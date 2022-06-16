Совершенно недавно было принято решение о внесении бельгийского пива в список нематериального наследия ЮНЕСКО. У него высокая крепость и повышенная плотность. В пиве бельгийского производства часто добавляют мед, фрукты или сахара. И самое интересное, что получается очень вкусно. Пиво в Бельгии – настоящий культ, выделяют около 700 сортов. Некоторые виды дозревают даже в закупоренной бутылке, а при открытии пробка «выстреливает» как у шампанского. Напиток выпускается на 95% в стеклянной таре, так как именно она сохраняет настоящий вкус и аромат.

Пилс

Это традиционное светлое бельгийское пиво с освежающим терпким, тонким вкусом. У него стабильная пенная шапка, сухое послевкусие. Пиво настолько простое, что его можно назвать универсальным. Оно подходит для употребления за обедом или ужином, им можно просто утолить жажду.

Самая популярная торговая марка Пилс из Бельгии – Jupiler. Сегодня его любят туристы и местные жители, называя лучшим пивом бельгийского производства. Компания-производитель является спонсором национальной сборной по футболу страны. Но, если нет возможности отправиться в пивной тур, то

домашний имбирный эль

можно приготовить своими руками.

Второй бельгийский бренд по популярности –

Stella Artois. У него мягкий освежающий вкус. Это светлое пиво, золотистого цвета и низкой степенью ферментации. Пилс является самым популярным бельгийским стилем пива во всем мире.

Аббатское пиво

Несмотря на название, этот напиток не производят в монастырях, хотя и является разновидностью трапписткого. По сегодняшний день к технологическому процессу на некоторых промышленных пивоварнях привлекают монахов. Но никакими правилами не установлен запрет на внесение изменений в рецептуру.

Бельгийцы больше всего ценят пиво ТМ Leffe. Сейчас сертифицировано в стране немного более 18 пивоварен, которые могут законно выпускать аббатское пиво. Высоко ценятся напитки: Steenbrugge, Кайзерсберг,

Maredsous

и прочие.

Это лучистое, светлое и янтарное пиво, без ярко выраженной горчинки. У него сложный и насыщенный привкус. Производится по технологии верхнего брожения.А если у вас дома завалялась банка этого напитка, то из нее можно попробовать сделать

домашний самогон из пива.

Дуббель, квадрупель, бельгийский тёмный крепкий эль

Бельгийский темный крепкий эль – это стиль, который включает в себя много сортов. Некоторые изготовляются по древним рецептам, другие изобретены совершенно недавно. Но у всех у них уникальный микс фруктовых, пряных вкусов и солодовой сладости. Крепость практически не ощущается (от 6 до 13 градусов), поэтому опьянение наступает незаметно. Цветовая гамма напитков широкая, от янтарного до темно-каштанового. Пена стойкая и обильная. Употреблять лучше в слегка охлажденном виде (температура 12-15 градусов). Хорошо сочетается с мясом, сырами и овощами, приготовленными на гриле.

Belgian Dubbel Ale – это крепкий эль (6-9 градусов), входящий в состав национальных траппистских и аббатских сортов пива. Эль начали варить еще в Средневековье, но через какое-то время технология была забыта. Период возрождения пришелся на XIX век.

Термин «dubbel» переводится как «двойной». Таким образом монахи делали акцент на крепости. Это темное пиво с карамельным оттенком, с привкусом ириски, фруктов и изюма. Чтобы не допустить приторно-сладкого ощущения, используется определенный сорт соложеного зерна и штамм дрожжей.

Quad или квадрюпель – еще более крепкий бельгийский эль (9-13 градусов). У него темно-красный оттенок. Кремовая структура и фруктовый букет вкуса. В Бельгии этот вид эля производится в 6 бельгийских монастырях.

Трипель

Бельгийское пиво

Tripel – траппистский сорт, с ярко выраженным ароматом дрожжей, плотной пеной. Вместе с фруктовым привкусом четко ощущается пряность, сладковатые нотки. После употребления остается легкое ощущение горечи и сухости. Цвет эля золотой или насыщенно желтый.

