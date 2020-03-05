Правда ли что розовое вино это просто смесь красного с белым?

Недавно поспорил с одним знакомым о различиях красных и розовых вин. Он утверждал, что розовое изготавливается путем простого смешивания красного и белого. Я пытался убедить своего знакомого, что это не так, и розовое – самостоятельный напиток. Но мои увещевания успеха не возымели.
Надеюсь, что вам эта информация будет полезной. Скажу сразу, белое вино, смешанное с красным, превращается в адскую безвкусную смесь.
Способ изготовленияРассмотрим способы приготовления красных и розовых вин для их дальнейшего сравнения.
Красные вина изготавливаются классическим способом. Для них можно использовать красные и черные сорта винограда.
Для начала отжимают сок из винограда вместе с кожицей. Эту смесь оставляют бродить. Очень важно не удалять кожицу, так как в ней много танина и цветовых пигментов. Без них красное вино не будет столь насыщенным.
Некоторые вина помещают в дубовые бочки, чтобы они приобрели неповторимые вкусовые свойства.
Настоящее легкое розовое вино можно получить отнюдь не смешиванием красного и белого.
Розовое вино делают из красного винограда, иногда из белого, но никогда из черного.
Отжимают сок и позволяют контактировать кожице с ним очень недолгое время. Далее помещают готовую смесь для процесса брожения в специальные емкости.
Какие сорта винограда используютсяРассмотрим основные сорта винограда и вина, которые из них можно изготовить:
- Каберне — Совиньон. Терпкий насыщенный сорт, который используют для самых интересных классических вин. Для красных используют ягоды с кожицей, а иногда и с благородной плесенью. Для розовых берут исключительно сок без каких-либо добавок, но это происходит редко и такие вина считаются скорее данью моде, чем традициям.
- Пино Нуар. Считается идеальным сортом для изготовления легкого розового вина.
- Изабелла. Самый распространенный сорт винограда, который, тем не менее, запрещен для изготовления вина в странах Европейского союза. В остальных странах из этого вина делают только красные вина.
- Сира (Шираз). Насыщенный сорт с ягодным ароматом широко используется для изготовления и красных, и розовых вин. Последние из него получаются особенно пряными и красивыми.
- Гренаш. Отличный сорт винограда для изготовления кислых вин с фруктовым оттенком. Идеален для розовых вин, а в красных используется чтобы разбавить терпкость другого сорта, например, часто можно встретить Мерло-Гренаш.
- Мускат. Белый сорт винограда. Тем не менее, из него делают отличное розовое вино, насыщенное и с фруктовыми нотами.
С чем подаются красные и розовые винаС изготовлением и сортами разобрались, теперь самое важное — с чем пить.
Для красных вин выбирают блюда по принципу: чем насыщеннее цвет вина, тем насыщеннее должно быть блюдо. Идеально сочетается с любом красным мясом, копченостями.
Подходят к нему и сыры, но нужно учитывать крепость и возраст напитка. Чем больше возраст и крепость, тем младше должен быть сыр.
Если речь идет о рыбе к красному вину, то она должна быть жирной и приготовленной с добавлением трав и специй. Можно подать к полусладким сортам слабосоленую семгу.
С фруктами и десертами сочетается ограниченное количество сортов красных вин. Такие вина должны быть сладкими, с фруктовыми нотами.
Для розовых вин идеальным сопровождением считается тарелка фруктов или сыров с медом. Сладкая выпечка и десерты станут отличным дополнением к бокалу розового вина.
Из мясного можно рекомендовать паштеты, запеченное мясо в сладком соусе.
Особенно хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами. Их можно готовить и подавать как угодно и с какими угодно соусами.
В чем разница красных и розовых винИтак, подробно рассмотрев популярные сорта винограда и возможность изготовления из них красного и розового вина, я пришел к выводу, что, хоть и одинаковые сорта используются для них, но все же есть одна неоспоримая разница.
Она заключается в том, что классические красные вина должны быть насыщенными, терпкими, с вяжущей ноткой и лишь изредка допускается фруктово-цветочная нота.
Розовым винам такая фруктовая нотка наоборот, как раз очень подходит. Они прекрасно утоляют жажду, к ним не нужно подбирать специальную закуску, разве что не сочетать их с жареным мясом.
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!Лично я выбираю розовое вино за его сладкие ароматные ноты. А вы какое предпочитаете?