Корневое пиво (от англ. root beer, «рутбир») – это популярный в Северной Америке сладкий безалкогольный напиток, который традиционно готовят из корня дерева сассафрас (Sassafras albidum) и/или коры корня смилакса (Smilax ornata, Smilax regelii, Smilax glyciphylla) как основных вкусовых ингредиентов. На практике это очень полезный и интересный для миксологии напиток, который входит в состав многих коктейлей, а также является важной составляющей традиционной американской кухни. Пивом, кстати, рутбир является условно – крепость алкогольной версии напитка редко переваливает за 1%.

ДОСЬЕ Сассафрас (Sassafras albidum) Распространённое в восточной части США дерево, все части которого использовались и продолжают использоваться местными жителями в кулинарных и медицинских целях. Имеет очень запоминающийся аромат, который считается родственным запаху корицы. Эфирное масло сассафраса, которое запрещено в большинстве стран мира из-за доминирующего в составе сафрола (используется для производства «экстази»), рекомендуют как болеутоляющее, потогонное и антиревматическое средство. На территории СНГ произрастает в парках Сухуми. Смилакс (Smilax, Сассапари́ль) Деревянистая лиана с вечнозелёными листьями, родиной которого считается Центральная и Южная Америка. Корень этого растения обладает кровоочистительными и противовоспалительными свойствами, используется для лечения кожных заболеваний, болезней печени, ревматизма и подагры. Улучшает пищеварение. Впервые был описан в книге хрониста Сьеса де Леона П. «Хроники Перу» 1553 года, в том числе как лекарство от сифилиса. Сассапариль произрастает на черноморском побережье Кавказа, в том числе в окрестностях Сочи и в Абхазии.

Среди ингредиентов раннего и традиционного корневого пива можно было встретить: душистый перец, бересту, кориандр, можжевеловые ягоды, корень имбиря, листья гаультерии лежачей, шишки хмеля, корень лопуха, корень одуванчика, нард, зимолюбку зонтичную (часто используется производителями рутбира вместо сассафраса), чипсы гваякового дерева, корень смилакса, мирт, кору дикой вишни, щавель курчавый, кору зантоксилума американского, ванильные бобы, корень солодки, мелассу и, конечно же, корень сассафраса. Для приготовления рутбира сначала готовится так называемый «корневой чай», то есть отвар из всех ингредиентов, после чего этот отвар подслащивается сахаром и/или мелассой, а затем ферментируется дрожжами или кисломолочными бактериями (в домашних условиях «рутбир-сироп» часто просто разводят газировкой, но ферментированный напиток гораздо полезней).

Сегодня рутбир уже не тот. Из-за запрета FDA (читайте об этой забавной истории ниже) на использование в коммерческом секторе сассафраса, современное корневое пиво масс-маркета – это смесь воды, сахара и искусственного ароматизатора сассафраса, дополненная массой других ингредиентов. Для придания густой пенной шапки в коммерческий рутбир добавляют экстракт корня юкки, квиллайи мыльной или соевый белок. Благо, приготовить настоящий, традиционный рутбир в домашних условиях куда проще, чем найти на постсоветском пространстве сколько-нибудь приемлемый экземпляр этого напитка. А уж о целесообразности этого действа (корень сассафраса, кстати, можно без проблем купить в Рунете, но цена вам не обрадует) судите сами – мы лишь можем предложить хороший, проверенный временем рецепт!

Недавно мы уже предлагали рецепт рутбира, точнее рутбир-шнапса – ищите его в рецептах пивных ликёров . Уберите оттуда водку и ферментируйте полученный сироп дрожжами или кисломолочными бактериями для получения настоящего корневого пива.

Для миксологов: коктейли с рутбиром

Коктейль Укуси меня / Bite Me 30 мл светлого рома

30 мл рутбира

30 мл апельсиновой газировки Билд в высоком стакане со льдом.

Коктейль Пьяный фермер / Hammered Farmer 120 мл пряного рома

90 мл яблочного сока

120 мл рутбира Налить охлаждённый рутбир в пивной бокал, затем смешать с ромом и яблочным соком.

Коктейль Манильский Физ / Manila Fizz 60 мл джина

60 мл рутбира

сок ½ лимона

1 яичный белок

1 ч. л. сахарной пудры Сухой шейк, шейк со льдом, стрейн в хайбол с парой кубиков льда.

