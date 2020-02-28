Недавно стал свидетелем разговора двух мужчин в алкогольном отделе супермаркета. Как я понял, они выбирали коньяк в подарок другу.

Один настаивал, что нужно взять дорогой коньяк в красивой упаковке, а второй предлагал взять подешевле, российского производства. Он аргументировал это тем, что весь коньяк в магазинах разливают из одной бочке, а переплачивать за упаковку не видит смысла.

Я подумал, а прав ли он? Можно ли купить недорогой коньяк хорошего качества или обязательно нужно потратиться. Давайте разбираться вместе.

Сколько стоит коньяк в магазинах

Коньяк – один из самых «статусных» напитков, сочетающих сложность вкуса и аромата с аристократичностью и особой культурой подачи. Технология его производства достаточно сложна, поэтому даже «массовый» коньяк не может стоить дешево, не говоря уже об эксклюзивных сортах.

Неплохой коньяк можно найти даже среди недорогих напитков стоимостью до 1500 рублей.

Название Место производства Срок выдержки (лет) Примерная цена (рублей за 0,5 л) «Белый Аист» Молдавия 5 620 «Klinkov VSOP» Россия (Крым) 5 600 «Jatone XO Extra» Россия (Крым) 5 или 8 650 «Тетрони 5» Грузия 5 650 «Старый Кахети 5» Грузия 5 700 «Лезгинка» Россия (Кизляр) 5 750 «Арарат 5» Армения 5 1200 «Ной Араспел» Армения 5 1300

Армянские коньяки ценятся за традиционно высокое качество и мягкий вкус.

Французские коньяки популярных брендов, разумеется, стоят дороже:

Hennessy. В линейке марки есть напитки категорий VS, VSOP, XO. Цена начинается с 3500 рублей за 0,5 л.

Courvoisier. Один из старейших коньячных брендов, входящих в «большую четверку». Стоимость стартует с 3300 рублей за 0,5 л.

Remy Martin. Культовый бренд, удерживающий второе место по объемам мировых продаж. За 0,5 л напитка 2-летней выдержки придется отдать около 2500 рублей, 10-летней – 12500 рублей.

Martell. Из-за мягкого вкуса очень популярен у дам. Самый дешевый напиток категории VSOP стоит около 3000 рублей, но цена может доходить и до 15000 рублей.

Покупая французский коньяк, приходится платить еще и за бренд.

От чего зависит цена на коньяк

Высокая стоимость коньяка обусловлена в первую очередь эксклюзивностью напитка. «Коньяком» имеет право называться только то, что произведено во французской провинции Шаранта.

Его аналоги из других стран – это уже бренди. Плучается, ни Армянского, ни Российского коньяков не существет, только бренди.

Также на цену влияет сложность технологии производства:

коньяк можно производить только из 12 сортов винограда, произрастающих в той же провинции;

дубовые бочки для его выдержки до сих пор делаются вручную лишь из деревьев в возрасте от 80 лет из другой провинции – Лимузен;

время выдержки (коньяк нужно долго где-то хранить).

Ко всему этому добавляется «легендарность» и «культовость» статусных французских брендов, расходы на оригинальную упаковку.

На что кроме цены стоит обратить внимание при выборе коньяка

на бутылке имеется акцизная марка, для зарубежных напитков – с отметкой о прохождении сертификации;

этикетка четкая, шрифт хорошо читаемый, без «смазанностей» и пятен, наклеена ровно, без потеков клея;

в составе коньяка отсутствуют красители, усилители вкуса, ароматизаторы, прочая химия;

по оттенку напиток похож на свежезаваренный черный чай, он не должен доходить до самой пробки (в бутылке остается около 50 мл «пустоты»).

Высокая цена не гарантирует такое же высокое качество. По статистике, дорогой коньяк подделывают даже чаще. Чтобы не выбросить деньги на напиток, опасный для здоровья, при покупке надо всесторонне изучить его:

Такой акцизной марки на бутылке качественного коньяка точно быть не должно.

Важно! Если перевернуть емкость, на дне бутылки качественного коньяка не останется никаких хлопьев, «соринок», иных частичек. Там должна собраться одна большая «жирная» капля, которая не сразу сорвется вниз, а будет стекать по стенкам тонкими, «маслянистыми» ручейками.

Почему хороший коньяк не может стоить дешево

Самый минимум цены на коньяк – 500 рублей за 0,5 л. Дешевле продавать напиток просто нет смысла, это будет уже ниже себестоимости. Но даже такой коньяк проходит сертификацию «со скрипом», по самой грани стандарта.

Для гарантии рекомендую выбирать напитки стоимостью от 700 рублей и выше, чтобы получить удовольствие от вкуса и аромата.

Цена обусловлена трудоемкостью и длительностью процесса производства. На литр коньяка уходит от 10 л виноградного вина.

Процесс идет путем естественной ферментации, затем получившийся коньячный спирт переливают в дубовые бочки и выдерживают минимум 2 года (максимальный срок выдержки не ограничен). Только после этого напиток разливают по бутылкам.

Производство коньяка – долгий и трудный процесс, это отражается в его цене.

Любители коньяка знают, что очень неплохие его сорта можно найти даже среди сравнительно недорогих. Однако явно заниженная цена – первое, что должно насторожить потребителя, не желающего приобрести контрафакт.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы как поступаете? Предпочитаете заплатить больше, но гарантированно приобрести «надежный» в плане качества французский коньяк? Или вас вполне устраивает вкус российских сортов, которые стоят дешевле?