и квас». Умели готовить квас также в Польше и Литве. Нестор сообщает, что святой апостол Андрей Первозванный видел, как славяне обливаются квасом в своих банях. [wiki]

Бутылки нужно отправить на сутки в теплое место для карбонизации, а затем положить в холодильник или отнести в погреб. В это время квас можно пить, радоваться жизни и оздоровляться. Кстати, оставшийся на дне бутылок осадок является неким стартером той самой ржаной закваски, поэтому его можно использовать для приготовления ещё одной партии кваса.

Напомню, что такой квас почти не содержит алкоголь (не более 0,5%), в нём отсутствует порой неприятный запах хлебопекарных дрожжей, а сам он является максимально аутентичным и полезным. Более традиционный квас готовят из ячменного и/или ржаного солода, но это, как говорится, совсем другая история.