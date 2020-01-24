Вино считается одним из самых древнейших и употребляемых алкогольных напитков в мире. На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о полезных и вредных свойствах вина для здоровья.

В этой статье мы постараемся разобраться, полезен ли для организма бокал вина ежедневно или лучше вовсе исключить его из рациона.

Откуда пошло выражение о том, что бокал вина полезен для здоровья

Еще в древности вино рассматривали как напиток, укрепляющий здоровье, сохраняющий красоту и силу разума. О положительных свойствах вина говорил древнегреческий ученый Гиппократ и использовал его для излечения пациентов, а римский полководец Юлий Цезарь давал его солдатам для улучшения здоровья и поднятия боевого духа.

Кроме того, мнение о пользе красного вина пошло также из стран Средиземноморья, где принято употреблять этот напиток регулярно, а люди живут долго. Из-за вина или же из-за климата, еды доподлинно не известно.

Какие полезные и вредные вещества содержаться в бокале вина

По содержанию полезных веществ самым лучшим считается красное сухое вино. Такие вина сложнее подделать, они не содержат сахара и сохраняют большее количество полезных веществ из винограда.

Стоит заметить, что вино должно быть натуральным и произведенным с соблюдением технологических процессов производства. Напиток из порошка не принесет вам пользы, в нем не содержится полезных веществ.Если говорить о пользе натурального красного вина, то в нем содержится ряд полезных микроэлементов и витаминов, благотворно влияющих на организм человека: танины, витамины группы В, флавоноиды, ресвератрол, кумарины, антоцианы, фенольные кислоты, железо, фосфор. В 150 мл напитка содержится 15% суточной нормы марганца, 7% от потребности в калии и 6% – магния.

Основную опасность для здоровья человека несет этанол, который является составляющей любого алкогольного напитка. Употребление этилового спирта разрушает психику, приводит ко многим патологическим изменениям организма человека, вызывает сильную зависимость.

Негативное влияние на здоровье человека могут оказать свинец и мышьяк, попавшие в плоды винограда из загрязненной почвы.

Что происходит в организме человека, после того, как выпьет бокал вина

В 1992 году ученые из Франции Серж Рено и Мишель де Лоргериль, провели исследование, согласно которому небольшое употребление красного вина понижает риск развития болезней сердца на 40%.

Испанскими ученые провели исследование и заявили, что люди, пьющие вино в небольших количествах на 30% меньше подвержены депрессиям и нервным срывам.

Однако последние научные исследования доказывают, что польза отдельных ингредиентов и все полезные свойства вина нивелируются и сводятся к нулю пагубным воздействием этанола, который содержится в напитке.

Даже небольшая доза этилового спирта наносит непоправимый вред организму и увеличивает риск заболевания раком и другими болезнями.

Ученые из университета Кембриджа провели исследование, исходя из результатов которого человек, выпивающий шесть бокалов вина в неделю, теряет около двух лет жизни.

Правда ли, что бокал вина в день полезен

Множество испытаний с участием более 500 тысяч человек выявили, что безопасной дозы алкогольных напитков не существует: достаточно одного бокала вина ежедневно для повышения рисков для организма человека.

Кроме того, регулярное употребление напитка может со временем перерасти в зависимость и алкоголизм, и, если ваша норма вина постепенно увеличивается, то есть повод задуматься и обратиться за помощью к врачу.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какую сторону спора поддерживаете вы? Какую дозу алкоголя вы считаете безопасной для себя?