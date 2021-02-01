Бывает ли качественный заводской самогон и чем он тогда отличается от водки: 4 марки которые можно найти в магазине

Помню, как-то раз поехали мы с друзьями на рыбалку. Ну, как водится, взяли пару бутылок самогона, чтобы не скучно было сидеть ночью у костра. Выпили. И тут у нас завязалась жаркая дискуссия. Тем для обсуждения было две: чем самогон отличается от водки, и производят ли его в промышленных масштабах.

Чем отличается самогон от других видов крепкого алкоголя

С этого вопроса и началась наша дискуссия. Кто его задал, я уже не помню. Отвечать же же взялся самый старший мужчина из нашей компании, которого мы знали, как эксперта в области приготовления домашнего алкоголя.

«В первую очередь», – сказал он – «Самогон от той же водки отличается по способу приготовления. Водку делают на основе подготовленного сырья, а именно очищенного от примесей картофельного или зернового спирта крепостью 95 %.

Спирт смешивается с водой, и его крепость падает до 40 %. Примерно по той же схеме производят остальные виды крепкого алкоголя, правда, в них еще допускаются определенные добавки.

Самогон же (как и виски) изготавливают путем дистилляции. Из-за этого возникает разница не только во вкусе, но в составе итогового продукта».

Обратите внимание! Если заглянуть в историю, то выяснится, что самогон люди научились делать раньше водки.

Есть ли заводы, производящие самогон

«А вот интересно, мужики», – мечтательно сказал один из наших товарищей после выпитого стакана – «А есть ли где-нибудь заводы по производству самогона? Или его гонят только кустарным способом?»

«А ты туда на работу, что ли, хочешь устроиться?» – отозвался «эксперт».

«Да нет, просто интересно».

«Есть такие предприятия, насколько я знаю. В Белоруссии на Брестском ликероводочном заводе «Белалко» производят самогон. Еще в Болгарии фабрика «Нордикс» этим делом занимается. В Литве что-то такое было вроде».

«Ну а у нас?».

«Ну а у нас только подпольно его производят пока что».

Какие марки самогона можно купить в алкомаркете

Эксперта уже окружили все рыбаки. Шутка ли! Оказывается, самогон производят на заводах. Никто не хотел пропустить ни единого слова старика. Всем было просто интересно, что он скажет дальше.

Кто-то несмело поинтересовался: «Ну а можешь какие-нибудь конкретные марки назвать, из тех, что можно в магазине купить?»

«Легко!» – ответил наш эксперт. «Ну вот слушайте. Самая знаменитая марка заводского самогона – это «Косогоров Самогон № 2». Цена за пол литра – 450 рублей. Как ни странно, марка это российская, хоть и производится в Болгарии.

Что-то у них там с документами не заладилось, когда решили открыть завод, поэтому вместо России самогон стали производить заграницей. Странно как-то, конечно, ну да не суть. Готовят его традиционным способом из пшеничного спирта, который получают методом двойной очистки.

На вкус он приятный, чем-то квас напоминает. Ну и в запахе хлебно-дрожжевые нотки присутствуют.

Есть еще «Добрый фермер». Этот в Белоруссии производят, в Бресте. Изготовление контролируется компанией «Русские оригинальные напитки». Цена за пол-литра – 520 рублей. Сладковатый маленько, с легким пшеничным послевкусием.

«Деревенский самогон». Производят в Литве, но, прошу обратить внимание, под контролем русской компании. Цена за пол-литра аж 820 рублей, но оно того стоит. Во вкусе ощущаются нотки бородинского хлеба, тмина и кориандра.

«Сиббитер». Этот тоже в Белоруссии производится и снова под контролем российской компании. Цена за пол-литра 400 рублей. Отличается тонким хлебным ароматом и таким же вкусом.

Обратите внимание! Кроме Белоруссии и Болгарии, самогон производят предприятия Эстонии и Америки.

Какой самогон лучше домашний или магазинный

«Ты видать все, что горит, перепробовал», – тихо сказал один из наших, после того как эксперт закончил рассказ – «Ну а все-таки, какой самогон в итоге-то лучше? Магазинный или свой, домашний?»

Вопрос сложный и неоднозначный. Магазинный готовится с соблюдением всех технологий и ГОСТов, соответственно у него и цвет, и запах лучше домашнего, да и отравиться им шансов будет меньше.

Обратите внимание! Ответ на вопрос, какой самогон лучше, каждый человек дает сам для себя исходя из личных предпочтений, в том числе и финансовых.

С другой стороны, когда гонишь домашний самогон, ты используешь натуральные продукты, ну и, естественно, знаешь, чего ты туда понашпандорил. Да и импровизацию никто еще не отменял. Иной раз дома можно сделать такую качественную вещь, что в магазине ни за какие деньги не купишь.

По доступности, конечно, лидирует домашний самогон. Заводской сейчас редко где купишь. Да и выходит он дороже домашнего.

В общем, последний вопрос у нас так и остался без ответа. Мы так и не смогли решить для себя, какой самогон лучше – домашний или магазинный. А что думаете вы?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!