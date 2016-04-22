Если вы до сих пор считаете, что приготовить пиво в домашних условиях крайне сложно и вообще это не для вас, то прочитайте этот мануал. Чётко следуя инструкции, вы без проблем приготовите оригинальный живой напиток, который, в конечном счете, окажется на порядок вкуснее и дешевле магазинного пива. Для начала советую прочитать ультимативный гид по варке пива из солода и хмеля, где более чем подробно описана базовая технология приготовления пенного, а также вкратце описан принцип приготовления пивных экстрактов.

В этой пошаговой инструкции описан рецепт пшеничного пива (Вайсбир, Вайцен, «белое пиво») – традиционного немецкого стиля, для которого характерен лёгкий фруктовый пряный вкус. Для этого пива также характерна высокая пивная шапка, так как в пшенице больше белка, чем в других зерновых культурах. Вайсбир несколько раз был на грани исчезновения из-за закона о чистоте немецкого пива Райнхайтсгебот 1516 года, но любовь к его необычному вкусу возрождала производство и популяризацию по всему миру.

Существует три вида вайсбира: Хефевайцен («дрожжевое пшеничное»), Кристаллвайцен («кристально чистое пшеничное») и Дункельвайцен («тёмное пшеничное»). Мы будем готовить Хефевайцен, как самый известный вид вайсбира. Это нефильтрованное пшеничное пиво, традиционный летний напиток, который принято подавать при температуре 8-10оС. Сварить его из пивного концентрата очень просто.

Рецепт пшеничного пива (Вайсбир) из экстракта

2 банки по 3 кг пшеничного пивного экстракта

30 г хмеля в гранулах

~22 л воды

1 упаковка пивных дрожжей типа White Labs WLP300 или Wyeast 3068*

Примечание: если вы предпочитаете пиво с более мягким вкусом, что характерно для американской школы пивоварения, выбирайте дрожжи Wlp 320 или 1010 вместо Wyeast.

Перед тем, как приступать к варке, внимательно прочитайте весь материал и отметьте для себя самые важные аспекты. Особенно обратите внимание на оборудование, которое вам понадобится для всех циклов производства.

Шаг 1. Подготовка оборудования

Убедитесь, что у вас есть всё необходимое для варки пива. Это обязательно: 2 ферментера, сусловарочный котёл (большая кастрюля), трубка для снятия пива с осадка, дезинфицирующий состав (можно заменить йодом), термометр. Желательно иметь ареометр, укупорщик кроненпробки, пивные бутылки и т.д.

Шаг 2. Дезинфекция всего оборудования

Очень важный этап, ведь любой сторонний микроорганизм может легко испортить всю партию напитка. Используйте не ароматные моющие средства, можно слабый раствор йода. Здесь будут актуальны средства, которые продаются в лавках для пивоваров.

Шаг 3. Подогрев воды для экстракта

Закипятите около 4 л воды в сусловарочном котле. Перед добавлением экстракта его желательно подержать в горячей воде – так он будет лучше вытекать из тары.

Шаг 4. Добавление солодового концентрата

Уберите кастрюлю с огня и добавьте в горячую воду пшеничный солодовый экстракт. Хорошо перемешайте до полного его растворения, чтобы на дне не оставалось твёрдых частиц. Кастрюлю с огня следует снять обязательно, чтобы экстракт до растворения в воде не пригорал.

Шаг 5. Приготовление пива

Поставьте кастрюлю с растворенным концентратом на огонь и закипятите сусло. После того, как оно закипит, добавьте хмель для горечи (если экстракт не охмеленный). Обычно в рецептах указывают, когда хмель нужно добавлять для горечи, вкуса и аромата. Помечается это временем до окончания варки. В данном случае нужно варить сусло с хмелем в течение 30 минут.

Шаг 6. Охлаждение сусла

Заполните стерильный ферментер наполовину холодной чистой водой. Подождите ещё 5 минут и перелейте горячее сусло в ферментер. Добавьте ещё холодной воды, чтобы общий объем сусла оставил 19 л, и дайте ему остыть до 21-24°C. Если используете стеклянный ферментер, охлаждайте сусло в кастрюле минимум до 37,8°C (чиллером или в ванной со льдом) – от высокой температуры стекло может лопнуть.