Коктейль Рутбировый поплавок №4 / Rootbeer Float #4 2 шарика ванильного мороженного

30 мл бурбона

рутбир Положить мороженое в высокий или пивной бокал, добавить бурбон и долить доверху рутбир. Украсить взбитыми сливками.

Коктейль Паралич западного побережья / West Coast Paralyzer 30 мл текилы бланко

30 мл кофейного ликёра

молоко

рутбир Билд в бокале коллинз со льдом.

Коктейль Ассасин Сассапариль / Sasparilla Assassin 30 мл виски

30 мл текилы

30 мл мятного шнапса

30 мл рутбира Смешать в роксе со льдом.

Их не мало. На очевидных сочетаниях останавливаться не будем: рутбир в разных пропорциях хорошо смакует с Амаретто, стаутами, самбукой, тёмным ромом, бурбоном, Бейлисом, Малибу, ванильной водкой, Егермейстером, абсентом и многими другими алкогольными и безалкогольными напитками. А вот на более сложных миксах остановиться стоит. Рекомендуем обратить внимание на коктейль с мороженым (и вообще, мороженное с рутбиром – классическая классика).

Для любознательных: рутбир 250 лет назад и история с FDA

Напиток, который позже назвали корневым пивом, начали продавать в США с 1840-х годов в обычных кондитерских магазинах, а письменные его рецепты датируются 1860-ми годами. До этого корень сассафраса столетиями использовало коренное население Америки. Первый же коммерчески успешный бренд рутбира продвинул фармацевт Чарльз Элмер Хайрс. В 1875 году он разработал свой «корневой чай» из сассафраса и представил его на обозрение публики в 1876 году на знаменитой «Всемирной выставке» в Филадельфии. Хайрс был поборником алкоголя и сначала хотел продавать свой экстракт как «корневой чай», но желание разбогатеть на продаже напитка угольным шахтерам Пенсильвании, заставили его назвать «чай» корневым пивом. В 1886 году его продукт был разлит в бутылки и начал своё долгое путешествие во все уголки Соединённых Штатов.

Рекламный плакат рутбира Хайрс

В 1898 году семья Барк, которая основала в 1890 году компанию Barq’s Brothers Bottling Company по производству безалкогольных напитков, запустила производство рутбира на основе смилакса. В 1919 году был основан бренд A&W Root Beer, очень популярный сегодня в США и Канаде. В том же году появился не менее популярный в Америке бренд корневого пива IBC Root Beer. В Европе напиток на основе сассафраса не прижился – в какой-то момент экстракт, корень для приготовления которого стоил просто непомерных денег, стали употреблять как лекарство от сифилиса (видимо, отожествляя его со смилаксом). Вскоре ни кто не хотел, чтобы его видели за бокалом лекарства от этой постыдной болезни и торговля сассафрасом загнулась.

В 1960 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) запретило использовать корень сассафраса для коммерчески массовых продуктов.

Этому предшествовали бредовые лабораторные исследования «корневого чая» и эфирного масла сассафраса, содержащие большое количество сафрола. Выяснилось, что если давать конские дозы этого снадобья лабораторным крысам, то оно, рано или поздно, вызовет у подопытных повреждение печени или различные виды рака. Позже выяснилось, что FDA не проводила это исследования на людях, а дозы сафрола, которые получали крысы, были просто чудовищны – чтобы получить такую же дозу человеку, ему придётся выпивать около 80 литров рутбира в течение долгого времени.

Ещё одним похожим традиционным американским напитком можно назвать имбирное пиво. Хотите ещё ферментированных полезных напитков дома? Пожалуйста, в этой статье вы найдёте лучшие рецепты берёзового кваса.

Более поздние независимые исследования показали, что умеренное потребление напитков на основе сассафраса наоборот снижают риск заболевания раком. При этом у FDA нет вопросов к искусственным красителям, ароматизаторам и кукурузным сиропам, которые стали основой современного коммерческого корневого пива и явно вредят здоровью больше. Но получилось, как получилось, и отведать действительно настоящий, аутентичный рутбир сегодня можно лишь приготовив его самостоятельно, чем мы и рекомендуем вам заняться на досуге. Удачи!