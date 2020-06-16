Про Абхазские вина: низкопробная кислятина или нет, сколько в среднем стоит, как их пьют абхазы и 10 лучших на мой взгляд

У моей супруги есть тетя, которая считает себя знатоком элитных вин и качественного алкоголя. Как-то из поездки в Абхазию мы привезли ей несколько бутылочек местного вина. В качестве презента, так сказать.

Тетушка, конечно, подарок взяла и очень тепло поблагодарила, однако, муж ее потом мне проболтался, что абхазские вина она на дух не переносит, считая кислым пойлом. Обидно мне стало, и мы с супругой решили разузнать, насколько это соответствует истине.

Места изготовления

Самым популярным производителем вина в Абхазии считается компания «Вина и воды Абхазии», по сути, являющаяся монополистом.

Именно «Вина и воды Абхазии» регулярно поставляют в центральную Россию и страны СНГ миллионы бутылок.

Кроме того, многие туристы предпочитают приобретать вино у местных виноделов. Во время таких покупок легко совершить ошибку и купить паленое вино, «улучшенное» химическими добавками.

Особенности производства абхазских вин

Вино на Кавказе изготавливается на протяжении столетий. По этой причине в Абхазии сложились определенные традиции и особенности производства вина.

Ранее профессия винодела передавалась из поколения в поколенье. Отец делился с сыном личными секретами вкусного вина.

Чаще всего в Абхазии изготавливаются вина из следующих сортов винограда:

Изабелла – мой любимый сорт с ароматными нотками клубники;

Алиготе;

Чхавери;

Качич;

Ауасархуа.

Часть описанных сортов выводится исключительно в Абхазии и является аутентичными.

Абхазские вина, изготовленные умелыми виноделами и проверенными компаниями, вполне можно назвать качественными. Важно уметь отличать абхазские вина от подделок, которые часто встречаются как в самой Абхазии, так и на полках наших магазинов.

Лучшие белые вина Абхазии

Псоу - белое полусладкое вино, которое производится в республике с начала шестидесятых годов. У вина нежный привкус, в котором ощущаются цветочные нотки. Оно идеально подойдет к белой рыбе и светлому мясу. Цена за обычную бутылку в российских магазинах составляет 400-500 рублей.

Анакопия – это белое полусухое вино, которое отличается легкостью и нежным вкусом. Продается по цене от 500 до 600 рублей за 750 мл.

Диоскурсия - это столовое вино, раскрывающееся травяными и фруктовыми нотками. Кроме того, оно может давать легкую кислинку в зависимости от года урожая. Можно приобрести и за 500 рублей, однако, в некоторых торговых точках цена может вырасти до 1000.

Белое вино в Абхазии не так распространено, как красное. Тем не менее там производится несколько сортов, которые я рекомендую попробовать:

10 лучших красных вин Абхазии

Апсны - красное полусладкое вино с глубоким, сладким вкусом, содержит легкую кислинку. Стоит порядка 400 рублей за стандартную бутылку.

Ашта Лаша - вкус у него насыщенный, чувствуются древесные нотки и специи. Средняя цена на это сухое вино составляет 800 рублей.

Красные вина – жемчужина Абхазии. Их существует превеликое множество, ведь у каждого винодела есть свой уникальный семейный рецепт. Ниже приведены лучшие красные вина Абхазии, на мой взгляд:

Ашта Лаша - красное сухое вино

Чегем - бархатистый вкус которого сочетается с твердыми сырами и красным мясом. Цена на красное сухое вино «Чегем» колеблется от 500 до 1000 рублей.

Чегем - красное сухое вино

Эшера - обладает ярким запахом, во вкусе чувствуются ягодные нотки. Это полусухое вино стоит около 500 рублей.

Эшера - красное полусухое вино

Лыхны - сладкий вкус которого подойдет к фруктам. Средняя цена на это полусладкое составляет 400 рублей.

Лыхны - красное полусладкое вино

Ачандара - это вино относится к игристым и станет отличным дополнением к шоколадным конфетам, легким десертам и фруктам. Цена на него колеблется в районе 500-700 рублей.

Радеда - красное сухое вино, отличительной чертой которого является неповторимый аромат. Бутылка стоит около 350-500 рублей.

Радеда - красное сухое вино

Амра – в котором ощущаются ягодные и фруктовые нотки. Цена на это полусухое вино составляет около 500 рублей.

Атауад Гумиста Ашта – его терпкие древесные нотки сочетаются с красным мясом. Цена на красное сухое вино «Атауад Гумиста Ашта» в среднем составляет 600-700 рублей.

Букет Абхазии – его фруктовые тона и сладкое послевкусие дополнят любой десерт, «Букет Абхазии» стоит около 700-800 рублей за 750 мл.

Букет Абхазии – красный вермут

В заключение я могу сказать, что нельзя считать Абхазские вина чем-то «низкопробным». Действительно, их невозможно сравнить с элитными винами Франции и Испании, однако, они и рассчитаны на среднестатистического потребителя.

Сами местные жители пьют вино стаканами, не смакуя и не выискивая изысканные оттенки вкуса. На стол абхазские вина подаются в кувшине – за обедом принято пить много, благо сытные жирные блюда не дают захмелеть.

Чаще всего цена за бутылку не превышает 1000 рублей, что полностью соответствует получаемому качеству. Главное, чего не следует делать, так это приобретать вино в сомнительных местах, соблазнившись привлекательной ценой.

Я рекомендую остановиться на красном, поскольку именно оно наиболее успешно производится в этом регионе. А какое абхазское вино предпочитает вы?