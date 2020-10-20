Вам никогда не было интересно, почему в барах и ресторанах такие цены на алкоголь? Вот нас с друзьями это сильно заинтересовала, поэтому мы покопались в статьях и законодательстве, которые бы пролили свет на этот непростой вопрос.

На самом деле я долгое время верил, что есть большое количество ограничений, которые заставляют владельцев держать такие цены. Однако на деле все оказалось немного прозаичнее.

Сейчас я постараюсь рассказать, что же мы выяснили по ходу нашего расследования о наценках и допустимых ценах на алкоголь. Возможно, кому-то эта информация будет полезна.

Что же есть в законе по поводу цен на алкоголь

Требования к площади и расположению пунктов общественного питания, которые имеют право торговать алкоголем. Ограничение продажи алкогольной продукции по времени и другое.

После дотошного изучения программы «Консультант» я нашел тот закон, который регламентирует продажу алкоголя. Это Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ. Однако конкретных наценок или ограничений по ценам я там не увидел. В принципе весь закон сводится к следующим пунктам:

Важно! Если же рассматривать именно вопрос цен, то в РФ установлена минимальная цена продажи алкогольной продукции разных категорий, а также стоимость лицензии, которой обязательно должна обладать организация (ее стоимость регламентируется Налоговым кодексом).

Федеральный закон, регулирующий продажу алкогольной продукции.

При этом МРЦ (минимальная розничная цена на алкогольную продукцию) с каждым годом может меняться – все зависит от поправок, которые вносятся в закон.

Какова же цена закупа алкогольной продукции

Как оказалось, найти ответ на этот вопрос очень непросто. Не каждый ресторан готов публично делиться информацией о своих доходах, а тем более о поставщиках и закупках.

Однако в своих поисках я наткнулся на интересное интервью одного из крупных баров Санкт-Петербурга «Хочу в Сибирь», которое немного приоткрыло завесу этой тайны.

Закуп и наценка зависят не только от поставщиков и желаемых доходов ресторана, но и от категории алкогольного напитка. Так, например, бутылка/кружка пшеничного пива в среднем стоит 35-60 рублей (а продают нам ее уже за 200 рублей).

Если рассчитать стоимость одного шота водки, то эта цена будет не выше 45 рублей, а порция настойки 50-60 рублей.

Более дорогие напитки, например, иностранный портвейн могут закупать по цене 280 рублей в расчете на одну порцию. Таким образом, получается, что рестораны по большей части получают самые выгодные и «вкусные» предложения от поставщиков. Тогда откуда же такие цены?

Существует ли минимальная и максимальная наценка, регламентируемая государством

Как я говорил ранее, такой информации ни в каком законодательстве я не нашел. Единственная норма цены на алкоголь, которую нельзя нарушать – это МРЦ (минимальная розничная цена).

Она устанавливается законодательство на каждый вид продукции в зависимости от содержания этилового спирта, объема бутылки и категории напитка.

Внимание! Так, например, минимальная розничная цена на водку 0,5 составляет – 230 рублей, виски – 315 рублей, коньяка – 433 рубля за 0,5 л. Барам и ресторанам достаточно соблюдать эти условия, что на практике очень даже просто.

Наценка же остается на усмотрение общепита. По словам владельцев бара «Хочу в Сибирь», она составляет от 50 до 300 % в зависимости от условий поставщика, торговой марки и спроса потребителей.

Что же с продажи алкоголя имеет государство

Но не нужно думать, что ресторан или бар ничего не платит за продажу алкоголя. Обязательным условием, которое позволяет осуществлять эту деятельность, является наличие алкогольной лицензии.

Налоговый кодекс регулирует стоимость такого документа. На данный момент цена лицензии составляет 65 000 рублей за год. Если смотреть шире, то при любых продажах ресторана владельцы также платят налоги (в том числе и по продажам алкоголя).

Их сумма зависит от выбранной системы налогообложения: УСН и ЕНВД – это самые популярные варианты среди заведений общепита. ЕНВД предполагает уплату 15 % от предполагаемого дохода (существует специальная система расчета), а УСН – 6 % от доходов ресторана или 5-15 % на величину доходы минус расходы.

На мой взгляд, такие законодательные нормы позволяют барам и ресторанам свободно торговать алкоголем без особых потерь и без наценки в 300 %. Государство тоже остается при деньгах – так что все в выигрыше, кроме нас - потребителей.

А как вы думаете: необходимы ли какие-то ограничения по наценке на алкоголь? Или тогда барам придется закрыться из-за нерентабельности?