Почему Советсткое шампанское - это не настоящее шампанское

Скоро Новый год и праздники, а значит дело не обойдется без хотя бы бутылочки шампанского. Почему так?

Да ведь это чуть ли не главный атрибут новогоднего стола постсоветского пространства. Естественно после оливье и мандаринов (их не переплюнуть).

Советское шампанское - марка игристого вина, которое производилось исключительно в СССР по особому методу, начиная с 1937 года. Все заводы алкогольной продукции в СССР выпускали данное шампанское.

Естественно, в простонародье понятие «советское шампанское» устойчиво прижилось. По сей день в магазинах я лично встречаю подобный «шампусик», но что за напиток внутри?

Реально ли в бутылках то самое игристое вино и почему его нельзя назвать шампанским?

Что такое шампанское

Шампанским принято считать игристое вино, изготавливаемое из определенных сортов винограда и по специальному методу во французской провинции Шампань.

Отсюда и шампанское, производное от названия области, где его изготавливают.

Хотя в России в речевом обороте и применяют понятие шампанское по отношению ко всем игристым винам, это не отменяет существующих правил.

«Советское шампанское» на бутылках могут писать только на русском языке. Почему? А вот в чем парадокс.

В 1997 году Россия приняла международные нормы, связанные с шампанским. Теперь шампанское может быть употреблено только в случае, если:

напиток был произведен в провинции Шампань (Франция);

вино изготовлено из виноградов - Пино Менье, Пино Нуар либо Шардоне;

вино производится по технологии провинции Шампань.

Конечно же советское шампанское не производят в Шампани, и у нас нет даже маленького заводика по производству того самого напитка.

Но какая на самом деле разница простому человеку? Что нам эти заморские законы, если мы так привыкли и советское шампанское - наш символ Нового года.

Как производят шампанское?

Изготовление шампанского очень кропотливый процесс. Виноград, из которого планируют делать игристое вино, собирают раньше срока.

Дело в том, что тогда в нем содержится меньшее количество сахара. Это придает напитку нужный вкус.

Брожение происходит в бочках или баках из нержавеющей стали, где из сахара в виноградном соке получается алкоголь.

Полученный напиток называют базовым вином. Оно выходит очень кислым и неприятным на вкус.

Далее происходит смешение вин разных дат производства и разных сортов. Затем в смесь добавляют сахар и дрожжи, а потом разливают по бутылкам для дальнейшего брожения.

Настоящее шампанское должно выдерживаться не менее 15 месяцев. В Шампани все производство именуют шампанским методом. В других странах к нему применяют другую терминологию - традиционный метод.

В целом производство шампанского можно разделить на следующие этапы:

сбор урожая;

выжимка;

брожение;

купажирование (смешивание вин);

вторичное брожение (разливают в бутылки для брожения);

ремюаж (бутылку переворачивают вниз дном, чтобы осадок ушел к горлышку);

выдержка (в идеале от 2 до 6 лет, но не менее 15 месяцев);

дегоржаж (убирают дрожжевой осадок).

Конечно же, это идеальная технология изготовления. Но современным производителям (особенно в России) некогда ждать столько времени, поэтому они создают «пузырики» искусственно - просто газируют напиток. При этом срок изготовления шампанского занимает совсем немного времени.

Как делают советское шампанское

Советское шампанское, как и его аналог российское шампанское, могут изготавливаться различными способами: классическим, резервуарным и методом брожения в непрерывном потоке.

Весь процесс производства занимает не более месяца. Пузырьки за это время ну никак не смогут образоваться. Поэтому то, что мы с вами пьем, это всего лишь винная газировка, товарищи.

Кстати, советское шампанское экспортируется за границу. Только там оно по всем нормам законов и приличия известно, как игристое вино.

Увы, в магазинах сегодня помимо не особо качественного «шампанского» можно наткнуться еще и на подделку.

Из шампанского в нем только некачественный алкоголь (спирт чаще всего) да красители с сахаром. Как огородить себя от суррогата?

Покупать шампанское в проверенных магазинах, известных сетевых супермаркетах. Мне кажется, там меньше шансов купить некачественный алкоголь.

Почему советское шампанское не настоящее

Часто слышу от старожилов СССР: «Вот раньше была колбаса, вот раньше был лимонад, вот раньше было мороженое. И шампанское раньше было, именно то советское, настоящее».

Никаких игристых вин. Все знали, что шампанское в СССР самое вкусное и настоящее. Какая там Шампань. Тьфу, ну вы чего?

Мой дед в канун Нового года постоянно говорит, что ему нужно купить бутылочку советского шампанского.

Но потом оговаривается: «Такого уже не найти. Пусть даже на бутылках напишут все что угодно, но вкус уже не тот». Эпоха не та.

Советское шампанское не сложно найти, но это лишь маркетинговый ход, торговая марка. Оно ничем не отличается от российского шампанского и других игристых вин. Но ни по способу, ни по месту изготовления не может относится к шампанскому.

Хотя эпоха и ушла, но осталась память в виде традиций. Советское шампанское можно заменить и настоящим из самой Франции, главное встречать праздник с восторгом глазах и надеждой на светлое будущее.

Ведь эпоху создаем мы с вами, так пускай она будет не хуже предыдущей. А какое шампанское, настоящее или «советское» будет на вашем новогоднем столе?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!