Слово «трипель» применяли в пивоварнях Нижних стран при описании крепкого лэйл-эля. Сейчас термин ассоциируется с Westmalle’s Tripel. Подобный напиток выпускается в США, но не является аббатским или траппистским пивом, он лишь схож по стилю, но качеством уступает.

Трипель изготовляется по технологии производства шампанского. Крепость от 7,5 до 9,5 градусов, которая практически не ощущается, поэтому опьянеть можно очень быстро.

Фермерский эль

Этот напиток всегда изготовлялся на фермах и к монастырскому пиву не имеет никакого отношения. У него сезонный характер, его готовили для работников фермы.

Сэзон и бьер-де-гард

Сэзон традиционно варили в южной Бельгии (Валония), где проживали франкоговорящие люди. У него яркий фруктовый аромат и вкус. Есть оттенки пряностей и маленькой кислинки, цедры. Цвет преимущественно янтарный или золотистый.

Бельгийцы пиво варили осенью и зимой для работников, которые нанимались на уборку урожая. Остатки эля оставляли на будущий год, до зимы. С французского языка слово «сейзон» переводится как «сезон».

Сейчас бельгийское пиво выпускается с крепостью в 5-8 градусов, хотя по традиционному рецепту у напитка было всего лишь 3-4% содержания алкоголя. Такое низкое содержание алкоголя продукта связано с тем, что напиток, прежде всего, должен был освежать, но не опьянять.

Даже сейчас Сейзон варят непосредственно на фермерских хозяйствах, а дозревать оставляют в бутылках. В некоторых семьях принято его смешивать с Ламбиком, чтобы повысить кислотность и сделать более насыщенный вкус. Эталонным пивом Сэзон является Saison Dupont производимый компанией Brasserie Dupont.

Бьер-де гард производители по той же причине, что и Сэзон – для удовлетворения жажды работников фермы. Однако готовили его зимой, для употребления весной, когда не было времени на пивоварение. Этот эль более изысканный по стилю и вкусу. Брожение проходит при достаточно низких температурах. Выделяют 3 основных стиля:

blonde или светлый, с легкими карамельными, медовыми нотками, густой;

ambrée или янтарный, с ярко выраженным карамельным вкусом

brune или коричневый, помимо карамельного ощущается привкус поджаренного хлеба.

У пива практически не ощущается вкус дрожжей, так как оно является хорошо выдержанным.

Другие бельгийские эли

О разновидностях бельгийского пива можно говорить часами. Но есть такие, которые обязательно надо попробовать во время путешествия в Бельгию.

Бельгийский светлый крепкий эль и бельгийский блонд эль

Strong Blond Ale или светлый крепкий бельгийский эль – хмельной напиток, появившееся на рынке совершенно недавно, однако уже очень популярное. У него легкий аромат хмеля и пряностей, во вкусе заметны солодовые нотки, с лимонным, апельсиновым оттенком. Также ощущается карамельный вкус, а послевкусие сухое. Средняя крепость 8-15 градусов. Цвет светло-золотистый.

Belgian Blond Ale или бельгийский светлый эль также является относительно новой разработкой. В аромате ощущаются ноты хмеля и пряностей. Вкус тонкий, но очень сложный, с выраженными фруктовыми нотками, вкусом меда, пряных фенолов и спирта. Цвет от светлого до темного золота. Пивная пена плотная, схожая на взбитые сливки. По крепости (6,5-7 градусов) сравним с бельгийским пивом дуббель, но значительно слаще.

Бельгийский пейл-эль

Рецепт этого бельгийского эля появился еще в XVIII веке. Вкус легкий, без резких ноток, поэтому является повседневным напитком. Дрожжевой привкус практически отсутствует, но четко ощущается приятный медовый, ореховый вкус, с небольшим вкраплением карамелии. По цвету от светло- до темно-янтарного. Крепость невысокая – 4,8-5,5 градусов.

