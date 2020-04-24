Моя хорошая подруга, с которой я очень давно дружу – дама с пышными формами. Но человека жизнерадостнее, чем она, я не встречал. Ее любимая присказка: «Полнят не калории в рюмке (или бокале), а то, чем ты закусываешь».
Я принимал ее слова на веру, особо не задумываясь. Пока не решил провести личное исследование, как на самом деле все обстоит. И сегодня хочу поделиться результатами с вами.
Действительно ли алкоголь очень калорийный продукт и почемуЛюбой диетолог скажет, что для желающих избавиться от лишних килограммов спиртные напитки – строжайшее табу. Они содержат исключительно «ненужные» организму калории, причем в большом количестве. Но есть и алкоголь, который в сравнении с иными вариантами можно счесть низкокалорийным.
То, что алкоголь заметно калорийнее многих напитков – доказанный факт. Еще ускоряют процесс набора лишних килограммов высококалорийные закуски. Причем в энергию или что-то еще полезное поступающие «ударными темпами» калории организм преобразовать не в состоянии. Они, с его точки зрения, совершенно «пустые».
Все это можно объяснить банальной физиологией. Снижая темпы метаболизма, алкоголь тормозит и процесс сжигания жира. Из-за этого какой-то процент принятого внутрь спиртного сам становится жиром, в пищеварительной системе постепенно превращаясь в ацетат.
Он, в свою очередь, всасывается в кровь, заменяя собой тот жир, который организм изначально «планировал» истратить сегодня, обеспечивая себя необходимым питанием.
Полностью израсходовать этот ацетат, «обогащенный» токсинами и продуктами распада спирта он не в состоянии. Поэтому его излишки снова становятся жиром. В итоге получается, что организм не только не израсходовал запланированный «резерв», но и получил дополнительные жировые клетки.
Важно! Калорийность спирта составляет 7 ккал/мл, жира – 9 ккал/мл. Разница не так уж и велика. А если учесть, что алкоголь мешает адекватно оценить чувство насыщения и меры, то в ходе застолья можно, «не заметив», употребить до 4000-5000 ккал.
Самые низкокалорийные крепкие напитки«Низкокалорийный крепкий алкоголь» – это практически оксюморон. Чем выше градус – тем больше спирта. Соответственно, возрастает и калорийность.
У бренди, водки, виски, коньяка, джина, рома она отличается незначительно, варьируясь в пределах 225-250 ккал. Слегка выделяется в лучшую сторону текила – всего 210 ккал.
Важно! Желающим похудеть крепкие напитки лучше разбавлять содовой. Или бросить в бокал побольше льда.Текила немного менее калорийна, чем прочие крепкие спиртные напитки, но назвать ее диетическим алкоголем никак нельзя.
Самые низкокалорийные слабоалкогольные напиткиСо слабоалкогольными напитками не все так плохо. По особому поводу и в небольших объемах соблюдающие диету могут себе позволить:
- Светлый лагер (60 ккал). Единственная проблема – обычно пива выпивается гораздо больше, чем 100 мл. Соответственно, возрастает и калорийность.
- Сухое и полусухое вино (68-70 и 80-90 ккал). Выгодно отличается от полусладкого меньшим содержанием сахара, а от пива – тем, что многим действительно удается ограничиться одним-полутора бокалами. Разница в калорийности между белым и красным сухим вином несущественна.
- Брют и полусладкое шампанское (55 и 80-85 ккал). Один бокал для организма – это не критично, но нужно учесть, что пузырьки не слишком полезны для пищеварения. Как следствие, страдает и диета.
Бокал сухого шампанского по особому поводу можно себе позволить, даже соблюдая диету.
Самые низкокалорийные коктейлиДля тех, кто предпочитает коктейли, под запрет попадают такие ингредиенты, как сахар и сироп. Лед, напротив, приветствуется. Что можно заказать, слегка «модернизировав» классический рецепт:
- Текилу с лаймовым соком вместо «Маргариты» (200 ккал против 400).
- Водку с содовой и лимоном вместо чистого напитка (96 ккал против 225). Разбавлять нужно именно содовой, а не тоником. Он содержит сахар.
- «Мохито» без сиропа, только с мятой и лаймом (95 ккал против 170).
- Легкую «Кровавую Мэри». Вместо томатного сока лучше налить побольше томатного соуса, добавить специй. Оливки заменить помидорами-черри. Калорийность падает до 120 ккал с 400.
- Джин с содовой, а не с тоником. Для вкуса можно добавить веточку розмарина. Калорийность такого коктейля – 120 ккал, классического – около 250.
Содовая вместо тоника снижает калорийность коктейля с джином практически вдвое.
Алкоголь, если с ним перебрать – это не только тяжелое похмелье, но и лишние килограммы. Причем пользы из полученных калорий организм не извлекает никакой.
Поэтому соблюдающим строгую диету лучше вообще отказаться от спиртных напитков, а желающим избавиться от нескольких лишних килограммов – выбирать низкокалорийные напитки.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы как считаете? Совместима ли диета и алкоголь? Можно ли спиртные напитки, в которых калорий меньше, чем в прочих, действительно называть низкокалорийными?