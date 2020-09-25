Поспорил с другом, что дешевый алкоголь не значит плохой: разбираю разницу в составе, технологиях производства и выдержке

Не так давно, буквально дня четыре тому назад у меня с моим старым другом завязался большой спор (помню, в одно время так называлась телепередача одна). Предметом разногласия стал относительно дешевый алкоголь, который якобы всегда хуже дорогой качественной продукции.

Я стоял на том, что сейчас практически невозможно, вернее, неуместно однозначно судить о продукте, глядя лишь на ценник, друг же, Василий, отстаивал противоположную позицию. В его понимании дешевый алкоголь – это обязательно некачественное «пойло», суррогат, «паленка», как хотите.

И тут он мне: «Ладно-ладно, расскажи мне тогда, как производится твой дешманский алкоголь, из какого «качественного» сырья он делается – поведай!».

Факторы, влияющие на себестоимость

Ну да, я в основном употреблял бюджетные напитки, хотя и дорогие пробовал, и было обидно, что совершенно непьющий (ладно бы, тоже выпивал) друг судит продукт по его цене! Я такой человек, который не отступит от своего, хотя, конечно, прислушается к мнению оппонента.

Я ему отвечаю, что факторами, влияющими на себестоимость, являются не только сырье или процессы приготовления, но и банальные маркетинговые ходы, в которые «вы, фанаты сверхкачественных продуктов, с удовольствием верите!».

Я много чего перепробовал, отравившись лишь один раз коробочным вином - «Дорогой мой винодел» называется. Я не спорю, сырье, процесс – от этого тоже зависит многое, но раскрученный бренд так себе добавит цену, что мама, не горюй!

Дешевое вино «стартует» со 100 рублей, я бы сказал, до 300. Цена на дорогие вина, как понял, вообще не имеет предела. От 400-500 и выше, выше и выше, пробивая небесную твердь. Шампанское, ну или игристые вина, как сейчас правильно - это бутылки с «отправной точкой» 500 рублей и выше.

То, что я бы в действительности назвал ликером (не аперитивом и не смесью водки с ванилином), начинается где-то от 500-600 рублей до 700. Выше – уже дорогие, там и по 1 000 с лишним, и по 2 000 за бутылку 0,5 плюс подарочные исполнения.

Пивные напитки начинаются с 40 рублей (есть такой, «ДОН» называется, даже дешевле). Настоящее же «стартует» где-то от 132 рубликов за одну жестяную баночку или бутылку в 0,5 л. Цена бренда за такой же объем может превысить отметку и в 800 деревянных!

Цена на дешевую водку начинается обычно от 250 рублей до 350. Стоимость дорогих напитков доходит до 1 000, превышая эту отметку. Сейчас, гляжу, дешевые коньяки начинаются с 452 (самый край), пример – «Пять звездочек» от Татспиртпром за 0,5.

Где-то с 600-700 «стартуют» дорогие напитки, плюс, не забываем, подарочные варианты.

Я все равно убежден, что покупка большинства видов дорогой алкогольной продукции – просто переплата. Рассчитано на «фанатиков-гурманов», на стереотип из серии «дорого – значит, круто». Может, я и ошибаюсь.

Сырье - сравнение и основные различия

Как я понял, сырье делится на основное и вторичное (всякие добавки).

Если берем водку, то первым делом сравниваем два компонента – это спирт и водица. Чем лучше марка спирта, от «высшей очистки» до «Альфы», тем круче водка. С качеством воды примерно та же песня.

Коньяки, судя по всему, тоже можно «подделать», используя вместо качественного виноградного спирта какой-нибудь обыкновенный пищевой С2Н5ОН. Подкрасить его и ароматизировать – вот тебе и «пять звезд»!

Вина – это вообще, ну, для меня не «темный лес», конечно, но тоже море нюансов. Очень многое зависит от виноматериала: виноград ценных сортов или дешевый. Это может быть порошок с дрожжами и сахаром, который тупо засыпают в воду и оставляют бродить.

Туда идут консерванты, всякие усилители вкуса и регуляторы кислотности – в итоге получается бормотуха типа Вино ординарное столовое. А если еще спиртику плеснут на заводе, то вообще можно называть гордым словом Портвейн.

Про ликеры я не так давно читал. Там тоже можно взять спирт, воду, уйму сахара и задействовать нашу любимую пищевую химию. Всю, какую только представить можно: от клубники и кофе до ванили с ананасом.

А можно взять спирт и действительно его пропустить (или настоять) через натуральные ягоды, фрукты, орехи… Выйдет дороже.