Витбир

Belgian Ale Witbier или витбир (на французском языке «Blanche» – «белое»), пиво с умеренной сладостью. Есть легкий привкус ванили и меда. Ощущается также кислинка с привкусом зерновых культур. Аромат сложный, травяной, с кориандром. Иногда имеет легкий пшеничный привкус без какой-либо горечи. Цвет очень светлый, слегка соломенный. Сам напиток мутный, пена плотная. Для приготовления используют несоложеную пшеницу и ячменный солод, иногда добавляют сусло овса.

Витбир в Бельгии начали варить еще в XVII веке, но со временем популярность была утрачена. Только в 60-годах прошлого столетия, когда молочник Пьер Селис наладил производство витбира, пиво опять стало популярным. Сейчас это пиво поставляется из Бельгии и производится не только в странах Европы, но и в США.

Кислые эли

До момента, пока не появилась технология пастеризации, все сорта пива имели характерную кислинку, так как подвергались естественному процессу окисления. В конце XIX века, ситуация изменилась и пиво в Бельгии начали стерилизовать. Но сейчас тенденция опять меняется, некоторые сорта бельгийского пива специально подвергают процессу окисления. Так и появились «кислые эли».

Ламбик и гёз

Ламбик – это один из самых популярных сортов пива в Бельгии и лучшее в своем роде. Термин «ламбик» используется для всех сортов пива, которые производятся по технологии спонтанного брожения. Главное правило – после того как пиво сварено, его не отправляют сразу в бутылки, а выдерживают в бочках, минимум на протяжении 3 месяцев. Самые дорогие подвиды «созревают» в бочках до 3 лет. Для приготовления обязательно используют пшеницу и солод. Хмель подвергают процессу «вылеживания».

Бельгийский ламбик выпускает лишь несколько пивоварен. Пиво обладает эксцентричным вкусом, поэтому не слишком популярно. Сам процесс производства затратный и длительный.

Вкус у напитка кисловатый, сухой, не должно ощущаться никакой горчинки.

Помимо классического чистого ламбика, выделяют несколько сортов, изготовляемых по той же технологии:

фаро;

гез;

крик.

В чистом виде ламбик или классический вид встречается крайне редко за пределами Бельгии. Продается преимущественно на разлив около пивоварень.

Gueuze или гез – это смесь несколько видов ламбика (молодой и старый сорт). Благодаря этому, получается ароматный напиток с множеством разных ноток, от лимонного до земляного, с легким привкусом сена и даже рассола.

Faro или фаро – некрепкое пиво с винным привкусом. Это сладкий и освежающий напиток.

Kriek – это вишневый эль. Для изготовления используют только вялые плоды. Напиток получил название благодаря одноименному сорту вишни, из которого и производят пиво. Классический рецепт предполагает наличие фруктового вишневого сока в объеме не меньше 30%. У пива насыщенный вишневый вкус, слегка кисловатый, с миндальным привкусом. Цвет – ярко красный.

Фламандский красный и коричневый эли

У фламандских сортов элей характерная для всех ламбиков кислинка. «Родом» эти эли с северной части страны. Производятся коричневые и красные. Огромный вклад в формирование вкуса фламандского эль сделал Юджин Роденбах, который обучал пивоваренное дело в Англии.

Красный фламандский эль имеет ягодно-сливовый вкус. Цвет – насыщенно красный. Коричневый эль не сильно отличается от красного, разве что намного слаще, с легкими нотками вкуса фиников и инжира.

Бельгию можно действительно назвать настоящей «родиной» пива. В стране насчитывается более 1500 брендов и более 700 вкусов. Многие сорта пива по сей день готовят по древним монашеским рецептам. В изготовлении классического эля обязательно должны принимать участие монахи. Производители, которые варят пиво по традиционным рецептам, часть прибыли отдают в монастырский фонд. Лучшее пиво бельгийского производства ценится во всем мире, даже в Москве есть множество известных марок: Duvel,

Westmalle’s Tripel

, можно найти даже уникальные сорта. А если есть огромное желание, то всегда можно

приготовить домашнее пиво.