Пожалел 10 000 на перегонный куб и сделал через знакомых - в итоге вышло дороже на 5 000, а спустя две перегонки горячая брага потекла на пол

Самогонный аппарат для винокура – это, как скальпель для хирурга, как кисть для художника, основной инструмент, от которого зависит если не вся, то основная часть результата его работы.

Я выбирал оборудование очень долго, перелопатил практически все форумы самогонщиков, объездил все магазины в округе.

Кто знает, что такое выбирать аппарат, понимает, насколько сильно разбегаются глаза от ассортимента, и как больно порой бывает смотреть на ценник.

Пусть я послужу примером для других людей, который докажет, что экономить на покупке оборудования – глупо. Я как раз из тех, кто за свою скупость платит дважды.

Ректификационная колонна

Основной упор я сделал на выбор ректификационной колонны, так как именно она во многом определяет качество перегонки. Мой выбор пал на продукт компании Акваградус – Альфа. Заказывая по интернету со скидкой, такая игрушка встала мне в 23 000 рублей.

Колонна имеет удобную технологию соединения, что позволяет быстро собирать и разбирать аппарат. К каждому соединению в комплекте шло по 5 герметичных прокладок, чтобы устранить любой контакт с воздухом.

Возможность регулировки внутреннего сечения позволяет контролировать скорость перегонки.

Доохладитель, возможность полного контроля над происходящими процессами, удобный вывод под систему охлаждения, грамотно расположенные сливы и отверстия под термоконтроль – это все круто.

Но, не скрою, цена ударила по карману, поэтому к вопросу покупки куба я подошел не так расточительно, а зря.

Куб – игра в самоделкина

Куб – это просто куб. По крайней мере я думал именно так. Это металлическая емкость, которая стоит около 10 000. Меня такая ценовая политика не устроила, и я начал искать альтернативные способы.

У меня было в запасе несколько листов нержавейки, поэтому я решил изготовить куб самостоятельно. Нет, не своими руками, а просто нанять сварщика.

Среди соседей по даче и меня много рукастых мужиков, которые умеют работать со сварочником. Но как же я тогда ошибался.

Сварили, наполнили водой – течет. Заварили – капает. Чтобы мы не делали – все равно идеальных швов на тонкой нержавейке достичь не удавалось.

Раз за разом насилуя пласт металла, мы пытались сначала заваривать течи, потом подваривать электродами, пробовали даже вставлять отдельно нарезанные кусочки и вваривать их поверху. Что бы мы ни перепробовали и как бы не изгалялись, результат быль один – течь.

Попытка №2

Все попытки закончились тем, что мы попросту испортили металл. Я купил новый лист за 4 000 рублей, так как никто не продавал обрезки. Оказалось, что нержавейка – недешевый металл. На этот раз я решил обратиться к профессионалам.

Как выяснилось, варить такой металл необходимо аргоном, а стоимость 1 см варки таким оборудованием – 100 рублей. Суммарно мне нужно было сварить почти 1,5 метра – 135 см!!!

По итогу мне сделали скидку за «высокое моральное качество проведения работ» и обещание угостить полученным напитком и я отдал 11 000 парням за работу. Нетрудно подсчитать, что 11 000 + 4 000 = 15 000. Получается, я переплатил половину.

Я даже не хочу говорить, что спустя две перегонки этот чудо-аппарат потек горячей и вонючей брагой прямо на пол. Не буду перечислять и все то, что я услышал от супруги.

Скажу просто, я пошел и купил нормальный куб за 10 500 рублей, с возможностью контролировать уровень нагрева, со встроенным термодатчиком, который работает до сих пор.

С экономией покончено

Отдельно докупались многие примочки – заменялся сухопарник с возможностью дополнительной загрузки, охладитель для браги, переходники для усиления систем охлаждения, модернизировалась колонна электронным дисплеем и подключенными датчиками.

Больше к экономии и играм в «очумелые ручки» прибегать не стал. Только магазин, только гарантийный талон.

Всем моим коллегам по хобби я могу дать несколько советов относительно сбора и покупки оборудования:

Покупать действительно дешевле в интернете. Особенно тем, кто живет в крупных городах – не такая дорогая доставка. Найдите консультанта в вашем городе, предупредите, что ничего не купите и дайте ему 500 рублей. В магазинах самогонного оборудования работают чаще всего те, кто в нем разбирается. Излишняя экономия – дело гиблое, запомните это как аксиому.

Если бы мне сразу сказали, что все мои затеи с кубом заставят меня переплатить практически в три раза больше, я был бы очень благодарен этому человеку.

Но вот что интересно, кто-то же умудрялся вообще полностью собрать аппарат своими руками? Среди вас есть те, у кого все-таки это получилось?