Началось все с того, что мы с другом поспорили, и в результате проигрыша я ему должен был купить марочный коньяк.

В разгаре спора я не очень вникал, что это за коньяк такой. Однако когда проиграл и зашел в интернет поискать этот напиток, то цена на него меня, мягко говоря, поразила.

Поэтому я решил разобраться, какие бывают коньяки, и нельзя ли марочный заменить на ординарный. Для этого мне пришлось восполнить свои знания об этом благородном напитке. Своими открытиями теперь делюсь с вами.

Как классифицируется коньяк

Коньяк, изготовленный за рубежом, имеет западную классификацию. Название коньяк присваивается напиткам, изготовленным во Франции в регионе Шаранта.

Остальной спирт, настаиваемый в дубовых бочках, относится к виноградному бренди. При этом на территории бывшего СССР также изготавливают коньяк, но он имеет другую классификацию, обозначающуюся звездочками на этикетке и буквами возле названия.

В соответствии с западной классификацией на бутылки наносят такие обозначения:

V.S. (Very Special) – напиток выдерживался в бочках не меньше 2 и не более 3 лет. Также производители используют маркировку Selection, или Trois Etoiles, или de Luxe;

S (Superior) – такую надпись можно увидеть на коньяках, которым от 3 до 4 лет;

S.O.P. - так обозначают коньяки от 4 до 5 лет. Также возможны обозначения V.O. (Very Old) или Reserve, или Vieux.

V.S.O.P. – маркировка коньяков, которым больше 5 и меньше 6 лет. Также на бутылках может использоваться обозначение Grande Reserve. Например, HENNESSY (Хеннесси) VSOP стоит около 5 тыс. руб.

O. или Tres Vieux, Royal, Extra или Napoleon – это коньяки, которым больше 6 лет.

Как обозначена двухлетняя выдержка на бутылке Hennessy

Отечественная классификация намного удобнее. В соответствии с ней коньяк бывает:

ординарный;

марочный;

коллекционный.

Что такое коньячный напиток

Первое, что бросается в глаза в магазине, так это то, что коньячные напитки значительно дешевле коньяка.

Консультант мне объяснил, что напиток делается по ускоренной технологии. Для его приготовления берут коньячный спирт, полученный при перегонке белого вина, добавляют в него дистиллированную воду и сахарный колер – природный краситель, полученный на основе жженного сахара.

Полученный коктейль подвергают ускоренному созреванию. Для этого в него добавляют специально-обработанную дубовую стружку, перемешивают и нагревают. При высокой температуре напиток быстро приобретает нужный аромат и цвет.

По вкусовым характеристикам коньячные напитки похожи на традиционный коньяк, а процесс их изготовления не занимает много времени.

Самыми знаменитыми коньячными напитками считаются армянский «Арагви», украинский «Янтарь». Напиток Shustoff «Chocolatier» (Шустов Шоколатье) имеет мягкий вишнево-шоколадный вкус. Цена таких напитков около 300-400 рублей.

Что такое ординарный коньяк

Это благородные коньяки с выдержкой от 3 до 6 лет. Чем больше возраст напитка, тем больше у него звезд. Минимальное количество звезд, которое бывает у коньяка – три штуки, означающие три года выдержки.

Эти напитки отличаются светлым цветом. Один из лучших представителей этой группы молдавский «Kvint» (Квинт) и «Юбилейный». Цена трехзвездочных коньяков начинается с 400 рублей.

Четырехзвездочные коньяки с четырехлетней выдержкой имеют более насыщенный вкус. В свое время был очень популярным коньяк этой группы «Белый аист» за 500 руб.

Пятизвездочные – лучшие ординарные коньяки. Ини имеют ярко выраженный вкус и темный цвет. Стоимость ординарных пятилетних коньяков начинается с 600 рублей. Например, за эти деньги можно купить пятизвездочный «Золотой Днестр». А греческий «Metaxa 5» (Метакса) обойдется в 1500 руб.

Что такое марочный коньяк

КВ – напитки возрастом от 6 до 8 лет. Ararat Ani (Арарат Ани) КВ стоит приблизительно 1500 руб.;

КВВК – коньяки 8-10-ти летней выдержки. Цена на Ararat Akhtamar (Арарат Ахтамар) КВВК около 2,5 тыс. руб.;

КС – имеют более 10 лет и менее 12 лет выдержки. Двенадцатилетний Ararat Nairi (Арарат Наири) стоит около 6 тыс. руб.;

ОС — выдержанные больше 12 лет. Стоимость бутылки тридцатилетнего коньяка Ararat Erebuni, (Арарат Эребуни) колеблется в границах от 80 до 90 тыс. руб.

Возраст марочных благородных напитков начинается с 6 лет. Для марочных коньяков существует буквенное обозначение.

Что такое коллекционный коньяк

По отечественной классификации коллекционным считается коньяк, выдержка которого больше 23 лет. А по зарубежной - такими коньяками могут быть напитки с 6-летней выдержкой, выпущенные ограниченной партией и приуроченный к какому-нибудь важному событию.

Kvint 30 (Квинт) стоит около 8 тыс. рублей, а коллекционный Grand Sargis (Гранд Саргис) около 80 тыс. руб.

Как понимаете, я очень обрадовался, что друг не попросил коллекционный коньяк. Пойду и на радостях куплю ему бутылку десятилетнего Ararat Akhtamar (Арарат Ахтамар).

Мой выбор - марочный Akhtamar (Ахтамар)

Как вы думаете, ему понравится? А какой коньяк вы бы мне посоветовали?