Шаг 7. Добавление в сусло дрожжей

Когда температура сусла составит 21-24°C, добавьте дрожжи. Разумеется, дрожжи лучше заранее подготовить, примерно за 2-3 часа до варки сусла.

Шаг 8. Постановка сусла на брожение

Закройте ферментер крышкой и установите гидрозатвор. Не забывайте о санитарии – пивное сусло очень питательная среда для различных микроорганизмов. В гидрозатвор лучше налить крепкий алкоголь, к примеру, спирт или водку. После установки гидрозатвора ферментер нужно энергично потрясти в течение 1-2 минут.

Шаг 9. Брожение пива

Пшеничное пиво по данному рецепту должно отбродить в течение двух недель. Оградите ферментер с суслом от прямых солнечных лучей и обеспечьте ему постоянную температуру в диапазоне 18,3-23,9°C. Признаком окончания брожения будет отсутствие пузырей в гидрозатворе. Рекомендуется подержать сусло еще 1-2 недели, чтобы выпал плотный осадок.

Шаг 10. Приготовление сахарного сиропа

Сахар нужен, чтобы полностью отбродившее пиво после розлива по бутылкам насытилось углекислым газом (карбонизировалось). Для этого нужно взять около 450-500 мл воды, вскипятить её и добавить 140-150 г сахара (декстрозы, фруктозы), после чего проварить сироп минут 10. Как правило, для карбонизации пива используют порядка 7-9 г сахара, чаще декстрозы, на 1 л пива (сахар также можно добавлять непосредственно в бутылки или использовать специальные леденцы).

Шаг 11. Добавление сиропа, снятие с осадка

Охлажденный сироп перелейте в чистый ферментер, откуда пиво уже будет разливаться по бутылкам. Перелейте готовое пиво из солодового экстракта с помощью силиконового шланга в ферментер с сиропом. Старайтесь не цеплять шлангом дрожжевой осадок. Также рекомендуется поместить шланг как можно ближе ко дну ферментера с сиропом, чтобы напиток при переливке не насыщался кислородом.

Шаг 12. Розлив пива по бутылкам, укупорка

Пиво готово и может быть перелито в бутылки. Вы можете использовать пластиковую тару, но стекло всегда предпочтительней. Разумеется, бутылки, кран, шланг и всё, что будет контактировать с пивом, нужно продезинфицировать. Пиво нужно наливать под самое горлышко бутылки, оставляя порядка 2,5 см для лишнего углекислого газа, который будут выделять дрожжи в процессе переработки свежего корма – сахарного сиропа.

Шаг 13. Хранение, дегустация пива из экстракта

Хранить пшеничное пиво в бутылках нужно при температуре около 21,1°C. В течение 2-3 недель оно карбонизируется, станет сбалансированным – можно приступать к дегустации или подождать еще 2-3 недели. После карбонизации бутылки лучше поставить в тёмное прохладное место.

Прокачивай свой левел

Когда приготовление пива из солодового концентрата вам немного поднадоест, попробуйте поработать с солодом, который можно проваривать в мешке до добавления экстракта. К примеру, можно взять грамм 300 обычного пшеничного солода и проварить его перед 4 шагом в этом рецепте при температуре 65.6-76.7°C минут 30.

Совершенствоваться можно бесконечно долго. К примеру, можно приобрести чиллер и охлаждать сусло по науке. Для придания напитку оригинального вкуса в него можно добавить несоложеное зерно – пшеницу, рис, рожь и т.д. К примеру, бельгийцы в своё пива кладут до 60% несоложеной пшеницы. Также вы можете добавить в своё сусло специи, фруктовые соки, мёд и прочие добавки, но делать это нужно лишь тогда, когда вы полностью понимаете процесс пивоварения и освоили все его базовые премудрости.

В конце концов, когда экстракты вас перестанут радовать, переходите на классическую технологию приготовления пива, с использованием только солода. Процесс этот весьма кропотливый и не простой, но результат, хоть и не всегда удачный, того стоит. Данная же инструкция по приготовления пшеничного пива из солодового экстракта является универсальной и подходит для приготовления пива из концентрата любых сортов с незначительными поправками. Удачи!