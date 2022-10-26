Пиво — наиболее широко распространенный спиртной напиток. Он вкусный, а при распитии в умеренных количествах — еще и полезный для здоровых взрослых людей. Вкус зависит от того, сколько градусов в пиве, и от его «плотности». В статье мы узнаем о классификации напитка по видам в зависимости от процентного содержания в нем этилового спирта и других компонентов. С точки зрения производителя это будет влиять на содержание алкоголя в продукте, а для потребителя — на выбор марки.

Что такое «плотность» на языке пивоваров?

На так называемую плотность влияет концентрированность сусла или содержание в нем сухих веществ. Плотность бывает начальной и конечной. Чтобы определить начальную, проводят замеры перед сбраживанием сырья. Норма — >5% для безалкогольных сортов и ~20% для крепких. Конечную плотность замеряют после брожения. Для соотнесения плотности и доли алкоголя существуют многочисленные таблицы. Градус пива, сваренного собственноручно, лучше определять по ним.

От чего зависит крепость пива

Плотность и крепость связаны напрямую. Чем плотнее напиток, тем больше в нем спирта. На плотность влияет объем сахаристых веществ. То есть, чем больше сахара в сусле, тем более высокие обороты получит готовый напиток.

Еще на крепости сказывается:

Способ производства. В промышленных условиях сырье подвергается многочисленным технологическим операциям. Их последовательность подбирает технолог предприятия, и рецепты стараются держать в секрете.

Состав. Для изменения оттенков вкуса в продукт добавляют специи, соки и другие компоненты. Они могут увеличивать или снижать количество оборотов.

Дрожжи. Крупные производители пенного напитка культивируют свои штаммы дрожжей, чтобы получать уникальный вкус продукта. Пивовары-любители закупают дрожжи по отзывам, чтобы добиться желаемой крепости.

Подборка сортов пива по крепости

Крепостью пива называют процентное соотношение алкоголя в напитке. Обычно этот параметр варьируется от 3 до 3,5%. Но в продаже встречается как довольно крепкое настоящее «пенное» с 14% этанола в составе, так и почти безалкогольное. Последнее не должно иметь градус спирта выше 0,5%. К примеру,

5 лучших марок пива

стараются выпускать напитки разной крепости.

Крепкое

В эту группу включают спиртные напитки с плотностью от 15% и объемной долей этанола в пиве 5-14%. Такое пиво ярко и приятно пахнет, обладает выразительным вкусом.

В процессе брожения сахаров участвуют дрожжи Saccharomyces, способные выживать при крепости пива в процентах, не превышающей 5%. Для увеличения доли этанола в используют метод повторного введения дрожжей или перегоняют жидкость с замораживанием.

Средняя крепость пива

В этом случае градус составляет 2-5%. Пониженная объемная доля спирта в пиве способна повлиять на вкус солода (делает его более свежим).

Для регулировки крепости пива в градусах от 2 до 5% производители вызывают низовое или верховое брожение сусла. В первом случае сорт называют «лагером», во втором — «элем».

Лагер сбраживают дрожжами Saccharomyces pastorianus. Такое «пенное» должно иметь увеличенный срок годности. Эль изготавливают с помощью грибков Saccharomyces cerevisiae, способных производить большое количество высших эфиров и спиртов. Эль полезен, интенсивно пахнет, обладает густым приятным вкусом.

Слабоалкогольное

В эту группу входит пиво с градусом от 0,5 до 2. Оно отстает по плотности от среднего и крепкого, пахнет не так ярко. Когда процент алкоголя в пиве невысок, такие спиртные напитки считаются более полезными. Слабый алкоголь может оказывать не такое пагубное влияние на здоровье, как крепкий. В таблице крепости пива он занимает строчку рядом с безалкогольными сортами.

Минимальное содержание спирта

Безалкогольные сорта изготавливают из настоящего пива полной крепости. Чтобы избавиться от спирта, который образовался из сахаров в процессе жизнедеятельности пивных дрожжей, и добиться необходимой конечной плотности, жидкость прогоняют через обратноосмотический фильтр. Слово «безалкогольный» не всегда говорит о нулевой доле этанола в конечной продукции. Во время тестирования слабо алкогольного «пенного» иногда определяется от 0,1 до 0,5 процентов спирта.

Темное

Восемь из десяти видов настоящего темного пива — крепкие, но на рынке встречаются среднеалкогольные и слабоалкогольные сорта. Так, обороты в «статутах» могут определятся от 7 до 8%, а в черном лагере — до 6%.

Количество оборотов алкоголя зависит от объема солода, используемого в процессе производства. Интенсивность обжарки злака определяет цвет напитка. Если солод поджарили, оттенок жидкости значительно изменится. Приготовленное из такого сырья пиво почти лишено сахаров, обеспечивающих брожение. Поэтому напиток получается слабоалкогольным.

Светлое

Оттенок продукта связан не столько с крепостью, сколько с обжаркой зерна. В светлом напитке содержится до 5% этанола, но в определенных его сортах стандарты допускают колебания от 3 до 10%.

Неотфильтрованное

Перед распределением по бутылкам жидкость прогоняют через фильтры. Это должно убрать из продукта мертвые дрожжи и другие ненужные примеси, способные ухудшить вкус. Фильтрованное пиво стабильное, и в нем нет мути. Несмотря на это, многие ценители «пенного» выбирают нефильтрованные сорта с более интересным вкусом и большей пользой для здоровья.

Как определить крепость пива

Чтобы определить, сколько этанола содержится в конкретном напитке, достаточно прочитать этикетку на бутылке. Если вы решите приготовить напиток самостоятельно, изучив

гид по варке домашнего пива

, то объемная доля спирта и количество оборотов определяется с использованием прибора ареометра. Крепость замеряют дважды: до и после начала сбраживания. Для определения этого параметра действуют так:

Когда сварится сусло, его нужно охладить до 20*С. С помощью ареометра определить плотность. Ввести дрожжевые грибки и выждать три недели. Снова определить крепость ареометром.

Разница между показателями будет крепостью по плотности.

Еще можно использовать эту таблицу:

Плотность напитка в % Крепость в % До 8% От 0,05 до 1,5% От 11 до 15% 3-5% Больше 15% Обычно 8-9%, но случается и больше.

Мы рассказали, как на сорт пива влияют его основные параметры. Используйте стандартную таблицу, чтобы не ошибиться в расчетах.