Как же я люблю Кавказ! Высокие горы, яркое солнце, красивые песни, волшебное вино и, конечно, шашлык. А какие там гостеприимные люди! Несколько лет назад я отдыхал в Абхазии и до сих пор общаюсь с хозяином домика, в котором я жил.

Ох, как же вкусно он готовит мясо. А под него всегда угощал меня настоящей чачей, приготовленной по рецепту, которому уже больше 2 сотен лет. Популярность этого напитка давно уже вышла за пределы Кавказа, его знают и любят во всем мире.

Что такое чача

Чача – давно употребляемый на большей части территории Кавказа алкогольный напиток. Само название с грузинского переводится как «виноградные выжимки». Поэтому сразу понятно, из чего ее изготавливают. Виноград для чачи давится вместе с кожицей, семенами и даже веточками.

Производят ее исключительно на территории Грузии и Абхазии – только там климатические особенности позволяют культивировать нужные сорта винограда – Ркацители, Какич, Изабеллу.

С 2011 года напиток имеет патент, согласно которому название «чача» закрепляется исключительно за грузинской продукцией. Там же регламентируется технология производства и органолептические свойства.

Крепость чачи составляет 40% и более (до 60-70%). Этим обусловлено то, что специалисты классифицируют ее как бренди. Называть чачу водкой – ошибка. Ее близкие «родственники» – итальянская граппа, балканская ракия.

Напиток довольно коварен. Пьется чача очень легко. Крепость смягчается ягодно-фруктовым привкусом и «изюмным» послевкусием.

На территории других кавказских стран аналоги чачи изготавливают из выжимок, оставшихся после производства соков. Используют почти любые фрукты и ягоды – персики, абрикосы, мандарины, алычу, хурму, черешню, инжир, шелковицу.

Как делают чачу

Чачу готовят методом брожения, помещая виноградные выжимки в специальный керамический сосуд и плотно закрывая его. Процесс занимает около 3 месяцев. Затем получившуюся брагу перегоняют один или несколько раз.

От числа перегонок зависит цвет напитка, варьирующийся от золотисто-желтого до бледно-соломенного. Иногда практикуется еще и выдержка чачи в дубовых бочках.

В домашних условиях чачу перегоняют в таких «аппаратах».

Где лучше всего покупать чачу

Братья Асканели» (от 1000 рублей за 0,5 литра);

«Легенда Рачули» (можно купить за 500 рублей);

«Гугули» (от 400 рублей за бутылку).

«Промышленную» чачу, изготовленную на местных предприятиях, в Грузии можно приобрести в любом винном магазине. Популярностью пользуются бренды:

В Абхазии можно купить чачу марок «Ачара» (1200 рублей за 0,5), «Очамчыра» (от 700 рублей).

Но свой рецепт изготовления напитка есть практически в каждой семье. Часто он передается из поколения в поколение. Поэтому ценителям уникального алкоголя стоит поездить по селам, деревням, фермам.

Кавказские традиции гостеприимства живы до сих пор, поэтому вам, скорее всего, не только предложат продегустировать чачу и расскажут ее историю, но и продадут по весьма умеренной цене. Разумеется, только в том случае, если вы будете вежливы с хозяевами и понравитесь им.

Важно! Чтобы проверить качество чачи, нужно смочить в ней палец и поджечь. Если напиток успеет выгореть, и кожа не пострадает, это подтверждение его соответствия самым высоким стандартам.

Как правильно и с чем пить чачу

Чачу пьют из небольших рюмок на тонких ножках. Такие же подходят для граппы. Выдержанные напитки не охлаждают, для такой чачи лучше всего подходит комнатная температура. «Молодую» рекомендуется охладить до 12-15ºС.

Закусывают чачу практически любыми блюдами кавказской кухни. На западе традиционно предпочитают сладости, на востоке – соленья. Можно попробовать и то, и то, чтобы решить, «на чьей стороне вы». Подойдут, например:

любые местные сыры;

сладкие фрукты;

чурчхела;

салаты с квашеными овощами;

мчади (кукурузные лепешки);

сациви (жареная курица в ореховом соусе);

шешамади (суп из лобио);

чахохбили (тушенная в пряном соусе курица);

хинкали (местные «пельмени»);

шашлык;

цыпленок табака.

В Абхазии чачу пьют как аперитив, запивая каждые две рюмки бокалом сухого вина.

Чача – крепкий национальный грузинский напиток. Он производится как промышленным, так и кустарным способом. Свой уникальный рецепт есть практически в каждой семье. Несмотря на крепость и оригинальный вкус, на родине чачу не считают напитком для особых случаев, это «повседневный» алкоголь.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы пробовали чачу или коктейли с ней? Понравился напиток? Есть любимая марка или рецепт?