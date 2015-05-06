В начале 20-го столетия барная культура только-только начинала формироваться. Основная масса классических коктейлей возникла много позже и бармены довольствовали свою публику простенькими коктейлями из двух компонентов, в часть из которых частенько шёл имбирный эль (типа Gin Buck или London Buck – джин с имбирным элем).

Для приготовления коктейлей в основном используется «сухой» имбирный эль, который в 1904 году начали готовить в Канаде на заводе химика и фармацевта Джона Маклафлина. Именно «Канадский сухой имбирный эль» стал бестселлером на американском рынке, особенно во времена Сухого закона, когда алкогольные напитки было принято маскировать под что-нибудь «сухое».

Имбирный эль представляет собой обычную подслащенную газировку, ароматизированную имбирём. Для нас он интересен, прежде всего, тем, что летом Ginger Ale отлично утоляет жажду, не хуже кваса, а зимой, в подогретом состоянии, - согревает и помогает побороть простуду. По принципу приготовления имбирный эль, конечно, далёк от настоящего хлебного кваса, в отличие от имбирного пива, которое с нашим квасом имеет очень много общего. Большинство как раз-таки путают (или не разделяют) имбирный эль с имбирным пивом, но разница есть и она довольно существенная.

Пиво намного слаще, “имбирнее” и часто содержит алкоголь (в классическом исполнении имбирный эль – безалкогольный или содержит совсем незначительное количество алкоголя в районе 0,5-2%). Также принято считать, что для приготовления имбирного пива используют специальные пивные дрожжи Saccharomyces florentinus (традиционно используется специальная “закваска” из дрожжей и лактобактерий), в то время как для приготовления эля дрожжи и вовсе не обязательны, если карбонизация проходит искусственным путем. Впрочем, «золотой эль» всё же можно сравнивать с имбирным пивом.

Вероятнее всего, имбирный эль был впервые приготовлен американским доктором и аптекарем Томасом Кантреллом (Dr. Thomas Cantrell) где-то в середине XIX века. Он сбывал своё изобретение через компанию Grattan & Company. Это был так называемый «золотой эль» темного цвета, очень сладкий, с сильным ароматом имбиря и специй.

В сегодняшних рецептах я предложу два рецепта имбирного эля, как с дрожжевым брожением, так и без него.

Рецепт алкогольного имбирного эля естественного газирования

5 см имбирного корня (должно получиться 2 ст. л. тертого)

250 мл воды + еще для заполнения бутылки

9 столовых ложек сахара + по вкусу

1/8 чайной ложки соли

5 столовых ложек лимонного сока (2-3 лимона) + по вкусу

1/8 чайной ложки сухих дрожжей для шампанского (1/3 ст.л. обычных пекарских типа Саф Левюр).

Алкогольным он называется условно, так как брожение длится всего 2 дня. Однако за руль после такого эля садиться не стоит. Для приготовления вам понадобится: пластиковая бутылка на 2 л, кастрюлька, корень имбиря, лимон, шампанские или обычные пекарские дрожжи, необходимые больше для газирования напитка, а также сахар и немного соли. Рецепт этот можно отнести к классическому, он описан в книге Эммы Кристенсен «True Brews: How to Craft Fermented Cider, Beer, Wine, Sake, Soda, Mead, Kefir, and Kombucha at Home».

Имбирь почистить и натереть на мелкой терке – его должно в итоге получиться 2 столовые ложки с горкой (здесь аккуратно, так как имбирь жгучий и не рекомендуется людям с заболеваниями желудка). В маленькой кастрюльке закипятите 250 мл воды, снимите с огня и растворите в ней сахар и соль. Добавьте имбирь и дайте настояться смеси, пока вода не остынет полностью (до 30 градусов, если используется пекарские дрожжи). Добавьте лимонный сок и перелейте заготовку в двухлитровую пластиковую бутылку, после чего добавьте воды почти по самое горлышко, оставив места где-то на 2-3 см.