Пиво – тоже «ходовая» тема, якобы все, что мы видим от 35 рублей за баночку, является лишь пивным напитком, в котором используется дешевое сырье, а в дорогих – чистый солод, хмель и чуть ли не «святая вода».

Спор не только не утихает, но и набирает обороты. Василий начал меня тыкать в «химическое сырье», мол, отравишься ты когда-нибудь этими компонентами, а вот качественный алкоголь – «это другое, понимать надо»!

Эмоции мои начали бушевать: «Ты ешь эти чипсы, сухарики буквально мешками, пьешь газировку ведрами! Вася, мы живем в современном мире – мы эту химию употребляем каждый день, оно щас все – химия!»

Технологии производства и очистки - сравнение

Что касается очистки, это больше всего, к крепкому алкоголю относится. Там и спирт, и вода, и их смесь должны многократно пройти через фильтр, а дешевая водка, как продолжал твердить Василий, содержит много сивухи и прочей дряни. Мол, оборудование плохое, старое.

Если в спирте остались вредные вещества – пить опасно. «О качестве раскрученного продукта производитель будет заботиться, чтобы деньги, вложенные в рекламу, себя оправдали», - заявил Василий, тут я с ним согласился.

Это все, конечно, прекрасно, но не забываем, что дорогой алкоголь не застрахован от подделки. Лично мне было бы обидно, если бы я и купил дорогой коньяк, а он оказался бы «паленкой». Вопрос: а я бы по вкусу заметил, что это – подделка?

Однако! Многие тоже пишут, якобы дешевую водку обычно невозможно пить, ее хочется тут же вылить. Ну не знаю, я пил и дорогую, и бюджетную водку – все было нормально.

Дорогой (настоящий) коньяк готовят путем настаивания виноградного спирта в дубовых бочках. Дешевый – даже думать не хочу, чем красят и ароматизируют обычный спирт.

С винами сложнее – да, очень дорогие вина делают традиционным путем (в бочках выдерживают без дрожжей, виноград ногами давят), их рецептуры засекречены.

Кстати, вина в коробках – это необязательно дешевое «пойло» за 130 рублей, есть такие коробочные вина, что «без штанов останешься» (некоторые и по 400 видел)!

Дешевое вино, думаю, делают проще: берут виноград (виноматериал порошком), сахар, смешивают и оставляют бродить. Дешевое «шампанское» - это газированное вино, дорогое делают путем закупорки вина в бутылку на стадии, пока оно еще продолжает бродить, или просто принудительно газируют.

То же с ликерами. Там, скорее всего, просто смешивают компоненты без настаиваний. Какие-нибудь, например, со вкусом кофе – ощущение, что взяли 3-в-1 и смешали с водкой да сахара добавили. В них спирт отдельно, а вкус – отдельно.

У настоящего пива своя традиционная технология, хотя сейчас, думаю, и при приготовлении дорогих напитков используется современное оборудование и упрощенные схемы. Так моего непьющего друга, видите ли, очень волнует, как сделан именно этот напиток.

Ладно, когда речь о сырье заходит – еще могу понять. Но не все ли равно каким образом делается этот продукт, е-мое! Если он дешев и стоит на полке алкомаркета с лицензией, то извините меня, его точно не в подвале соседнего дома разливали. Плюс, если его еще и берут хорошо, и цена приятная…

Выдержка

Это когда у нас с ним про коньяк речь зашла и немножко про вина с ликерами.

У-у! «Вот, настоящий дорогой коньяк выдерживают в бочках годами, где он наливается изысканным вкусом и ароматом!», - романтично рассказывает мне Василий.

И я такой порчу ему карму: «О да, – выдерживают в подвалах соседнего дома, в эмалированных баках и бутылях для браги, насыпав туда щепок. Предприимчивый дядя Петя наливает его в бутылки и лепит этикетки со звездами!».

Потом мы начали рассуждать о том, что дешевые напитки выдерживать якобы не надо, по крайней мере, годами. Для этого, думаю, там своя пищевая химия найдется, чтобы насытить продукт вкусом и ароматом.

У меня есть такое мнение, что сейчас все меньше шансов нарваться на дешевый некачественный напиток, который может как-то навредить здоровью. Контроль качества-то с каждым годом становится все жестче.

Вообще, кто из нас с другом прав? Он, которому важно качество, сырье и процесс приготовления, или я, которому «лишь бы было вкусно, приятно и недорого»? Возможно, мы оба в чем-то правы…