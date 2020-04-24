Моя хорошая подруга, с которой я очень давно дружу – дама с пышными формами. Но человека жизнерадостнее, чем она, я не встречал. Ее любимая присказка: «Полнят не калории в рюмке (или бокале), а то, чем ты закусываешь».

Я принимал ее слова на веру, особо не задумываясь. Пока не решил провести личное исследование, как на самом деле все обстоит. И сегодня хочу поделиться результатами с вами.

Действительно ли алкоголь очень калорийный продукт и почему

Любой диетолог скажет, что для желающих избавиться от лишних килограммов спиртные напитки – строжайшее табу. Они содержат исключительно «ненужные» организму калории, причем в большом количестве. Но есть и алкоголь, который в сравнении с иными вариантами можно счесть низкокалорийным.

То, что алкоголь заметно калорийнее многих напитков – доказанный факт. Еще ускоряют процесс набора лишних килограммов высококалорийные закуски. Причем в энергию или что-то еще полезное поступающие «ударными темпами» калории организм преобразовать не в состоянии. Они, с его точки зрения, совершенно «пустые».

Все это можно объяснить банальной физиологией. Снижая темпы метаболизма, алкоголь тормозит и процесс сжигания жира. Из-за этого какой-то процент принятого внутрь спиртного сам становится жиром, в пищеварительной системе постепенно превращаясь в ацетат.

Он, в свою очередь, всасывается в кровь, заменяя собой тот жир, который организм изначально «планировал» истратить сегодня, обеспечивая себя необходимым питанием.

Полностью израсходовать этот ацетат, «обогащенный» токсинами и продуктами распада спирта он не в состоянии. Поэтому его излишки снова становятся жиром. В итоге получается, что организм не только не израсходовал запланированный «резерв», но и получил дополнительные жировые клетки.

Важно! Калорийность спирта составляет 7 ккал/мл, жира – 9 ккал/мл. Разница не так уж и велика. А если учесть, что алкоголь мешает адекватно оценить чувство насыщения и меры, то в ходе застолья можно, «не заметив», употребить до 4000-5000 ккал.

Самые низкокалорийные крепкие напитки

«Низкокалорийный крепкий алкоголь» – это практически оксюморон. Чем выше градус – тем больше спирта. Соответственно, возрастает и калорийность.

У бренди, водки, виски, коньяка, джина, рома она отличается незначительно, варьируясь в пределах 225-250 ккал. Слегка выделяется в лучшую сторону текила – всего 210 ккал.

Важно! Желающим похудеть крепкие напитки лучше разбавлять содовой. Или бросить в бокал побольше льда.

Самые низкокалорийные слабоалкогольные напитки

Светлый лагер (60 ккал). Единственная проблема – обычно пива выпивается гораздо больше, чем 100 мл. Соответственно, возрастает и калорийность.

Сухое и полусухое вино (68-70 и 80-90 ккал). Выгодно отличается от полусладкого меньшим содержанием сахара, а от пива – тем, что многим действительно удается ограничиться одним-полутора бокалами. Разница в калорийности между белым и красным сухим вином несущественна.

Брют и полусладкое шампанское (55 и 80-85 ккал). Один бокал для организма – это не критично, но нужно учесть, что пузырьки не слишком полезны для пищеварения. Как следствие, страдает и диета.

Текила немного менее калорийна, чем прочие крепкие спиртные напитки, но назвать ее диетическим алкоголем никак нельзя.Со слабоалкогольными напитками не все так плохо. По особому поводу и в небольших объемах соблюдающие диету могут себе позволить:

Бокал сухого шампанского по особому поводу можно себе позволить, даже соблюдая диету.

Самые низкокалорийные коктейли

Текилу с лаймовым соком вместо «Маргариты» (200 ккал против 400).

Водку с содовой и лимоном вместо чистого напитка (96 ккал против 225). Разбавлять нужно именно содовой, а не тоником. Он содержит сахар.

«Мохито» без сиропа, только с мятой и лаймом (95 ккал против 170).

Легкую «Кровавую Мэри». Вместо томатного сока лучше налить побольше томатного соуса, добавить специй. Оливки заменить помидорами-черри. Калорийность падает до 120 ккал с 400.

Джин с содовой, а не с тоником. Для вкуса можно добавить веточку розмарина. Калорийность такого коктейля – 120 ккал, классического – около 250.

Для тех, кто предпочитает коктейли, под запрет попадают такие ингредиенты, как сахар и сироп. Лед, напротив, приветствуется. Что можно заказать, слегка «модернизировав» классический рецепт:

Содовая вместо тоника снижает калорийность коктейля с джином практически вдвое.

Алкоголь, если с ним перебрать – это не только тяжелое похмелье, но и лишние килограммы. Причем пользы из полученных калорий организм не извлекает никакой.

Поэтому соблюдающим строгую диету лучше вообще отказаться от спиртных напитков, а желающим избавиться от нескольких лишних килограммов – выбирать низкокалорийные напитки.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы как считаете? Совместима ли диета и алкоголь? Можно ли спиртные напитки, в которых калорий меньше, чем в прочих, действительно называть низкокалорийными?