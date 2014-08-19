Наверняка, некоторые из вас слышали про такую, мягко говоря, необычную смесь как пиво со сметаной. Этот напиток, «коктейль», с вашего позволения, очень калорийный, что способствует не только насыщению, а и быстрому набору веса. Но прежде чем отправляться в магазин за покупками, обязательно дочитайте статью до конца, так как к этому снадобью есть некоторые противопоказания, вернее, пить ее можно только в определенных, даже можно сказать очень редких случаях.

Когда пиво со сметаной действительно уместно

Калорийность в данном случае не главный фактор. Жирная сметана, в принципе, сама по себе является не плохим средством для набора веса, но так исторически сложилось, что она плохо усваивается организмом – всего 20%, после чего организм, по известным нам причинам, избавляется от остальных 80. В свою очередь, пиво является одним из самых усваиваемых продуктов, поэтому оно способно в буквальном смысле «проталкивать» другие продукты в обменные процессы организма.

Таким образом, пиво со сметаной позволяет организму принять в себя больше последней, вплоть до 90%, что, разумеется, ведет к набору веса. Однако не стоит на этот счет заблуждаться – набор веса идет лишь за счет жировой ткани, что, как вы понимаете, не совсем является правильным в большинстве случаев. Набирать вес следует за счет мышечной массы на фоне нерафинированных углеводов и белковой пищи, то есть, нужно больше есть: мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты, фрукты и овощи, крупы. Разумеется, мышечная ткань растет только в ответ на физические нагрузки, поэтому не забываем посещать тренажерный зал.

Тем не менее, пиво со сметаной будет полезно очень тощим людям, которые в буквальном смысле находятся на грани фола, а также тем, кто только-только перенес тяжелые болезни, в результате которых сильно потерял в весе. Строго запрещено принимать пиво со сметаной во время болезни! Разумеется, пивной напиток противопоказан беременным женщинам и людям, страдающим от различных хронических болезней желудочно-кишечного тракта. Также считается, что пиво со сметаной садит печень и почки, но вред можно минимизировать за счет использования безалкогольного пива. Еще бытует мнение, что «коктейль» положительно сказывается на потенции, но мне кажется, что это очередной миф.

В остальном, врачи против таких радикальных действий, а люди, занимающиеся спортом, рекомендуют использовать другие натурпродукты для набора веса: творог – сметана – мёд. Впрочем, решать вам, тем более, напиток может быть интересен особым гурманам, которым «коктейль» может прийтись по вкусу. Правда вкус у него весьма необычен и нравится далеко не всем.

Рецепт пива со сметаной

200 грамм жирной сметаны;

0,33 л светлого пива (можно безалкогольного).

Готовим следующим образом: сметану кладем в пивную кружку объемом 0,5 л. Добавляем немного пива и хорошенько все перемешиваем до однородной массы. После, доливаем оставшееся пиво, сколько влезет, и снова все перемешиваем. Энергетический «коктейль» готов.

На вкус это чудо напоминает кисломолочные продукты, по типу тана или айрана, которые любят далеко не все, но пиво со сметаной не такой кислый напиток. Сметаны нужно не жалеть, можно даже делать 50/50 или того больше в сторону «беленькой». Также напиток можно смешивать в блендере, что, по идее, должно способствовать получению более-менее однородной массы. Также блендер будет кстати, если в смесь добавить различные орехи.

Для особых гурманов и поклонников польской кухни можно попробовать другой рецепт, а именно пивной суп со сметаной и творогом, что, по сути, является все тем же энергетическим продуктом. Предположительно этот суп поляки ели на завтрак, пока к ним в руки не попало кофе, но большинство жителей Польши об этом рецепте даже и не слышали. Многим нашим домохозяйкам этот рецепт пришелся по вкусу.

Рецепт: пивной суп со сметаной по-варшавски

0,75-1,0 л светлого пива;

200 г сметаны;

1 ст. л. сахара и соль по вкусу;

1 ст. л. сливочного масла;

150-200 г творога;

3 сырых яичных желтка;

70 г белого хлеба.

в эмалированной кастрюле закипятите пиво и мякотью белого хлеба;

добавьте сметану и взбитые с сахаром и маслом желтки, снова доведите до кипения;

подержите суп на огне, пока он не загустеет, и дайте ему настояться 5 минут;

перелейте его в тарелку, предварительно положив туда творог;

отдельно к супу можно подать подрумяненные гренки их белого хлеба.

Мне импонирует немного другой рецепт на 6 порций:

1 л темного пива;

350 г сметаны;

4 сырых яичных желтка;

600 г творога;

1 ст. л. сахара;

черный хлеб по вкусу.

вскипятите пиво в кастрюле с верхней, подгоревшей корочкой темного хлеба;

сметану разотрите с желтками и сахаром, после чего добавьте ее, постоянно помешивая, в кастрюлю с пивом;

перед подачей в каждую тарелку положить по 100 г творога и поджаренные до хруста темные гренки;

В последнем рецепте лучше использовать портер, а хлеб самый черный, такой, что с кислинкой и кориандром. Пиво в обоих рецептах нужно только довести до кипения, но не кипятить, что может сильно испортить вкус блюда. Как вы будете употреблять пиво со сметаной и будете ли вообще этот делать решать исключительно вам, но ради интереса, я считаю, попробовать все же стоит.