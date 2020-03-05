Правда ли что розовое вино это просто смесь красного с белым?

Недавно поспорил с одним знакомым о различиях красных и розовых вин. Он утверждал, что розовое изготавливается путем простого смешивания красного и белого. Я пытался убедить своего знакомого, что это не так, и розовое – самостоятельный напиток. Но мои увещевания успеха не возымели.

Надеюсь, что вам эта информация будет полезной. Скажу сразу, белое вино, смешанное с красным, превращается в адскую безвкусную смесь.

Способ изготовления

Рассмотрим способы приготовления красных и розовых вин для их дальнейшего сравнения.

Красные вина изготавливаются классическим способом. Для них можно использовать красные и черные сорта винограда.

Для начала отжимают сок из винограда вместе с кожицей. Эту смесь оставляют бродить. Очень важно не удалять кожицу, так как в ней много танина и цветовых пигментов. Без них красное вино не будет столь насыщенным.

Некоторые вина помещают в дубовые бочки, чтобы они приобрели неповторимые вкусовые свойства.

Настоящее легкое розовое вино можно получить отнюдь не смешиванием красного и белого.

Розовое вино делают из красного винограда, иногда из белого, но никогда из черного.

Отжимают сок и позволяют контактировать кожице с ним очень недолгое время. Далее помещают готовую смесь для процесса брожения в специальные емкости.

Какие сорта винограда используются

Каберне — Совиньон. Терпкий насыщенный сорт, который используют для самых интересных классических вин. Для красных используют ягоды с кожицей, а иногда и с благородной плесенью. Для розовых берут исключительно сок без каких-либо добавок, но это происходит редко и такие вина считаются скорее данью моде, чем традициям. Пино Нуар. Считается идеальным сортом для изготовления легкого розового вина. Изабелла. Самый распространенный сорт винограда, который, тем не менее, запрещен для изготовления вина в странах Европейского союза. В остальных странах из этого вина делают только красные вина. Сира (Шираз). Насыщенный сорт с ягодным ароматом широко используется для изготовления и красных, и розовых вин. Последние из него получаются особенно пряными и красивыми. Гренаш. Отличный сорт винограда для изготовления кислых вин с фруктовым оттенком. Идеален для розовых вин, а в красных используется чтобы разбавить терпкость другого сорта, например, часто можно встретить Мерло-Гренаш. Мускат. Белый сорт винограда. Тем не менее, из него делают отличное розовое вино, насыщенное и с фруктовыми нотами.

Рассмотрим основные сорта винограда и вина, которые из них можно изготовить:

С чем подаются красные и розовые вина

С изготовлением и сортами разобрались, теперь самое важное — с чем пить.

Для красных вин выбирают блюда по принципу: чем насыщеннее цвет вина, тем насыщеннее должно быть блюдо. Идеально сочетается с любом красным мясом, копченостями.

Подходят к нему и сыры, но нужно учитывать крепость и возраст напитка. Чем больше возраст и крепость, тем младше должен быть сыр.

Если речь идет о рыбе к красному вину, то она должна быть жирной и приготовленной с добавлением трав и специй. Можно подать к полусладким сортам слабосоленую семгу.

С фруктами и десертами сочетается ограниченное количество сортов красных вин. Такие вина должны быть сладкими, с фруктовыми нотами.

Для розовых вин идеальным сопровождением считается тарелка фруктов или сыров с медом. Сладкая выпечка и десерты станут отличным дополнением к бокалу розового вина.

Из мясного можно рекомендовать паштеты, запеченное мясо в сладком соусе.

Особенно хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами. Их можно готовить и подавать как угодно и с какими угодно соусами.

В чем разница красных и розовых вин

Итак, подробно рассмотрев популярные сорта винограда и возможность изготовления из них красного и розового вина, я пришел к выводу, что, хоть и одинаковые сорта используются для них, но все же есть одна неоспоримая разница.

Она заключается в том, что классические красные вина должны быть насыщенными, терпкими, с вяжущей ноткой и лишь изредка допускается фруктово-цветочная нота.

Розовым винам такая фруктовая нотка наоборот, как раз очень подходит. Они прекрасно утоляют жажду, к ним не нужно подбирать специальную закуску, разве что не сочетать их с жареным мясом.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!