Попробуйте полученный напиток и при необходимости добавьте сахар и лимонный сок. Всыпьте дрожжи, хорошо встряхните бутылку и поставьте её газироваться вдали от солнечных лучей при комнатной температуре. Обычно карбонизация напитка длится от 12 до 48 часов в зависимости от температуры брожения. Признаком окончания газирования является вздутие бутылки – когда она твердая, как камень, значит, напиток готов и его нужно перенести в холодильник на срок от 24 часов до двух недель. Открывать бутылку нужно над раковиной, медленно спуская углекислый газ. Перед употреблением имбирный эль нужно профильтровать через сито или несколько слоёв марли. Пить его можно сразу.

Можно использовать и стеклянные бутылки, но есть риск их разрыва. Чтобы этого не произошло, всегда делайте одну партию в пластике, который будет своеобразным индикатором готовности эля. Если вы не любите сладкое и хотите сделать сухой эль, используйте газированную воду, в которой растворите всего 1 столовую ложку сахара – он пойдет на корм дрожжевым культурам. Алкоголя в этом имбирной эле будет не больше 1%.

Кстати, в этом рецепте можно использовать и другие ингредиенты. В некоторых «хороших» имбирных элях используется до 400 компонентов. Хорошо впишутся: ваниль, корица, мускатный орех, корки апельсина и даже стручковый перец. Вместо сахара можно использовать мёд. Как альтернативу предлагаю вам очень хороший рецепт с мятой, при этом брожение будет проходить под гидрозатвором, а значит, алкоголя в напитке будет больше.

150-200 г свежего имбиря

1-2 лимона

300 г сахара

4 л воды

мята по вкусу (начните с 5-6 листочков)

1 ст. л. пекарских дрожжей

Для начала готовим основу: кипятим воду, в которой разбавляем сахар. Туда же добавляем мяту. Остужаем смесь до 30 градусов и добавляем дрожжи, которые предварительно можно развести в теплой воде в соотношении 1:10 и оставить на 10-15 минут до активации брожения. Далее чистим имбирь, трем его на мелкой терке и добавляем к нашей сахарно-мятной смеси с дрожжами. Лимон (-ы) режем пополам, выдавливаем их них сок, добавляем в заготовку и хорошо перемешиваем. Оставляем смесь на 2 часа в теплом месте, пока не начнется брожение.

Гидрозатвор из капельницы, как самый дешевый девайс для брожения (кроме перчатки, разумеется)

Забродивший эль переливаем в 5-литровую баклажку и ставим под гидрозатвор (его можно изготовить из капельницы, описано в статье о домашнем сидре) или надеваем резиновую перчатку с дырочкой в пальце. Оптимальная температура брожения – 27-28 градусов. Даём элю перебродить 2 дня и фильтруем его через 2 слоя марли, подслащиваем при необходимости. Разливаем по пластиковым бутылкам и отправляем газироваться в холодильник на 2-3 дня.

Имбирный эль безалкогольный

Имбирная вода 240 мл очищенного, порезанного кружочками имбиря (по объему)

480 мл воды Простой сироп 240 г сахара

240 мл воды Для сервировки газированная вода (содовая)

сок лайма/лимона

дольки лайма

Налейте в кастрюлю 480 мл воды, доведите её до кипения и добавьте порезанный имбирь. На медленном огне проварите имбирь в течение 5 минут. Снимите имбирную воду с огня и дайте ей настояться 20 минут, после чего процедите в отдельную емкость. В отдельной кастрюльке сварите простой сироп: нагрейте 240 мл воды и добавьте к ней 240 г сахара, после чего подогревая сироп, мешайте его до полного растворения сахара. Сироп остудите, и отставьте его в сторону. Чтобы приготовить имбирный эль налейте в высокий стакан 120 мл охлажденной имбирной воды, 80 мл сиропа и 120 мл газированной воды. Добавьте туда же несколько капель сока лайма/лимона и положите в каждый бокал по дольке цитрусовых. Именно этот вариант имбирного эля является наиболее популярным в США. Обычная ароматизированная, сладкая газировка.

Пить имбирный эль следует в сильно охлажденном или нагретом виде, но лучше всего он раскрывается в составе коктейлей. Самый популярный коктейль на основе имбирного эля (пива) считается классический Московский Мул (Moscow Mule), но для него у меня предусмотрена другая статья. В этой же я предлагаю вам приготовить другой смешанный напиток под названием: